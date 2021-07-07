Біньямін Нетаньяху - ізраїльський політик, колишній прем'єр-міністр Ізраїлю. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Біньямін Нетаньяху".

Біньямін Нетаньяху обіймав посаду прем'єр-міністра Ізраїлю з 2009 до 2021 року. Це було його друге прем'єрство. Перший раз Біньямін Нетаньяху очолював уряд з 1996 до 1999 року. Короткий час Біньямін Нетаньяху перебував на посаді міністра юстиції. Бінямін Нетаньяху є членом правоцентристської партії "Лікуд". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.