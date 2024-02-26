Трамп і Байден: чи успішно два "дідусі" змагаються за молодь

Джо Байден і Дональд Трамп, які, найімовірніше, зійдуться на майбутніх виборах у США, є літніми людьми. Яку роль відіграє їхній вік у перегонах і чи зможуть вони заручитися підтримкою молоді?

Партійні праймеріз у США досі тривають, але якщо не станеться великих несподіванок, то президентські перегони 2024 року будуть повторенням 2020 року: Джо Байден проти Дональда Трампа. Це означає, що в день виборів, 5 листопада 2024 року, виборці, швидше за все, обиратимуть між 78-річним Трампом та 81-річним Байденом. Якщо це станеться, то особа, інавгурація якої відбудеться 20 січня 2025 року, буде найстаршою, яка коли-небудь складала присягу на посаді президента Сполучених Штатів.

Середній вік попередніх президентів США на момент інавгурації становив 55 років, свідчать дані дослідницького центру Pew Research Center. Незалежно від того, хто з двох політиків переможе, цього разу президенту буде навіть не за 50 - йому вже або майже виповниться 80 років, коли він вступить на посаду. Тим часом, згідно з даними Бюро перепису населення США, середній вік населення США становить 38,9 року.

Не дивно, що вік став важливим фактором напередодні виборів. "Існує об'єктивне занепокоєння щодо віку. Це цілком обґрунтовано, - сказав у коментарі DW Ларрі Сабато, директор Центру політики Університету Вірджинії. - Я не думаю, що людей слід судити винятково за їхнім віком. Водночас, очевидно, що чим ви старші, тим більше шансів мати серйозні проблеми зі здоров'ям або зустріти свого творця трохи раніше, ніж планували".

Президент Байден неодноразово плутав імена світових лідерів та знаменитостей. Нещодавно, відповідаючи під час пресконференції на запитання про конфлікт на Близькому Сході, він помилково назвав Абдель Фаттаха ас-Сіссі президентом Мексики - тоді як ас-Сіссі є президентом Єгипту, а Мексика розташована в Північній Америці, а не на Близькому Сході. Байден також під час публічних виступів виглядає менш фізично активним, ніж це було під час минулої президентської кампанії.

"Людей турбує не сам вік, - сказав колумніст і автор Езра Кляйн, що дотримується ліберальних поглядів, у своєму подкасті. - Справа в тому, яке враження Байден створює про вік. Про повільність. Про немічність".

"Вік Байдена - це проблема"

Трамп також бореться з проблемами зі здоров'ям, зокрема із зайвою вагою. І він теж під час виступів припускався схожих помилок, як і Байден. Наприклад, він переплутав Китай і Північну Корею, коли у своїй промові в листопаді заявив, що "Кім Чен Ин очолює 1,4 мільярда людей". Він також переплутав Ніккі Хейлі, постійну представницю США в ООН за його президентства, з Ненсі Пелосі, яка була спікеркою Палати представників протягом другої половини його президентського терміну.

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Однак молоді виборці, з якими поспілкувалася DW, сказали, що особливо їх турбує вік Байдена. "Я не впевнений на 100 відсотків, що обидва (кандидати. - Ред.) можуть виконувати свою роботу на повну, але я думаю, що у Трампа більше шансів, оскільки він виглядає більш уважним, - сказав 26-річний Зак із Середнього Заходу США, який побажав не називати свого прізвища з міркувань конфіденційності. "Іноді, коли я спостерігаю за Байденом, мені здається, що він взагалі не розуміє, що відбувається", - додав чоловік.

Таке ж занепокоєння спостерігається й серед молодих людей, які виступають проти політики Трампа і, з огляду на вибір між Трампом і Байденом, воліли б, щоб чинний президент залишився на другий термін.

"Я не згоден з більшою частиною політики Трампа, і тому вік Байдена є проблемою, оскільки, порівняно з Трампом, він виглядає трохи слабшим", - сказав 29-річний Джеймс В., який живе в Нью-Йорку і також вирішив не називати свого прізвища.

"На жаль, я думаю, що Трамп зможе виконувати свою роботу краще, ніж Байден, - сказала Емма Ленгель, 23-річна мешканка міста Вашингтон. - Але жоден з них не є ідеальним, і навіть якщо Трамп добре справлятиметься зі своєю роботою, це не обіцяє нічого хорошого для США".

Провал молодих кандидатів у президенти США

Як у республіканців, так і в демократів на початку перегонів були молоді кандидати, але жоден з них не зміг витіснити партійних важковаговиків. З боку республіканців і 52-річна Ніккі Хейлі, і 45-річний губернатор Флориди Рон ДеСантіс ще торік вважалися багатообіцяючими й перспективними кандидатами. Однак, попри те, що Хейлі досі залишається у внутрішньопартійних перегонах, жоден республіканець так і не зміг кинути виклик впливу Трампа в партії.

У таборі демократів теж було б дуже нереалістично, щоб хтось кинув виклик чинному президенту Байдену у боротьбі за номінацію від партії. Під час праймеріз 2020 року кілька молодих кандидатів змагалися з ним за право бути кандидатом від партії, зокрема нинішній міністр транспорту Піт Буттіджич, якому зараз 42 роки, а також чинна віцепрезидентка Камала Харріс, якій 59 років.

Попри свою відносну молодість, Камала Харріс не змогла викликати ентузіазм серед демократичного електорату Фото: Haiyun Jiang/The New York Times/AP/picture alliance

Коли під час минулої кампанії Харріс вперше було оголошено про те, що вона є кандидаткою на посаду віцепрезидентки, деякі спостерігачі припускали, що вік Байдена не дозволить йому переобратися на другий термін, і Харріс може стати його наступницею у президентському кріслі. Однак за останні чотири роки Харріс не змогла підвищити свою популярність, а також не викликала достатнього ентузіазму серед демократичного електорату, щоб партія зробила ставку на неї замість Байдена.

Втома від "старих, неактуальних політиків"

Похилий вік не ставить кандидата в невигідне становище і не заважає йому спілкуватися з молодими виборцями. Сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс, який у свої 82 роки користується популярністю серед студентів і вчорашніх випускників коледжів, є живим доказом цього.

У свої 82 роки сенатор США Берні Сандерс зумів налагодити зв'язок з молодими виборцями Фото: Kena Betancur/AFP/Getty Images

Мешканка Вашингтону Емма Ленгель пояснює, що вік не є фактором, за яким вона автоматично відкидає кандидатів. Для неї таким фактором є відсутність дій щодо питань, які мають значення для молодих американців.

"Вони повинні справді вирішувати наші проблеми, - нарікає жінка. - Я так втомилася від усіх цих старих, відірваних від життя політиків, які намагаються заробити бали на тому, що задобрюють нас, тоді як на законодавчому рівні вони насправді нічого не роблять".

24-річна Рейчел Лі, яка також живе у Вашингтоні, сказала, що відчуває, що ані Трамп, ані Байден "не розуміють до кінця труднощів, з якими стикається молодь у наші дні".

Трамп нещодавно спробував підвищити популярність серед молодших виборців, представивши власній бренд "золотих" кросівок Фото: Manuel Balce Ceneta/AP Photo/picture alliance

"Дідусі" Трамп і Байден

Американським президентам старшого віку у минулому вдавалося налагодити зв'язок з молодими виборцями. "Рейган (президент США Рональд Рейган. - Ред.) пішов з посади майже у 78 років, - нагадує політичний експерт Сабато. - Знаєте, що показав його рейтинг? Молодь його дуже підтримувала. Він нагадував їм дідуся".

У випадку Рейгана це було плюсом. Але сьогоднішні молоді виборці більш скептично ставляться до Байдена і Трампа. "Я думаю, що вони відображають деякі мої погляди, але вони у такому віці, щоб бути моїми дідусями, - каже Зак із Середнього Заходу. - Скільки з вас мають такі ж погляди, як і ваші дідусі та бабусі?"

Джеймсу з Нью-Йорка Трамп і Байден теж нагадують дідуся - і не в хорошому сенсі. "Щоразу, коли я спостерігаю за їхніми виступами, я маю відчуття, що спостерігаю за своїм дідусем, коли він чимось переймається, - каже він. - Мені доводиться лише кивати і казати "звичайно", тому що я відчуваю, що він не зрозуміє жодних заперечень".

Зрештою, все зводиться до розриву між молодими виборцями та політиками, які є ровесниками їхніх бабусь і дідусів. "Щоб краще достукатися до молодих виборців, партіям потрібно працювати над питаннями, які найбільше впливають на наше покоління", - каже Лі.