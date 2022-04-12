Президент США - глава держави Сполучені Штати Америки. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "президент США".

Посада президента США поєднує в собі повноваження глави держави, глави уряду та головнокомандувача армії. Президент США обирається на чотири роки з можливістю бути переобраним один раз. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.