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Репер Каньє Вест
Ілон Маск заблокував акаунт Каньє Веста у Twitter після антисемітських висловлювань. Фото: Jonathan Brady/PA Wire/empics/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

Ілон Маск заблокував Каньє Веста в Twitter зa антисемітизм

Степан Смишляєв
2 год. тому

Репер, акаунт якого розблокували після покупки Twitter Ілоном Маском, зізнався в симпатії до Гітлера та опублікував антисемітські дописи. Каньє Вест також заявив, що є "дуже пропутінським і проросійським".

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Акаунт відомого американського репера Каньє Веста у соціальній мережі Twitter знову заблокували після антисемітських висловлювань.

"Я намагався як міг. Попри це, він знову порушив наше правило проти підбурювання до насильства. Обліковий запис буде призупинений", - повідомив новий власник платофрми Ілон Маск у п'ятницю, 2 грудня.

Вперше сторінку Веста заблокували 9 жовтня через інший антисемітський твіт. Після того, як Маск став власником Twitter, він оголосив "амністію" для заблокованих акаунтів і, серед інших, розблокував Веста, а також колишнього президента США Дональда Трампа.

Раніше Маск кілька разів публічно висловлював симпатію до Веста. Зокрема, він підтримував кандидатуру репера на виборах президента США в 2020 році. Попри невдачу на минулих виборах, нещодавно Вест заявив, що знову балотуватиметься на пост президента в 2024 році.

Антисемітські висловлювання Каньє Веста

Приводом для повторного блокування стали кілька фотографій, опублікованих Вестом, у тому числі з зображенням зірки Давида, злитої зі свастикою.

У день їхньої публікації Вест виступав на шоу конспіролога Алекса Джонса, де, зокрема, розповідав про "хороші" якості нацистського лідера, заявивши, що той "винайшов швидкісне шосе та той самий мікрофон, яким користуються музиканти", і завершивши словами "мені подобається Гітлер".

Коли один із гостей студії сказав, що він "дуже пропутінський та проросійський", Вест відповів: "Я теж". Потім він додав, що, на його думку, "Америку охопив сатанізм".

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