 Ілон Маск підтримає одного з претендентів на пост президента США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2020

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Новини

Ілон Маск підтримає одного з претендентів на пост президента США

Про претензії на пост президента США заявив реп-виконавець Каньє Вест. Підтримати його на виборах готовий бізнесмен-візіонер Ілон Маск.

Мільярдер Ілон Маск

Мільярдер Ілон Маск запевнив у цілковитій прихильності одного з учасників президентських перегонів у США

У США підприємець-візіонер Ілон Маск пообіцяв підтримати на цьогорічних президентських перегонах реп-виконавця Каньє Веста. У зробленому в неділю, 5 липня, дописі в соціальній мережі Twitter засновник компаній Tesla і SpaceX запевнив у своїй "цілковитій підтримці" рішення репера приєднатися до президентських перегонів.

Про свій намір піти в політику репер раніше так само повідомив у Twitter.

"Ми мусимо виконати зроблену Америкою обіцянку, вірячи в Бога, об'єднуючи наше бачення і будуючи наше майбутнє. Я балотуюся на пост президента Сполучених Штатів", - написав виконавець, мотивуючи свій крок.

Вест супроводив пост хештегом # 2020VISION, проте не розкрив жодних подробиць. До виборів, запланованих на 3 листопада, залишається менше чотирьох місяців.

Реп-виконавець не вперше заявляє про претензії на вищий державний пост. Вест повідомляв про намір брати участь у виборах 2020 року на церемонії вручення премії MTV Video Music Awards в 2015 році. Водночас Вест належить до тих небагатьох американських діячів культури, який відкрито висловлювався на підтримку президента Трампа.

Репер Каньє Вест і Дональд Трамп

Репер Каньє Вест (п.) один з небагатьох американських виконавців, котрий дотепер відкрито підтримував Трампа (архівне фото)

Останнім часом чинний глава Білого дому республіканець Дональд Трамп, який заявив про участь в президентських перегонах, користується меншою популярністю серед учасників опитувань громадської думки, ніж його ймовірний суперник-демократ, колишній віце-президент Джозеф Байден. На момент написання публікації жоден з політиків не прокоментував заяву Веста.

  • Ілон Маск представляє нову модель Tesla (picture allianc/dpa/A. Sokolow)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Неоднозначна постать

    За останні два десятиліття Ілон Маск став однією з найвідоміших особистостей Кремнієвої долини. Його першим грандіозним успіхом вважається продаж електронної платіжної системи PayPal у 2002 році. Після цього Маск визначився зі своєю підприємницькою стратегією: він прагне робити технічно складні та дорогі продукти більш доступними та дешевими.

  • Запуск ракети SpaceX Falcon Heavy з мису Канаверал (Reuters/T. Baur)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Мрії про космос

    Невдовзі після цього Маск заснував SpaceX - приватне підприємство у галузі будівництва та експлуатації космічного транспорту. Амбітна мета - колонізація Марса. Вартість фірми, яка хоче зробити дешевшим космічний туризм, нині оцінюють у майже 24 мільярди доларів США.

  • З 2024 року SpaceX планує перевозити людей на Марс (picture-alliance/dpa/Press Association Images/Spacex)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Курс на Марс

    Після низки невдалих спроб запуску ракета-носій Falcon 9 та транспортний космічний корабель Dragon таки перетворилися на важливих постачальників вантажів для Міжнародної космічної станції (МКС). Вже у 2022 році SpaceX планує розпочати перші вантажні перевезення на Марс. А ще за два роки обіцяє здійснювати пасажирські перевезення.

  • Електромобілі Tesla Motors 3 (Reuters/Tesla)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Транспортна революція

    Після SpaceX у 2003 році Ілон Маск заснував Tesla. Підприємство виготовляє електромобілі й проводить дослідження у пошуку нових методів енергозбереження. Дещо проблемною нині виявилася 3-тя модель, яка мала стати електромобілем для мас. Через несправні гальма Tesla змушена була призупинити виробництво моделі. Попри це вартість підприємства на біржі нині оцінюють у понад 70 мільярдів доларів США.

  • Прем'єра вантажівки Tesla Semi (Reuters/A. Sage)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Tesla на виріст

    У 2017 році Маск поділився зі світом іще однією візіонерською ідеєю, представивши концепт електровантажівки Tesla Semi. Виробництво має розпочатися у 2019 році. Витрати на експлуатацію, обіцяє Маск, будуть щонайменше на 20 відсотків нижчими, ніж у типового дизельного тягача такого ж розміру.

  • Сонячний дах від Tesla та SolarCity (picture-alliance/Newscom/Tesla/UPI)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Сонячний дах від Tesla та SolarCity

    Ілон Маск також інвестував у підприємство з виробництва сонячної енергетики SolarCity. З 2016 року воно належить Tesla. Згідно з планами, підприємство повинне устаткувати сонячним батареями понад 300 тисяч будинків. За задумом Маска, отримана через дах енергія зберігатиметься у спеціальному накопичувачеві Powerwall від Tesla. Таким чином можна буде заряджати зокрема і власний електромобіль.

  • Tesla Energy Powerwall (Reuters/P. T. Fallon)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Електропривідне майбутнє

    Сам Powerwall Маск представив ще у 2015 році. Йдеться про компактний літій-іонний акумулятор, яким можна управляти за допомогою смартфона. Утім, і тут через затримки у виробництві плани ринкових продажів ще не вдалося втілити. Виготовляють акумулятор на так званій Gigafactory в пустелі Невади.

  • Випробування Hyperloop (picture alliance/AP Photo/SpaceX)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Гіперлуп

    Світову увагу проект вакуумного потяга Hyperloop привернув у 2013 році. Концепція розвиває класичну ідею пневматичної пошти. За розрахунками Маска, гіперлуп дозволятиме долати відстані до 1200 кілометрів значно швидше і з меншою шкодою для довкілля, ніж літаком чи залізницею. Критики, однак, сумніваються в екологічності та фінансовій життєздатності проекту.

  • Штучний розум та людина (Getty Images/AFP/M. Kiran)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Нові виміри комунікації

    Утім, і це ще не все. У 2016 році Маск став співзасновником компанії Neuralink. Стартап працює над створенням пристрою, який уможливить комунікацію між людським мозком та комп'ютерами. Щоправда, наразі проект ще дуже далекий від втілення своєї мети.

    Автор: Срінівас Маззумдару, Тетяна Бондаренко


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