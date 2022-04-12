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Президент США - глава держави Сполучені Штати Америки. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "президент США".
Посада президента США поєднує в собі повноваження глави держави, глави уряду та головнокомандувача армії. Президент США обирається на чотири роки з можливістю бути переобраним один раз. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Президент США Джо Байден пропонує у рамках формування бюджету на 2023 рік дати Україні майже 700 мільйонів доларів фінансової допомоги на протидію російській агресії. Це майже на 220 мільйонів доларів більше, ніж раніше.