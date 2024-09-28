Смерть лідера "Хезболли" Хасана Насралли: як реагує світ

У світі по-різному відреагували на загибель лідера "Хезболли" Хасана Насралли. Якщо в США кажуть про "міру справедливості", то в Ірані, Туреччині й РФ засудили його ліквідацію.

Глави держав та урядів, а також інші офіційні особи з різних держав по-різному відреагували на ліквідацію лідера ліванського радикального шиїтського угруповання "Хезболла" Хасана Насралли. Так, у суботу, 29 вересня, президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав загибель Насралли "мірою справедливості для його численних жертв, серед яких тисячі американців, ізраїльтян і ліванських мирних жителів".

У заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому, Байден підтвердив підтримку США "права Ізраїлю на захист від "Хезболли", ХАМАСу, хуситів і будь-яких інших терористичних угруповань, що підтримуються Іраном", і сказав, що він доручив міністру оборони "ще більше посилити оборонні позиції збройних сил США" в регіоні.

Тим часом Державний департамент США дозволив виїзд деяким співробітникам посольства США в Бейруті та видав розпорядження членам їхніх сімей залишити Ліван на тлі ескалації напруженості на Близькому Сході. "Персоналу посольства США в Бейруті заборонено здійснювати особисті поїздки без попереднього дозволу", - йдеться в заяві Держдепу.

Усіх громадян США закликали залишити країну, "доки доступні комерційні варіанти".

В Ізраїлі кажуть, що "світ стане безпечнішим"

Водночас речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі назвав Насраллу "одним із найбільших ворогів Ізраїлю усіх часів". "Його ліквідація зробить світ безпечнішим", - наголосив Хагарі. Начальник генштабу ізраїльської армії Герці Галеві, своєю чергою, повідомив, що ЦАХАЛ продовжить боротьбу з "Хезболлою", щоб усунути загрозу, яку угруповання становить для цивільного населення Ізраїлю.

"Насралла вбивав мирних жителів Ізраїлю без розбору. Він хотів, щоб ця війна закінчилася знищенням Ізраїлю, ми подбали про те, щоб цього не сталося. Ми вбили його, і ми станемо сильнішими", - заявив він. Галеві додав, що попереду - "важкі дні", тож ізраїльські військові перебувають у стані "максимальної бойової готовності, в обороні й наступі, на всіх фронтах".

Також міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант зазначив, що Насралла несе відповідальність за вбивство тисяч ізраїльтян та іноземних громадян. "Нашим ворогам я кажу: Ми сильні й рішучі. Нашим партнерам я б сказав: Наша війна - це ваша війна. А народу Лівану я кажу: Наша війна не з вами. Настав час змін", - сказав урядовець.

У Лівані та низці інших країн оголосили жалобу, Іран погрожує Ізраїлю

Між тим влада Лівану оголосила триденну жалобу в країні через смерть Насралли. Жалобні заходи розпочнуться 30 вересня, повідомляє AFP. У "Хезболлі" заявили, що смерть її ватажка не зупинить боротьбу руху проти Ізраїлю. Так само триденну жалобу оголосила влада Іраку.

В Ірані у зв'язку із загибеллю Насралли оголосили п'ятиденну жалобу, а духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї засудив ізраїльські удари по штаб-квартирі "Хезболли" у Бейруті, назвавши їх ще одним прикладом "недалекоглядної та нерозумної політики" Ізраїлю, цитує агенція AFP. Перший віцепрезидент Ірану Мохаммад-Реза Ареф застеріг Ізраїль, що смерть Насралли "призведе до їхнього знищення", а у міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що справа Насралли триватиме і після його смерті. "Його священна мета буде реалізована у звільненні Аль-Кудса (назва Єрусалиму арабською. - Ред.), з Божою допомогою", - написав речник МЗС Ірану Нассер Канаані в соціальній мережі X, цитує AFP.

Удар Ізраїлю по штаб-квартирі "Хезболли" засудив і уряд сирійського правителя Башара Асада, котрий так само вважається близьким союзником ліванського руху.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав удари Ізраїлю по Лівану "геноцидом", а бойовики палестинської радикальної організації ХАМАС, котра визнана терористичною в США і ЄС, і єменські хусити заявили, що посилять атаки на Ізраїль. Незабаром після тих заяв ізраїльська армія повідомила про обстріли з території Лівану, а також про перехоплену ракету з Ємену. Палестинська національна адміністрація (ПНА) також висловила свої співчуття в зв'язку зі загибелю Насралли.

У МЗС РФ заявили про "політичне вбивство"

З критикою дій Ізраїлю виступила також і Москва. У поширеній пресслужбою МЗС РФ заяві наголошується, що Москва "рішуче засуджує" "вчинене Ізраїлем чергове політичне вбивство". У МЗС РФ вважають, що це "загрожує ще більшими драматичними наслідками для Лівану і всього Близького Сходу".

"Ізраїльська сторона не могла не усвідомлювати таку небезпеку, але пішла на такий крок - на вбивство ліванських громадян, що практично неминуче спровокує новий сплеск насильства. Таким чином, на неї лягає вся повнота відповідальності за подальшу ескалацію", - йдеться в заяві МЗС РФ.

Німеччина попереджає про загрозу дестабілізації

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила німецькому суспільно-правовому телеканалу ARD, що загибель Насралли "загрожує дестабілізацією всього Лівану", що "жодним чином не відповідає безпековим інтересам Ізраїлю".

Уряд Німеччини також вирішив вивезти членів сімей дипломатів та скоротити кількість персоналу у своїх представництвах в Ізраїлі, Лівані та Палестинських територіях. Згідно з повідомленням МЗС ФРН, яке цитує AFP, таке рішення було ухвалене кризовою командою федерального уряду. Члени сімей співробітників, які працюють у Бейруті, Рамаллі та Тель-Авіві, будуть вивезені до безпечних місць у регіоні або до Німеччини, йдеться в повідомленні.

Водночас генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що він "серйозно стурбований драматичною ескалацією подій в Бейруті за останні 24 години".