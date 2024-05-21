Які наслідки може мати ордер МКС на арешт Нетаньяху?

Міжнародний кримінальний суд запросив ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху та міністра оборони Галанта. Які наслідки може мати цей крок?

Ізраїльський уряд у Єрусалимі має із занепокоєнням стежити за новинами з Гааги в Нідерландах. Там розташована штаб-квартира Міжнародного кримінального суду (МКС), і його головний прокурор Карім Хан подав заявку на арешт як прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, так і міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта. Причина - можливі воєнні злочини та злочини проти людяності, за які можуть нести відповідальність ці політики.

Прокурор також запросив ордери на арешт лідера радикального ісламістського руху ХАМАС в Газі Яхьї Сінвара, відповідального в ХАМАСі за зовнішні контакти Ісмаїла Ханії та заступника Сінвара Мохаммеда Дейфа у зв'язку з терористичними атаками на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

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Яке кримінальне провадження може порушити МКС проти Нетаньяху?

Міжнародний кримінальний суд може переслідувати лише окремих осіб. Він може вжити заходів, лише якщо особу підозрюють у вчиненні одного з чотирьох основних злочинів: геноциду, серйозних воєнних злочинів, злочинів проти людяності або за ведення агресивної війни.

МКС у Гаазі веде розслідування проти конкретних осіб, а не держав Фото: Peter Dejong/AP/dpa/picture alliance

Насправді МКС розслідує ймовірні воєнні злочини, які стосуються ситуації в Ізраїлі та на палестинських теренах, ще з 2021 року. Ці слідчі дії, кажуть у МКС, стосуються і ХАМАС. Також тривають розслідування актів насильства ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан.

До уваги буде взято й останній раунд насильства у війні Ізраїлю та ХАМАС, який почався після того, як озброєний ісламістський ХАМАС 7 жовтня 2023 року вбив близько 1200 людей в Ізраїлі та викрав понад 240 заручників до Сектора Гази. ХАМАС внесений до "чорного списку" терористичних організацій у багатьох західних державах, у тому числі в країнах ЄС і у США.

Яхью Сінвара (п) вважають головним організатором терактів 7 жовтня на півдні Ізраїлю Фото: Mustafa Hassona/AA/picture alliance

Яхью Сінвара, на якого зараз подано запит на видання ордеру на арешт, вважають організатором безпрецедентної атаки на Ізраїль разом з військовим ватажком ХАМАС Мохаммедом Дейфом і головою політбюро ХАМАС Ісмаїлом Ханією.

За даними очолюваної ХАМАСом "влади" в Секторі Гази, на даний момент внаслідок дій ізраїльських військ у відповідь на теракт 7 жовтня загинуло понад 35 500 осіб. Ці цифри неможливо перевірити з незалежних джерел.

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Коли Міжнародний кримінальний суд може розпочати розслідування?

У принципі, МКС може вживати заходів, лише якщо держави не можуть або не хочуть розслідувати вищезазначені злочини на національному рівні. Наразі малоймовірно, що ізраїльські суди зможуть порушити кримінальні справи проти глави уряду, його міністрів чи керівництва армії, не в останню чергу через те, що тривають воєнні дії.

Крім того, або країна походження злочинця повинна визнавати юрисдикцію суду (Ізраїль МКС не визнає), або його має визнавати держава, в якій були скоєні ймовірні злочини. Палестинська автономія якраз таки приєдналися до Договору МКС. Окрім Ізраїлю, Міжнародний кримінальний суд не визнають також США, Китай, Росія, Індія, майже всі арабські держави та Іран.

Якщо жодна із залучених країн не є учасницею МКС, тоді лише Рада Безпеки ООН шляхом ухвалення резолюції може наказати Суду діяти. Так було, наприклад, у випадку Судану та Лівії.

Які наслідки матиме міжнародний ордер на арешт для прем'єр-міністра Ізраїлю?

Поки що подано лише заявку на ордер на арешт, але сам такий ордер ще не виданий судом. І навіть ордер на арешт - це ще не вирок. Перш за все, це ознака того, що МКС досить серйозно ставиться до звинувачень проти особи, що потрапила під підозру, щоби провести розслідування.

Згідно з офіційними даними, МКС видає ордер на арешт, лише якщо судді вважають за потрібне те, щоби така особа особиста була присутньою на судовому засіданні. Це важливо для процесу розгляду справи в МКС. Іншою причиною може стати те, що судді побоюються того, що обвинувачений може перешкоджати провадженню або вчинити нові злочини.

Однак, оскільки МКС не має власної поліції для арешту підозрюваних, дуже малоймовірно, що члени ізраїльського уряду справді постануть перед судом у Гаазі. Проте ордер на арешт серйозно обмежить міжнародну свободу пересування Нетаньяху та міністра оборони Галанта, а також і ватажків ХАМАС. Усі 124 країни-члени МКС зобов'язані заарештовувати розшукуваних осіб на своїй території та передавати їх суду.

Володимир Путін (л) не боїться літати до країн, які не визнають юридискцію МКС, наприклад, до ОАЕ. На фото: Путін під час візиту до ОАЕ 6 грудня 2023 Фото: Andrei Gordeyev/Sputnik/AP Photo/picture alliance

Президент РФ Володимир Путін, наприклад, уникав більшості міжнародних зустрічей після того, як суд видав ордер на його арешт за викрадення українських дітей до Росії. Глава російської держави їздить тепер тільки в країни, де не визнають МКС.

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Яке відношення можливий ордер на арешт має до звинувачень у геноциді проти Ізраїлю?

Розслідування МКС не слід плутати із звинуваченням Ізраїлю в геноциді, висунутим деякими державами. Південно-Африканська Республіка (ПАР) звернулася з позовом проти Ізраїлю до Міжнародного суду ООН через численних загиблих у ході бойових дій у Секторі Гази. Цей суд також базується в Гаазі, але він не проводить розслідувань щодо окремих осіб і не видає ордерів на арешт. Міжнародний суд займається виключно суперечками на рівні суверенних держав.

Наприкінці січня цього року Міжнародний суд ООН визнав "небезпеку геноциду в Секторі Гази". Однак термінове клопотання Південної Африки з вимогою, щоб Ізраїль припинив усі військові дії, не було задоволено суддями. Після цього першого рішення процес у справі "про геноцид" у Міжнародному суді ООН, ймовірно, триватиме ще місяці чи роки.