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Біньямін Нетаньяху

Біньямін Нетаньяху - ізраїльський політик, колишній прем'єр-міністр Ізраїлю. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Біньямін Нетаньяху".

Біньямін Нетаньяху обіймав посаду прем'єр-міністра Ізраїлю з 2009 до 2021 року. Це було його друге прем'єрство. Перший раз Біньямін Нетаньяху очолював уряд з 1996 до 1999 року. Короткий час Біньямін Нетаньяху перебував на посаді міністра юстиції. Бінямін Нетаньяху є членом правоцентристської партії "Лікуд". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Новий президент Ізраїлю Іцхак Герцог присягнув у Кнесеті

Новий президент Ізраїлю Іцхак Герцог присягнув у Кнесеті 07.07.2021

Термін повноважень нового президента Ізраїлю Іцхака Герцога розпочнеться 9 липня. В Ізраїлі президент має здебільшого представницькі функції.
Ізраїль: завершення ери Нетаньяху і новий хисткий уряд

Ізраїль: завершення ери Нетаньяху і новий хисткий уряд 15.06.2021

У неділю Кнесет підтримав створення нового уряду на чолі з Нафталі Беннеттом, хоч і незначною перевагою голосів. Це означає завершення ери Біньяміна Нетаньяху, але нова урядова коаліція далеко не монолітна.
Кінець ери Нетаньяху: парламент Ізраїлю підтримав нову коаліцію

Кінець ери Нетаньяху: парламент Ізраїлю підтримав нову коаліцію 13.06.2021

Парламент Ізраїлю підтримав створення нової урядової коаліції без участі партії Біньяміна Нетаньяху. Утім, останній обіцяв повернутися.

В Ізраїлі Кнесет голосує про довіру уряду без Біньяміна Нетаньяху

В Ізраїлі Кнесет голосує про довіру уряду без Біньяміна Нетаньяху 13.06.2021

У разі позитивного результату закінчиться 12-річний період правління Біньяміна Нетаньяху. У разі негативного - Ізраїль очікують п'яті парламентські вибори за два роки.
Кінець епохи Нетаньяху: в Ізраїлі домовилися про нову урядову коаліцію

Кінець епохи Нетаньяху: в Ізраїлі домовилися про нову урядову коаліцію 02.06.2021

Партія "Єш Атід" Яїра Лапіда домовилася про створення урядової коаліції, зокрема, з партією "Яміна" та "Об'єднаним арабським списком". Ера Біньяміна Нетаньяху, що тривала в ізраїльській політиці 12 років, добігає кінця.
Новим президентом Ізраїлю обрали Іцхака Герцога

Новим президентом Ізраїлю обрали Іцхака Герцога 02.06.2021

Кнесет Ізраїлю обрав новим президентом країни Іцхака Герцога. Президент Ізраїлю виконує здебільшого представницькі функції.
Хто такі палестинці, які живуть в Ізраїлі?

Хто такі палестинці, які живуть в Ізраїлі? 20.05.2021

Так званих ізраїльських арабів - або палестинців, які проживають на території єврейської держави, - втягують у конфлікт активніше, ніж раніше. Причини тут як економічні, так і політичні.
Ізраїль продовжить операцію в Секторі Гази - Нетаньяху

Ізраїль продовжить операцію в Секторі Гази - Нетаньяху 19.05.2021

Ізраїль продовжить операцію в Секторі Гази, заявив ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху попри заклики до деескалації.
Ракетні атаки на Ізраїль з Сектора Гази та Лівану тривають

Ракетні атаки на Ізраїль з Сектора Гази та Лівану тривають 18.05.2021

Північ Ізраїлю обстріляли ракетами з території Лівану. При цьому не припиняються ракетні атаки з Сектора Гази.

Меркель у розмові з Нетаньяху підтвердила право Ізраїлю на самозахист

Меркель у розмові з Нетаньяху підтвердила право Ізраїлю на самозахист 17.05.2021

Канцлерка Німеччини у розмові з прем'єром Ізраїлю висловила надію, що бойові дії з огляду на численні цивільні жертви з обох сторін якнайшвидше закінчаться.
Ескалація на Близькому Сході: Байден поговорив з Нетаньяху та Аббасом

Ескалація на Близькому Сході: Байден поговорив з Нетаньяху та Аббасом 15.05.2021

Президент США провів телефонні розмови з ізраїльським прем'єром та лідером палестинців. Джо Байден підтримав право Ізраїлю на самозахист, висловивши водночас стурбованість через загибель цивільних.
Армія Ізраїлю атакувала Сектор Гази наземними підрозділами, розміщеними на кордоні

Армія Ізраїлю атакувала Сектор Гази наземними підрозділами, розміщеними на кордоні 14.05.2021

Ізраїль мобілізував резервістів та стягнув війська до кордонів Сектора Гази, з якого ведеться ракетний обстріл країни. Утім, про сухопутну операцію безпосередньо на території Сектора Гази не йдеться.
Ізраїль розгорнув додаткові сили на кордоні з Сектором Гази

Ізраїль розгорнув додаткові сили на кордоні з Сектором Гази 13.05.2021

Збройне протистояння між ізраїльтянами та палестинцями триває. Ізраїль зосередив додаткові війська на кордоні з Сектором Гази, а ізраїльські військові заявили, що вони готуються до "різних сценаріїв".
Обмін ударами між Ізраїлем і Сектором Гази: кількість жертв зростає

Обмін ударами між Ізраїлем і Сектором Гази: кількість жертв зростає 11.05.2021

Щонайменше 26 осіб загинули у Секторі Гази внаслідок ізраїльських обстрілів. Натомість у місті Ашкелон на півдні Ізраїлю загинуло дві жінки.
Коментар: Безперспективна ситуація Ізраїлю

Коментар: Безперспективна ситуація Ізраїлю 11.05.2021

В Ізраїлі вже мало хто вірить у вирішенння близькосхідного конфлікту шляхом створення палестинської держави, пише оглядач FAZ Ніколас Буссе.
Вибори в Ізраїлі: Нетаньяху не вдалося сформувати коаліцію

Вибори в Ізраїлі: Нетаньяху не вдалося сформувати коаліцію 05.05.2021

Лідер партії-переможниці виборів у Ізраїлі Біньямін Нетаньяху не знайшов партнерів для формування правлячої коаліції. Незабаром на країну можуть чекати нові вибори, припускають оглядачі.
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