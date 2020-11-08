 Трамп: Байден переміг завдяки фальсифікаціям | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2020

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Новини

Трамп: Байден переміг завдяки фальсифікаціям

Нинішня перемога Джо Байдена на виборах - результат масивних фальсифікацій, вважає чинний президент США Дональд Трамп. Він також знову звинуватив ЗМІ в тенденційності та упередженості.

Дональд Трамп

Дональд Трамп не збирається визнавати своєї поразки на виборах

Чинний президент США Дональд Трамп прокоментував оголошення Джо Байдена переможцем президентських виборів засобами масової інформації. "Він переміг, тому що вибори були сфальсифіковані", - написав Трамп у неділю, 15 листопада, у соціальній мережі Twitter.

Трамп написав одразу цілу серію твітів, які стосувалися виборів. У одному з дописів він укотре бездоказово стверджував, що до процесу підрахунку голосів не допустили спостерігачів. Також, за словами Трампа, перемогу Байдена зробила можливою приватна компанія Dominion (компанія Dominion Voting Systems, виробник техніки і ПЗ для голосування. - Ред.), а також ЗМІ, котрі на його переконання, "замовчують" скоєні під час голосування й підрахунку голосів порушення.

В іншому дописі Трамп стверджував, що всі технічні "збої", котрі фіксувалися у ніч після виборів, були спробою демократів "вкрасти голоси" виборців.

Підсумовуючи серію твітів, Трамп зазначив: "Він переміг тільки з точки зору фейкових ЗМІ". Говорячи про оголошені раніше ЗМІ результати виборів, згідно з якими він зазнав поразки, Трамп запевнив: "Я нічого не визнаю".

Всі три твіти американського президента соцмережа Twitter помітили як "суперечливі". 

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Вибори в США відбулися 3 листопада. Згідно з повідомленнями ЗМІ, Байден набирає нині стільки ж голосів виборників (306), як і Трамп чотири роки тому. Утім, якщо тоді Трамп говорив про свою "переконливу перемогу", то зараз він уже не раз заявляє, що Байден досягнув такого результату лише завдяки "фальсифікаціям". Водночас Трамп та його штаб не навели поки що жодних переконливих доказів, які підтверджували б його закиди. Команда чинного президента намагається у судах оскаржити результати виборів у низці ключових для перемоги штатах. 

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Тим часом багато лідерів інших країн вже привітали Байдена з перемогою на виборах президента США.

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