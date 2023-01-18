Керівник "Яд Вашем" про боротьбу з антисемітизмом

Керівник меморіалу пам'яті жертв Голокосту "Яд Вашем" Дані Даян уперше відвідує ФРН. В інтерв'ю DW він розмірковує про сучасний антисемітизм і час, коли очевидців Голокосту вже не залишиться.

"Антисемітизм, на жаль, посилюється в усьому світі, - каже Дані Даян. Близько півтора року тому 67-річний Даян очолив Меморіальний комплекс історії Голокосту "Яд Вашем", розташований на Горі Пам'яті в Єрусалимі, і який є головним світовим музеєм пам'яті жертв Голокосту.

В інтерв'ю DW Даян сказав, що зростання антисемітизму у світі спонукає його звернутися до кожного державного лідера з попередженням: "Якщо ви бачите антисемітизм, то вживайте заходів негайно. Не чекайте. Якщо ви чекатимете, то антисемітизм набуде неконтрольованих, жахливих масштабів. Тоді зупинити його буде неможливо".

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Перший візит до Німеччини

22 січня Дані Даян вперше у житті відвідає Німеччину. Цей шлях виявився довгим - не тільки тому, що Даян народився і зростав в Аргентині, доки його родина у 1971 році не перебралася до Ізраїлю. Там він став одним із провідних політичних діячів поселенського руху Юдеї і Самарії - окупованих територій на Західному березі річки Йордан.

Голова правління Меморіального комплексу "Яд Вашем" Дані Даян під час інтерв'ю DW Фото: DW

Однак, за словами Даяна, його політичне минуле сьогодні не грає ролі. Після призначення на посаду голови правління Меморіального комплексу "Яд Вашем" він збудував "захисну стіну" між шануванням пам'яті та політикою, каже Даян, а нинішня місія є для нього "священною".

Даян ще в молодому віці заприсягся ніколи не відвідувати Німеччину, "країну злочинців". "Це не було пов'язано з ненавистю або чимось подібним, - ділиться він в інтерв'ю з кореспонденткою DW Ребеккою Ріттерс (Rebecca Ritters). - Таким чином я хотів віддати шану шістьом мільйонам убитих євреїв".

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Опір зачаткам зла

У розмові з DW Даян порівнює сьогодення з 1930-ми роками і чітко виділяє відмінності. На той час у Німеччині набирав сили націонал-соціалістичний рух Адольфа Гітлера. Результатом ідеології його прихильників стали масові вбивства євреїв у Європі. Сьогодні все інакше, "ми дуже далекі від тогочасної ситуації", вважає Даян. На відміну від людей, які жили 80 років тому, сьогодні ми знаємо, що може прорости із небезпечних зачатків зла, знаємо, що "може статися", додає він.

Тодішнє покоління, можливо, і не припускало, що той, хто спалює книги або підпалює синагоги, також спалюватиме людей. Але сьогодні "ми знаємо, що справа може дійти і до спалення людей", наголошує він. Саме тому ми несемо відповідальність за те, щоб боротися з антисемітизмом, расизмом та ксенофобією.

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Перша зустріч у "Яд Вашемі"

Прийдешній візит до ФРН Даян здійснить на запрошення голови німецького Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas). Бас, яка є членом Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), відвідала Ізраїль у квітні 2022 року.

Вона стала першою чільною представницею Німеччини, яка взяла участь у церемонії щорічного поминання жертв Голокосту в Кнесеті - ізраїльському парламенті, де було зачитано імена загиблих під час Голокосту. Тоді ж Бас, уродженка західнонімецького Дуйсбурга, відвідала меморіал "Яд Вашем". Там Дані Даян вручив їй наукову роботу про Ірму Натан - теж уродженку Дуйсбурга, яку було вбито нацистами у 1942 році.

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Виставка у Бундестазі

У свою чергу, Бас запросила Даяна, який до цього не бажав відвідувати Німеччину, відкрити виставку в Бундестазі напередодні Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту, який відзначають 27 січня. Очікується, що Даян та Бас 24 січня виступлять з промовою на відкритті виставки "Шістнадцять об'єктів - сімдесят років "Яд Вашем" у Будинку Пауля Лебе (Paul-Löbe-Haus) - одній з центральних будівель Бундестагу, розташованій поряд з Рейхстагом.

Голова Бундестагу Бербель Бас у меморіальному комплексі "Яд Вашем", квітень 2022 року Фото: AMIR COHEN/picture alliance

На виставці буде представлено 16 експонатів з колекції музею "Яд Вашем" - предмети з повсякденного життя євреїв, які були змушені залишити Німеччину або були замордовані нацистами. Серед них дитячі іграшки, ханукальний восьмисвічник, щоденник та фортепіано. 16 речей зі 16 федеральних земель Німеччини, які роблять історію загалом та історії втрачених життів актуальними.

Меморіал "Яд Вашем", рішення про відкриття якого ухвалили майже 70 років тому, у серпні 1953 року, зберігає пам'ять про Голокост за допомогою таких предметів. Ця вічна пам'ять відображається в назві комплексу на івриті, яка запозичена з книги пророка Ісаї в Біблії, її часто перекладають як: "Місце та ім'я". ("Я їм дам у Своїм домі та в мурах Своїх місце і ймення, що краще воно за синів та дочок, Я дам йому вічне ім'я, яке не понищиться! Ісая 56:5).

"Деякі з представлених тут предметів викликають сльози на очах кожного, в кого є людяність", - каже Даян в інтерв'ю.

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"Наввипередки з часом"

Сьогодні очевидців Голокосту стає дедалі менше. Лише небагато людей похилого віку ще можуть розповісти про ті страшні події молодому поколінню. Даян розмірковує про час, коли вцілілих більше не залишиться: "Коли цей час настане, заперечувачі Голокосту і ті, хто применшує його значущість, піднімуть голову. Вони вирішать, що настала їхня зоряна година". Ось чому збереження пам'яті та боротьба з ненавистю до євреїв, на думку Даяна, - це "перегони з часом".

Керівник меморіалу "Яд Вашем" вважає пам'ять про Голокост "дуже ефективним інструментом у боротьбі з антисемітизмом". "Яд Вашем" "не намагається перевиховати антисемітів", підкреслює він: "Ми намагаємося навчити чомусь порядних людей, щоб вони могли протистояти антисемітизму".

Меморіал жертвам Голокосту в центрі Берліна Фото: Zoonar/picture alliance

Даян пояснює це на двох свіжих прикладах, що стосуються двох американських зірок, які останніми місяцями привернули до себе увагу неоднозначними заявами. 45-річного репера Каньє Веста, який неодноразово висловлював різкі антисемітські заяви, спираючись на поширені стереотипи, Даян називає "явним антисемітом". "Я б не запросив його до "Яд Вашем", тому що це була б марна трата часу", - констатує він.

Натомість Даян із задоволенням запросив би до "Яд Вашем" 67-річну актрису Вупі Голдберг, яка назвала Голокост конфліктом між двома групами білих людей, ніяк не пов'язаним із расовою ненавистю. "Це нісенітниця, - каже Даян. - Це не антисемітизм, а невігластво". Голдберг просто "не знає того факту, що нацисти - справедливо чи ні - розглядали євреїв як расу", пояснює він.

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Заплановані зустрічі з високопосадовцями у Берліні

Під час першої поїздки до Німеччини Даян проведе два дні у Берліні. У нього заплановані зустрічі з головою Бундестагу Бербель Бас, також і з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier). Крім того, очікується, що з ним також зустрінеться канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), міністр фінансів Крістіан Лінднер (Christian Lindner), політики правлячої Зеленої партії та лідер опозиційної парламентської фракції ХДС/ХСС Фрідріх Мерц (Friedrich Merz).

Даян відвідає Меморіал жертвам Голокосту, розташований у центрі німецької столиці, та Єврейський музей, а також зустрінеться з членами берлінської єврейської громади. Увечері 24 січня після відкриття виставки він вирушить далі до Нью-Йорка.

Описуючи свою роботу, Даян зазначає, що її мета - підтримувати "живий вогонь пам'яті про Голокост". Він переконаний: нічого подібного ніколи не повинно повторитися. Цим жахливим подіям ХХ століття "не можна дозволити знову повторитися" - ні з єврейським народом, ні з будь-яким іншим, упевнений він.