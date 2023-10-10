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Фото: Fadel Itani/NurPhoto/IMAGO
Фото: Fadel Itani/NurPhoto/IMAGO
Хезболла
"Хезболла" - ліванська шиїтська партія та парамілітарна ісламістська організація.
Пропустити розділ Новини
Новини
01.10.2024
1 жовтня 2024 р.
Ізраїль почав операцію проти "Хезболли" на півдні Лівану
30.09.2024
30 вересня 2024 р.
Ізраїль попередив про наземні операції на кордоні з Ліваном
30.09.2024
30 вересня 2024 р.
ООН: З Лівану до Сирії втекли 100 тисяч людей
30.09.2024
30 вересня 2024 р.
Ізраїль атакував об'єкти у Лівані і Ємені
29.09.2024
29 вересня 2024 р.
Ізраїль заявив про ліквідацію ще одного ватажка "Хезболли"
29.09.2024
29 вересня 2024 р.
ООН: Понад 250 тисяч ліванців покинули свої домівки
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Докладно
Операція Ізраїлю на півдні Лівану. Чому не діє Бейрут?
Операція Ізраїлю на півдні Лівану. Чому не діє Бейрут?
Ізраїль почав у Лівані бойові дії проти "Хезболли". Чи може втрутитися ліванський уряд?
Конфлікти
01.10.2024
1 жовтня 2024 р.
Конфлікт між Ізраїлем і "Хезболлою": чому Іран осторонь?
Конфлікт між Ізраїлем і "Хезболлою": чому Іран осторонь?
"Хезболла" - найпотужніший союзник Ірану проти Ізраїлю. Чому режим в Тегерані стоїть осторонь конфлікту?
Конфлікти
30.09.2024
30 вересня 2024 р.
Атаки на об'єкти "Хезболли" в Лівані: які цілі Ізраїлю
Атаки на об'єкти "Хезболли" в Лівані: які цілі Ізраїлю
Для Ізраїлю удари по "Хезболлі" - це забезпечення його безпеки. Аналітики вказують на три різні ключові чинники.
Конфлікти
26.09.2024
26 вересня 2024 р.
Страх і трепет: найзухваліші місії "Моссаду" в світі
Страх і трепет: найзухваліші місії "Моссаду" в світі
"Моссад" десятиліттями утримує репутацію однієї з найкращих розвідок. Але не всі місії були успішними.
Конфлікти
20.09.2024
20 вересня 2024 р.
Вибух пейджерів "Хезболли": як це сталося?
Вибух пейджерів "Хезболли": як це сталося?
Як могли одночасно вибухнути тисячі пейджерів? Усе, що відомо про технологічні аспекти цієї історії - у DW.
Технології
19.09.2024
19 вересня 2024 р.
Чим загрожує Лівану можлива війна Ізраїлю проти "Хезболли"
Чим загрожує Лівану можлива війна Ізраїлю проти "Хезболли"
Війна між Ізраїлем і терористичною організацією "Хезболлах" може мати катастрофічні наслідки для Лівану.
Конфлікти
31.07.2024
31 липня 2024 р.
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17.10.2023
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"Якщо втрутиться Іран - ситуація вийде з-під контролю", - вважає Карло Масала з Університету Бундесверу у Мюнхені.
Конфлікти
11.10.2023
11 жовтня 2023 р.
ЦАХАЛ відновив контроль над кордоном з Сектором Гази
Кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок терору ХАМАСу перевищила 900 людей. У Секторі ж Гази загинули вже 700 людей.
Конфлікти
10.10.2023
10 жовтня 2023 р.
01:57 хв.
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