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Єрусалим
Тема
Єрусалим - близькосхідне місто в Юдейських горах між Середземним та Мертвим морями.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Керівник "Яд Вашем" про боротьбу з антисемітизмом
Керівник "Яд Вашем" про боротьбу з антисемітизмом
Дані Даян уперше відвідає ФРН. В інтерв'ю DW він розмірковує про сучасний антисемітизм.
Історія
18.01.2023
18 січня 2023 р.
Нетаньяху повертається: чого чекати Україні
Нетаньяху повертається: чого чекати Україні
Досі Ізраїль дотримувався нейтралітету щодо війни РФ проти Україні. Що зміниться тепер?
Політика
02.11.2022
2 листопада 2022 р.
Від Йом-Кіпур до Хануки: усе про юдейські свята
Від Йом-Кіпур до Хануки: усе про юдейські свята
Назви єврейських свят часто "на слуху", однак не всі знають, що саме відзначають і як. Докладніше - у фотогалерії DW.
Релігія
04.10.2022
4 жовтня 2022 р.
11 фото
Навіщо Джо Байден вирушив на Близький Схід
Навіщо Джо Байден вирушив на Близький Схід
Президент США починає своє перше близькосхідне турне.
Політика
13.07.2022
13 липня 2022 р.
Єрусалим: нові сутички палестинців та ізраїльської поліції
Єрусалим: нові сутички палестинців та ізраїльської поліції
Поліцейські на Храмовій горі розігнали палестинців, які закидали їх камінням в національний день жалоби євреїв.
Конфлікти
19.07.2021
19 липня 2021 р.
Коронавірус: Ізраїль посилив правила при в'їзді до країни
Коронавірус: Ізраїль посилив правила при в'їзді до країни
Прибулі до Ізраїлю мусять перебувати в карантині, поки не отримають негативний результат COVID-тесту.
Суспільство
09.07.2021
9 липня 2021 р.
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Точка зору
Ізраїльсько-палестинський конфлікт - кінець ілюзії
Йохен Штанке
Гостьовий коментар
Політика
18.05.2021
18 травня 2021 р.
Безперспективна ситуація Ізраїлю
Ніколас Бусcе
Гостьовий коментар
Політика
11.05.2021
11 травня 2021 р.
Своїм близькосхідним планом Трамп принижує палестинців
Райнер Золліх
Коментар
Політика
29.01.2020
29 січня 2020 р.
Переможці та переможені на виборах в Ізраїлі
Райнер Золліх
Коментар
Політика
10.04.2019
10 квітня 2019 р.
Коментар: Ніккі Хейлі - прощання з "яструбом"
Міхаель Кніґґе
Коментар
Політика
10.10.2018
10 жовтня 2018 р.
Руйнач на ім'я Дональд Трамп
Інес Поль
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14.05.2018
14 травня 2018 р.
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