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Представники "Хезболли" вишикувалися зі зброєю в руках під час військових навчань на кордоні з Ізраїлем (фото 21 травня 2023 року)
Фото: Fadel Itani/NurPhoto/IMAGOФото: Fadel Itani/NurPhoto/IMAGO

Хезболла

"Хезболла" - ліванська шиїтська партія та парамілітарна ісламістська організація.

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Новини

1 жовтня 2024 р.

Ізраїль почав операцію проти "Хезболли" на півдні Лівану

30 вересня 2024 р.

Ізраїль попередив про наземні операції на кордоні з Ліваном

30 вересня 2024 р.

ООН: З Лівану до Сирії втекли 100 тисяч людей

30 вересня 2024 р.

Ізраїль атакував об'єкти у Лівані і Ємені

29 вересня 2024 р.

Ізраїль заявив про ліквідацію ще одного ватажка "Хезболли"

29 вересня 2024 р.

ООН: Понад 250 тисяч ліванців покинули свої домівки

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Докладно

Наслідки ізраїльського авіаудару по позиціях бойовиків "Хезболли" в Лівані

Операція Ізраїлю на півдні Лівану. Чому не діє Бейрут?

Операція Ізраїлю на півдні Лівану. Чому не діє Бейрут?

Ізраїль почав у Лівані бойові дії проти "Хезболли". Чи може втрутитися ліванський уряд?
Конфлікти1 жовтня 2024 р.
Представник Корпусу вартових ісламської революції у військовій формі та зі зброєю в руках стоїть на тлі ракети "Шахаб-3" в Тегерані, фото 29 квітня 2022 року

Конфлікт між Ізраїлем і "Хезболлою": чому Іран осторонь?

Конфлікт між Ізраїлем і "Хезболлою": чому Іран осторонь?

"Хезболла" - найпотужніший союзник Ірану проти Ізраїлю. Чому режим в Тегерані стоїть осторонь конфлікту?
Конфлікти30 вересня 2024 р.
Дим над містом Хіам на кордоні між Ліваном та Ізраїлем

Атаки на об'єкти "Хезболли" в Лівані: які цілі Ізраїлю

Атаки на об'єкти "Хезболли" в Лівані: які цілі Ізраїлю

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Чим загрожує Лівану можлива війна Ізраїлю проти "Хезболли"

Чим загрожує Лівану можлива війна Ізраїлю проти "Хезболли"

Війна між Ізраїлем і терористичною організацією "Хезболлах" може мати катастрофічні наслідки для Лівану.
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