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Президент США

Президент США - глава держави Сполучені Штати Америки. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "президент США".

Посада президента США поєднує в собі повноваження глави держави, глави уряду та головнокомандувача армії. Президент США обирається на чотири роки з можливістю бути переобраним один раз. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Джо Байден вважає геноцидом дії Росії в Україні

Джо Байден вважає геноцидом дії Росії в Україні 12.04.2022

Путін намагається знищити ідею того, щоб бути українцем, тому дії армії РФ в Україні є геноцидом, вважає президент США Джо Байден.

Байден підписав закон про заборону імпорту нафти з Росії

Байден підписав закон про заборону імпорту нафти з Росії 09.04.2022

Президент США Джо Байден підписав закони, що передбачають припинення закупівель енергоносіїв у Росії, а також "призупинення нормальних торговельних відносин" з Росією та Білоруссю.
Байден пропонує 682 мільйона доларів Україні з бюджету США на 2023 рік

Байден пропонує 682 мільйона доларів Україні з бюджету США на 2023 рік 28.03.2022

Президент США Джо Байден пропонує у рамках формування бюджету на 2023 рік дати Україні майже 700 мільйонів доларів фінансової допомоги на протидію російській агресії. Це майже на 220 мільйонів доларів більше, ніж раніше.
Коментар: Слова, які змінюють світ - варшавська промова Джо Байдена

Коментар: Слова, які змінюють світ - варшавська промова Джо Байдена 28.03.2022

На завершення своєї поїздки Європою президент США Джо Байден зупинився у Варшаві та виступив з промовою. Це були вражаючі, історичні слова. Слова, які надсилають чіткі сигнали, вважає Бартош Дудек.
Байден: Треба підготуватися до довготермінової боротьби

Байден: Треба підготуватися до довготермінової боротьби 26.03.2022

Під час виступу в Варшаві президент США Джо Байден висловив підтримку громадянам України, закликав Європу відмовитись від російського палива та звернувся до громадян Росії.
Байден після зустрічі з українськими біженцями: Путін - головоріз

Байден після зустрічі з українськими біженцями: Путін - головоріз 26.03.2022

У столиці Польщі президент США Джо Байден зустрівся з українськими біженцями, які покинули країну черз війну, розпочату Росією. Після зустрічі з ними він назвав президента РФ Володимира Путіна різником.
Президент США Джо Байден перебуває із візитом у Польщі

Президент США Джо Байден перебуває із візитом у Польщі 25.03.2022

У перший день свого візиту до Польщі Джо Байден зустрівся із американськими військовослужбовцями та представниками гуманітарних організацій.
Додаткова зброя від США для України: ще на 800 мільйонів доларів

Додаткова зброя від США для України: ще на 800 мільйонів доларів 16.03.2022

Президент США Джо Байден погодив виділення Україні зброї на 800 мільйонів доларів. Він повідомив, скільки та яких озброєнь Вашингтон передасть Україні для захисту від російської агресії.
Байден: Росія заплатить сувору ціну, якщо застосує хімічну зброю в Україні

Байден: Росія заплатить "сувору ціну", якщо застосує хімічну зброю в Україні 11.03.2022

Президент США Джо Байден попередив Росію про високу ціну, яку вона заплатить в разі застосування хімічної зброї в Україні, а також вкотре заявив, що США не воюватимуть проти Росії.
Байден: Російський диктатор заплатить високу ціну за війну в Україні

Байден: Російський диктатор заплатить високу ціну за війну в Україні 02.03.2022

Путін розв'язав проти України навмисну й неспровоковану війну, заявив президент США Джо Байден у зверненні до нації. Він наголосив, що Путін "заплатить високу ціну" за цю війну.

Джо Байден розповів деталі про нові санкції щодо Росії

Джо Байден розповів деталі про нові санкції щодо Росії 24.02.2022

Президент США анонсував санкції щодо чотирьох великих російських банків, олігархів і високотехнологічних компаній. Про відключення РФ від банківської системи SWIFT наразі не йдеться.
Байден про напад на Україну: Світ притягне Росію до відповідальності

Байден про напад на Україну: Світ притягне Росію до відповідальності 24.02.2022

Президент США Джо Байден наголосив, що президент РФ Володимир Путін обрав навмисну війну, яка призведе до "катастрофічних втрат" і "людських страждань".

США накладають санкції на російський суверенний борг та еліти

США накладають санкції на російський суверенний борг та еліти 22.02.2022

Президент США Джо Байден оголосив про запровадження санкцій проти російських еліт і двох російських банків, а також про обмеження на фінансування суверенного боргу РФ та роботу над зупинкою "Північного потоку-2".
Джо Байден підписав указ про санкції проти ДНР та ЛНР

Джо Байден підписав указ про санкції проти "ДНР" та "ЛНР" 22.02.2022

Президент США наклав санкції у відповідь на визнання РФ самопроголошених "ЛДНР", якими зокрема заборонив нові інвестиції та фінансову діяльність представників США на тимчасово непідконтрольних територіях.

Байден упевнений, що Росія нападе на Україну найближчими днями

Байден "упевнений", що Росія нападе на Україну "найближчими днями" 19.02.2022

Президент США Джо Байден під час брифінгу в Білому домі заявив, що російські війська оточили Україну, планують вторгнення на українську територію наступного тижня та мають намір захопити Київ.
Шольц і Байден: Відведення військ РФ від кордонів України не спостерігається

Шольц і Байден: Відведення військ РФ від кордонів України не спостерігається 17.02.2022

Під час телефонної розмови канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден обговорили продовження нарощування військ Росії на кордонах України.
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