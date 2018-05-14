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Єрусалим

Тема

Єрусалим - близькосхідне місто в Юдейських горах між Середземним та Мертвим морями.

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Докладно

Меморіальний комплекс "Яд Вашем" в Єрусалимі

Керівник "Яд Вашем" про боротьбу з антисемітизмом

Керівник "Яд Вашем" про боротьбу з антисемітизмом

Дані Даян уперше відвідає ФРН. В інтерв'ю DW він розмірковує про сучасний антисемітизм.
Історія18 січня 2023 р.
Біньямін Нетаньяху готується повернутися у крісло прем'єра

Нетаньяху повертається: чого чекати Україні

Нетаньяху повертається: чого чекати Україні

Досі Ізраїль дотримувався нейтралітету щодо війни РФ проти Україні. Що зміниться тепер?
Політика2 листопада 2022 р.
Ортодоксальні юдеї

Від Йом-Кіпур до Хануки: усе про юдейські свята

Від Йом-Кіпур до Хануки: усе про юдейські свята

Назви єврейських свят часто "на слуху", однак не всі знають, що саме відзначають і як. Докладніше - у фотогалерії DW.
Релігія4 жовтня 2022 р.11 фото
Джо Байден

Навіщо Джо Байден вирушив на Близький Схід

Навіщо Джо Байден вирушив на Близький Схід

Президент США починає своє перше близькосхідне турне.
Політика13 липня 2022 р.
Ізраїльські поліцейські на Храмовій горі

Єрусалим: нові сутички палестинців та ізраїльської поліції

Єрусалим: нові сутички палестинців та ізраїльської поліції

Поліцейські на Храмовій горі розігнали палестинців, які закидали їх камінням в національний день жалоби євреїв.
Конфлікти19 липня 2021 р.
Ізраїль посилює правила в'їзду через коронавірус

Коронавірус: Ізраїль посилив правила при в'їзді до країни

Коронавірус: Ізраїль посилив правила при в'їзді до країни

Прибулі до Ізраїлю мусять перебувати в карантині, поки не отримають негативний результат COVID-тесту.
Суспільство9 липня 2021 р.
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Точка зору

Коментатор FAZ Йохен Штанке

Ізраїльсько-палестинський конфлікт - кінець ілюзії

Йохен Штанке
Гостьовий коментар
Політика18 травня 2021 р.
Ніколас Буссе

Безперспективна ситуація Ізраїлю

Ніколас Бусcе
Гостьовий коментар
Політика11 травня 2021 р.
Райнер Золліх, керівник арабської редакції DW

Своїм близькосхідним планом Трамп принижує палестинців

Райнер Золліх
Коментар
Політика29 січня 2020 р.
Райнер Золліх, керівник арабської редакції DW

Переможці та переможені на виборах в Ізраїлі

Райнер Золліх
Коментар
Політика10 квітня 2019 р.

Коментар: Ніккі Хейлі - прощання з "яструбом"

Міхаель Кніґґе
Коментар
Політика10 жовтня 2018 р.
Шеф-редакторка DW Інес Поль

Руйнач на ім'я Дональд Трамп

Інес Поль
Коментар
Політика14 травня 2018 р.