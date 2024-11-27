Ізраїль та "Хезболла" уклали угоду про перемир'я в Лівані

Ізраїль та проіранське ліванське парамілітарне радикальне шиїтське угруповання "Хезболла" досягли угоди про припинення вогню в Лівані. Про це у ніч на середу, 27 листопада, заявив президент США Джо Байден, після чого підвтердили офіційні особи в Ізраїлі.

За словами Байдена, угода про перемир'я почне діяти 27 листопада о 04:00 за місцевим часом в Ізраїлі та Лівані. Умови угоди передбачають, що підрозділи Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) залишать територію Лівану протягом наступних 60 днів.

Над забезпеченням "повної реалізації припинення вогню" працюватимуть США та Франція.

Нетаньяху лишає за Ізраїлем "право діяти"

Повідомлення підтвердив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Він подякував США за "внесок у процес", але зазначив, що Ізраїль зберігає "своє право діяти проти будь-якої загрози своїй безпеці" та "свободу в забезпеченні" угоди. За його словами, Ізраїль відновить бойові дії в Лівані, якщо "Хезболла" озброїться чи відновить свою інфраструктуру поряд із кордоном.

Бойові дії в Лівані тривали майже два місяці

Наземна операція Ізраїлю проти "Хезболли" на півдні Лівану розпочалася 1 жовтня. Їй передував масовий підрив пейджерів бойовиків терористичного угруповання в середині вересня, зроблений спецслужбами Ізраїлю, та подальші обстріли сторін, під час яких 27 вересня в Бейруті ліквідували ватажка "Хезболли" Хасана Насраллу. Пізніше Ізраїль неодноразово заявляв про вбивства наступників Насралли та інших високопоставлених офіцерів "Хезболли" під час подальших авіаударів.

Ескалація конфлікту між Ізраїлем і "Хезболлою" відбулася на тлі того, що ліванські радикали підтримали напад палестинського радикального ісламістського терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль, що відбувся 7 жовтня 2023 року. На тлі цих подій і початку воєнної операції ЦАХАЛ у Секторі Гази "Хезболла" почала регулярно обстрілювати Ізраїль з боку Лівану.