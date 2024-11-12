Яке значення має обрання Трампа для Близького Сходу

Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв покласти край війнам на Близькому Сході, хоч не казав, як саме він це планує зробити. Тож як вплине друге президентство Трампа на ізраїльсько-палестинський конфлікт?

Відразу після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху не без ейфорії назвав переобрання республіканця "найбільшим поверненням в історії". А ізраїльські міністри Бецалель Смотрич та Ітамар Бен-Гвір з його ультраправої коаліції ще до офіційного оголошення результатів виборів встигли висловили у соцмережах свій захват з нагоди переобрання Трампа.

"Нетаньяху був одним з перших, хто зателефонував новообраному президенту", - повідомили в його офісі. Їхня розмова була "теплою і сердечною", вони домовилися працювати разом заради безпеки Ізраїлю і говорили про "іранську загрозу".

Всього за кілька годин до перемоги Трампа Нетаньяху звільнив свого міністра оборони Йоава Ґаланта, який вважався важливою контактною особою в ізраїльському уряді для адміністрації Джо Байдена, що невдовзі залишить Білий дім.

В Ізраїлі домінує "задоволення" через обрання Трампа президентом

В опитуванні, опублікованому ізраїльським телеканалом Channel 12, 67 відсотків респондентів заявили, що вони "задоволені перемогою Трампа". Ці настрої також були помітні на вулицях Єрусалиму. "Ми сподіваємося, що Дональд Трамп зробить значні справи для нашої країни - а також для Америки. Він дав багато обіцянок, і якщо він виконає хоча б половину з них, це буде чудово", - поділилася з DW молода жінка Беная Коллер.

На вулицях Тель-Авіву помітна повсюдна ейфорія через перемогу Трампа Фото: Thomas Peter/REUTERS

Однак для критиків уряду Нетаньяху повернення Трампа не обіцяє нічого доброго. "Я гадаю, що для Смотрича і Бен-Гвіра їхній власний уряд, - найекстремальніший ізраїльський уряд в історії країни, - вже був чимось на кшталт виграшу в лотерею. Повернення Трампа в Білий дім - це ніби вони виграли ще й у американську лотерею", - каже Єгуда Шауль, співдиректор і співзасновник ізраїльського аналітичного центру OFEK.

Політика першого президентства Трампа на підтримку Ізраїлю

Під час свого першого президентського терміну (з 2017 по 2021 рік) Дональд Трамп зробив кілька кроків, що свідчили про його підтримку Ізраїлю. Ці кроки, однак, викликали суперечку. Так, у 2017 році Трамп визнав Єрусалим, включно з його східною частиною, окупованою Ізраїлем в порушення міжнародного права, столицею Ізраїлю і переніс туди посольство США з Тель-Авіву. Цим самим він порвав з багаторічною традицією політики США та міжнародною позицією щодо цього питання.

Трамп також визнав претензії Ізраїлю на Голанські висоти. Ізраїль захопив цю стратегічно важливу територію, яка належала Сирії, під час Шестиденної війни 1967 року, окупував її та всупереч міжнародному праву анексував у 1981 році. Крім того, Трамп вважається архітектором низки угод, за допомогою яких Ізраїль нормалізував свої відносини з деякими арабськими країнами.

Однак за адміністрації Трампа потребами палестинців у Вашингтоні знехтували, так само як і різними запропонованими рішеннями врегулювати палестинсько-ізраїльський конфлікт. Деякі аналітики вважають, що Трамп може домогтися нормалізації відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією у подібний спосіб під час свого другого президентського терміну.

У грудні 2020 року було підписано угоди, що дозволили Ізраїлю нормалізувати відносини з деякими арабськими країнами Фото: Alex Wong/Getty Images

Нетаньяху і його "страх перед Трампом"

Трамп також може спробувати відродити так звану угоду століття - план, який передбачав анексію Ізраїлем всіх ізраїльських поселень на окупованому Західному березі річки Йордан, в той час, як палестинцям в інших анклавах була б надана певна автономія.

Однак в останні роки відносини між Нетаньяху і Трампом охололи. Коли Трамп програв вибори 2020 року, він виглядав роздратованим, коли Нетаньяху привітав президента США Джо Байдена з перемогою на виборах. Після терористичного нападу бойовиків ХАМАСу 7 жовтня 2023 року, Трамп розкритикував Нетаньяху за непідготовленість і заявив, що з ним, Трампом, на посаді президента США, такого б не сталося.

Деякі аналітики описують відносини Нетаньяху з Трампом як складні. "Я вважаю, що він трохи боїться Трампа. Він думає, що може маніпулювати ним, але боїться, що Трамп дуже розсердиться, якщо дізнається (про це. - Ред.) - на відміну від Байдена, який чомусь ніколи не тиснув на Нетаньяху і не протистояв його маніпуляціям", - поділився з DW Алон Пінкас, ізраїльський письменник і колишній дипломат у Нью-Йорку.

Близький Схід вимагатиме пильної уваги США

Хай там як, а ситуація в регіоні вимагатиме багато уваги від наступної адміністрації США. Хоча Трамп заявляв, що покладе край війнам у Секторі Гази та Лівані, він так і не представив відповідний план і не пояснив, чим його політика відрізнятиметься в цьому від політики Байдена.

"Пан Трамп чітко дав зрозуміти пану Нетаньяху, що він хоче, щоб це питання було вирішене до того часу, як він переїде в Білий дім 20 січня", - каже Пінкас. У квітні Трамп вже попереджав Ізраїль, що той "програє піар-війну в Газі", і закликав країну "швидко закінчити" боротьбу з ХАМАСом.

Критики звинувачують Нетаньяху в тому, що він тягне час, щоб дочекатися приходу до влади нового президента США, хоча адміністрація Байдена повністю підтримувала ізраїльський уряд у військовому і політичному плані протягом всієї війни. Нетаньяху задоволений Трампом, каже Пінкас, тому що "Трамп не чинитиме на нього жодного тиску в палестинському питанні".

Карт-бланш на подальші анексії?

Під час першого президентського терміну Трампа Вашингтон відкинув загальну міжнародну думку про те, що ізраїльські поселення на окупованому Західному березі річки Йордан є незаконними з погляду міжнародного права. "Я боюся, що ізраїльський уряд отримає карт-бланш робити на Західному березі все, що захоче, тобто продовжувати анексію відповідно до свого порядку денного", - каже Єгуда Шауль, співзасновник організації військових-відставників, які критично ставляться до окупаційної політики Ізраїлю. Сама організація має назву Breaking the Silence, тобто "Порушити мовчання". Він також побоюється, що ізраїльські поселення можуть знову з'явитися і в Секторі Гази.

Президент США Байден дотримувався іншого політичного курсу щодо Ізраїлю, ніж його попередник Трамп. Однак аналітики підозрюють, що Трамп, можливо, вже заклав основи для просування повної анексії Західного берега. "Величезний вплив, який сьогодні мають прихильники анексії в Ізраїлі, не існував би без першого президентського терміну Трампа, - каже Шауль. - Якщо американська дипломатія буде всіляко обходити закони й правила, приміром, визнаючи анексію Ізраїлем Голанських висот, я боюся, що ми побачимо ще більше подібного".

Одне з ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан Фото: Tania Kraemer/DW

Це враження посилюється тим, що Нетаньяху призначив Єхіеля Лейтера новим послом Ізраїлю в США. Лейтер, який народився в США, не тільки вважається однією з найближчих довірених осіб ізраїльського прем'єр-міністра, він також є поселенцем на Західному березі річки Йордан і давнім прихильником поселенського руху. За даними ізраїльської газети Ha'aretz, в молоді роки Лейтер був активним членом Єврейської оборонної ліги - групи, заснованої ультраправим рабином Меїром Кахане в США, яка згодом була класифікована ФБР як терористична організація.

"Ейфорійні настрої" серед ізраїльських поселенців через обрання Трампа

Ізраїльська газета Jediot Achronot вже повідомляла про "ейфорійні настрої" серед ізраїльських поселенців у зв'язку з переобранням Трампа. Лідери поселенців мають чіткий план дій на час після інавгурації, пише видання. В останні роки вони працювали з ключовими республіканськими гравцями, щоб підготувати ґрунт для повернення Трампа.

Згідно зі статтею, їхні плани містять "ініціативу щодо застосування ізраїльського суверенітету в Юдеї та Самарії й "заволодіння територією” для створення нових поселенських аванпостів на півночі Сектора Гази".

Анексія нових територій фактично покладе край ідеї вирішення конфлікту за принципом двох держав і створення суверенної Палестинської держави. Хоча прем'єр-міністр Нетаньяху публічно заперечує будь-які плани відновлення ізраїльських поселень у Секторі Гази, заяви ізраїльських чиновників і міністрів підштовхують підозрювати протилежне.

Палестинці прагнуть лише миру

Існують також побоювання, що палестинці не зможуть повернутися до північної частини Сектора Гази. Ізраїль відновив там наземний наступ проти бойовиків ХАМАСу. Це агресивне ісламістське угруповання визнано терористичною організацією в ЄС, США, Німеччині, низці країн Заходу та заборонене у деяких арабських країнах Близького Сходу - Єгипті та Йорданії. Мешканці регіону кажуть, що крім і без того катастрофічного становища вони опинилися заблокованими ще й бойовими діями.

За оцінками, 90 відсотків населення Сектора Гази були змушені покинути свої домівки протягом 14-місячної війни. Одним з них є 22-річний Шаді Асад, який фактично живе в таборі біженців Джабалія на півночі Сектора Гази. У нього мало сподівань на те, що нова адміністрація США принесе щось позитивне, і він просто хоче повернутися додому, поділився він з DW, телефонуючи з південної частини Сектора Гази.

Палестинські біженці в Секторі Гази Фото: Ashraf Amra/Anadolu/picture alliance

"(Камала. - Ред.) Гарріс була частиною нинішньої адміністрації США, і вона також підтримувала Ізраїль і війну", - сказав Шаді Асад, який вчиться на інженера та вже кілька разів був вимушеним переселенцем і зараз живе з сім'єю в наметі в таборі для біженців. "Ми живемо в безпрецедентному стані приниження, і нікому немає до нас діла, - каже він. - Ми просто хочемо, щоб війна припинилася, з угодою чи без неї, з Трампом чи без нього".