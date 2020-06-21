Ілон Маск підтримає одного з претендентів на пост президента США

У США підприємець-візіонер Ілон Маск пообіцяв підтримати на цьогорічних президентських перегонах реп-виконавця Каньє Веста. У зробленому в неділю, 5 липня, дописі в соціальній мережі Twitter засновник компаній Tesla і SpaceX запевнив у своїй "цілковитій підтримці" рішення репера приєднатися до президентських перегонів.

Про свій намір піти в політику репер раніше так само повідомив у Twitter.

"Ми мусимо виконати зроблену Америкою обіцянку, вірячи в Бога, об'єднуючи наше бачення і будуючи наше майбутнє. Я балотуюся на пост президента Сполучених Штатів", - написав виконавець, мотивуючи свій крок.

Вест супроводив пост хештегом # 2020VISION, проте не розкрив жодних подробиць. До виборів, запланованих на 3 листопада, залишається менше чотирьох місяців.

Реп-виконавець не вперше заявляє про претензії на вищий державний пост. Вест повідомляв про намір брати участь у виборах 2020 року на церемонії вручення премії MTV Video Music Awards в 2015 році. Водночас Вест належить до тих небагатьох американських діячів культури, який відкрито висловлювався на підтримку президента Трампа.

Репер Каньє Вест (п.) один з небагатьох американських виконавців, котрий дотепер відкрито підтримував Трампа (архівне фото)

Останнім часом чинний глава Білого дому республіканець Дональд Трамп, який заявив про участь в президентських перегонах, користується меншою популярністю серед учасників опитувань громадської думки, ніж його ймовірний суперник-демократ, колишній віце-президент Джозеф Байден. На момент написання публікації жоден з політиків не прокоментував заяву Веста.