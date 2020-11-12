Гори боргів і судові позови: що чекає на Трампа після президентства?

Після виборів, на яких американці обрали колишнього віцепрезидента від Демократичної партії Джо Байдена 46-м президентом США, минуло лише дещо більше тижня. За два місяці до інаугурації Байден уже почав потроху виконувати свої нові функції: говорити з експертами зі сфери охорони здоров'я про план боротьби з коронавірусом, або ж із главами урядів у Лондоні, Парижі та Берліні.

А що ж буде із чинним президентом Дональдом Трампом після того, як йому доведеться залишити Білий дім? Деякі оглядачі вважають, що міцна хватка, якою Трамп тримається за президентське крісло, має причину: без посади він втратить недоторканність. "Посада - це те, що охороняє його від тюрми і суми", - сказав перед виборами історик Тімоті Снайдер у розмові з журналом The New Yorker.

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У вересні газета New York Times повідомила, що Трамп має борги на суму понад 400 мільйонів доларів - велику частину з них перед Deutsche Bank, і що ця сума має бути виплачена впродовж наступних чотирьох років.

Уже за кілька днів до виборів менеджери Deutsche Bank сказали в розмові з інформагентством Reuters, що поразка Трампа полегшить повернення банком кредитів, виданих особисто на його ім'я, якщо потрібно - примусово.

До Deutsche Bank і без того останнім часом була прикута особлива увага через закиди сумнівних операцій. Менеджери банку, яких цитує Reuters, повідомили також, що поразка Трампа дозволить їм закрити його рахунку та припинити співпрацю, яка лише шкодить іміджу банку та привертає до нього особливу увагу з боку політиків. Deutsche Bank відмовився коментувати відносини з Трампом після того, як стало відомо про перемогу Байдена.

Фойє Трамп-тауера в Нью-Йорку

Крім того, після податкової перевірки до Трампа висунули вимогу повернути безпідставно повернуті йому до цього 72 мільйони доларів податків. Цю суму держава повернула йому 2010 року за начебто збитки на суму 1,4 мільярда доларів у 2008 та 2009 роках.

Сімейний бізнес

Президент США і надалі залишається власником понад 500 підприємств, до яких належать готелі, комплекси відпочинку та гольф-клуби. Він не приховував цього навіть під час свого президентства. Попри те, що управлінням конгломератом під назвою The Trump Ogranization з 2017 року опікуються його сини, він і надалі має доступ до рахунків. Демократи у Конгресі США вбачали в цьому конфлікт інтересів та закидали Трампу, що він дозволяє своїм потенційним бізнес-угодам впливати на його зовнішню політику та використовує посаду президента заради особистого фінансового збагачення.

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І справді стало відомо, що групи лобістів, які домагалися уваги Трампа, були помічені в його готелях. А одна китайська державна компанія одержала замовлення на будівництво майданчика для гольфу для Трампа на суму в кілька мільйонів доларів у той час, коли між США та Китаєм уже на повну тривала торговельна війна.

Президент США Дональд Трамп (л) та засновник платформи онлайн-торгівлі Alibaba Джек Ма

Ставши експрезидентом, Трамп може знову відігравати активну роль у концерні, який носить його ім'я. Щоправда, концерн здебільшого займається нерухомістю та готелями, а бізнес-журнал Forbes оцінив, що коронавірусна криза могла сильно вдарити по The Trump Organization. Згідно з оцінками, вартість активів компанії між 1 та 18 березня впала на один мільярд доларів до 2,1 мільярда.

І попри те, що президентство могло в чомусь допомогти бізнесу Трампа, в чомусь воно йому лише зашкодило. Портал нерухомості City Realty підрахував, що ціни на об'єкти в Нью-Йорку, які належать Трампу, за останні чотири роки впали на 25 відсотків, адже його дуже не люблять у місті. У деяких квартирних будинках, за даними порталу, навіть зникло ім'я Трампа з фасадів.

"Бізнес нерухомості та готелів сімейного концерну може скоротитися, - сказав у розмові з DW журналіст та автор біографії Трампа Майкл Д'Антоніо. - Це важкий бізнес, і бренд у люксовому сегменті постраждав".

Хвиля позовів

Рішення міністерства юстиції США 1973 року, коли розгорівся так званий вотергейтський скандал за участі президента Річарда Ніксона, забороняє притягати до відповідальності чинного президента. Але відколи він остаточно залишить Білий дім, Трамп втратить президентську недоторканність та матиме справу з лавиною позовів, які накопичилися за останні чотири роки.

У штаті Нью-Йорк проти Трампа ведуться як цивільні, так і кримінальні провадження, пов'язані з його бізнес-практиками. Крім того, проти президента спрямовані скарги жінок, які закидають йому сексуальні домагання. Розгорітися з новою силою може і скандали навколо плати за мовчання, через який 2019 року за ґратами вже опинився колишній адвокат Трампа Майкл Коен. Згідно з вироком суду, Коен порушив правила проведення виборчої кампанії 2016, заплативши двом жінками за те, аби вони мовчали про свої стосунки з Трампом, коли той був кандидатом у президенти. Коен заявив, що отримав доручення від Трампа.

Не виключено, що Трамп використає свої конституційні права як президент, аби помилувати самого себе перед тим, як піде з посади. Але такого в історії США ще не було, до того ж незрозуміло, чи матиме такий крок взагалі юридичну вагу.

До речі, помилувати Трампа зможе і президент Байден, як це вже робив 1974 року Джеральд Форд щодо Ніксона після його відставки.

Хай там як, але президент США має право помилувати лише в межах федерального права. На рівні окремих штатів Трамп як експрезидент не матиме жодного захисту від судового переслідування. "Усе своє життя йому завжди вдавалося якось вивільнитися від позовів чи платити якомога менше, якщо судова система його все ж ловила", - каже автор біографії Трампа Д'Антоніо.

Загроза для національної безпеки

Але небезпека існує не лише для Трампа. Загроза може походити і від нього. Як пише Washington Post із посиланням на експертів у галузі спецслужб, не виключено, що Трамп використає свій доступ до державних таємниць у корисливих цілях. Під час президентства він упродовж чотирьох років мав доступ то таких таємниць, як коди до атомної зброї, дані щодо нових розробок у сфері озброєння чи зміст таємних розмов із іноземними урядами.

Експерти не виключають, що Трамп становитиме загрозу для національної безпеки США

Експерти кажуть, що позаяк Трамп має великі борги та озлоблений на уряд США, він підходить під класичне визначення загрози для контррозвідки. "Від кожного, хто озлоблений, невдоволений і ображений, виходить небезпека розкриття таємної інформації, незалежно, чи обіймає людина посаду зараз, чи обіймала її в милому. Трамп безперечно відповідає цьому профілю", - каже Washington Post колишній офіцер Центрального розвідувального управління (ЦРУ).

Експертам вселяє надію лише те, що Трамп відомий своєю неуважністю та невеликою увагою, яку він приділяв вивченню документів. Кореспондент інформагенції AP повідомляє, що, за офіційними даними, Трамп не брав участі у брифінгах спецслужб з 1 жовтня.