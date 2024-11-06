В Ізраїлі протестували через відставку міністра оборони

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог на тлі протестів через відставку глави міноборони Йоава Галанта в розпал війни в Секторі Гази попередив про небезпеку перевороту в країні.

Після відставки міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта в ніч на середу, 6 листопада, в Єрусалимі та Тель-Авіві тисячі людей вийшли на вулиці з протестом проти дій прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху і з вимогою повернути на батьківщину ізраїльських заручників, яких утримує у Секторі Гази терористична організація ХАМАС.

Як пише онлайн видання The Times of Israel, щоб розігнати протестувальників на південній стороні шосе Аялон у Тель-Авіві поліції довелося використовувати потужні струмені води з неприємним запахом.

До виходу на вулиці громадян Ізраїлю закликав один із лідерів опозиції Яір Лапід. Відставку Галанта в розпал війни він назвав "актом божевілля".

Заява Йоава Галанта

Тим часом сам Йоав Галант закликав уряд Ізраїлю повернути живими додому заручників, які залишаються в руках терористичної організації ХАМАС на території Сектору Гази. "Наш моральний і етичний обов'язок - повернути наших синів і дочок, викрадених ХАМАСом, - заявив він. - Нам потрібно зробити це якомога швидше, поки вони живі".

Галант додав, що "повернути заручників можливо, але це вимагає болючих компромісів". "Ізраїльська держава знає, як вона може витримати ці компроміси", а "ізраїльська армія знає, як вона зможе забезпечити безпеку цього", продовжив він.

Заява президента Ізраїлю Герцога через відставку Галанта

Зі свого боку президент Ізраїлю Іцхак Герцог на тлі рішення Біньяміна Нетаньяху відправити у відставку міністра оборони країни Йоава Галанта застеріг від можливих політичних пертурбацій у період війни. "Останнє, що потрібно зараз Ізраїлю, - це переворот і перелом, коли йде війна", - наголосив він увечері 5 листопада. За словами глави ізраїльської держави, "вище за всі роздуми" має бути безпека країни. "Завдання керівництва країни - діяти в нинішній час із великою відповідальністю", - зазначив він.

Тим часом неназваний представник адміністрації чинного президента США Джо Байдена в коментарі онлайн-виданню The Times of Israel вказав, що у Вашингтона "є питання" до Нетаньяху щодо відставки Галанта і того, чим було викликано таке рішення.

Раніше офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому зробив заяву, в якій високо відгукнувся про Галанта і пообіцяв працювати з його наступником. Однак джерело, яке спілкувалося з The Times of Israel на умовах анонімності, "було менш дипломатичним", наголошується в публікації. "Несподіване рішення звільнити міністра оборони Галанта викликає занепокоєння, особливо в розпал двох воєн і в той час, коли Ізраїль готується до захисту від потенційного нападу з боку Ірану", - цитують журналісти чиновника.

Друга відставка Галанта

Нетаньяху оголосив про відставку міністра оборони країни Йоава Галланта 5 листопада, вказавши, що довіру між ним і Галантом за останні місяці було втрачено.

Галант обіймав посаду міністра оборони Ізраїлю з грудня 2022 року. Його наступником було названо Ісраеля Каца, який очолював до цього міністерство закордонних справ Ізраїлю. Главою МЗС призначили міністра без портфеля Гідеона Саара.

У 2023 році Нетаньяху вже звільняв Галанта - на тлі його різкої критики судової реформи, яку просуває уряд. Після цього в Ізраїлі почалися масові протести, і за два тижні Галанта поновили на посаді.

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