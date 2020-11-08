Західна преса про вибори в США: "Катастрофи вдалося уникнути"

На очі оглядачу CNN Вану Джонсу навертаються сльози, коли під час прямого ефіру колеги у студії питають його, що він думає про щойно оголошену перемогу Джо Байдена на президентських виборах у США. "Сьогодні зранку стало простіше бути батьком, - каже Джонс тремтливим голосом. - Простіше сказати дітям, що характер людини має значення".

За словами афроамериканського оглядача, новина про перемогу Байдена - це сатисфакція для багатьох людей, які страждали. "Це - велика подія для нас, аби лише знайти мир і спокій і отримати шанс на перезавантаження", - вважає Джонс.

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Поразка Трампа "зупинить кровотечу"

Водночас результат вибрав показує також, що США розколоті. Більше 70 мільйонів американців проголосували за другий термін Дональда Трампа. "Ці люди нікуди не зникнуть, якими би благими не були заклики до єдності і гармонії", - зауважує швейцарська Tages-Anzeiger.

"Другий термін Трампа означав би продовження в США темних часів. Його подальше президентство поглибило би наявні рани і створило би нові. Його поразка на виборах хоча б зупинить кровотечу", - пише видання.

Оглядачі світових ЗМІ переймаються передовсім одним питанням: чи вдасться Джо Байдену і майбутній віцепрезидентці Камалі Харріс відновити єдність глибоко розколотої політичними диспутами країни, як це пообіцяв робити новообраний глава держави? Зробити це буде нелегко. "Демократи контролюватимуть Білий дім і Палату представників Конгресу, республіканці домінуватимуть у Сенаті і, певною мірою, матимуть вплив у Верховному суді, - пише бельгійська газета De Standaard. - Ці протиріччя можуть призвести до нової патової ситуації".

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До складної розстановки сил у політиці США додаються й руйнівні наслідки політики Дональда Трампа, спрямованої на поглиблення розколу. "Демократу (Байдену. - Ред.) доведеться братися за роботу, розбираючи завали з уламків, які залишає по собі його попередник після чотирьох років руйнівного мандату, кількох місяців передвиборчої кампанії, сповненої принижень, а також днів чи тижнів шокуючої політико-правової партизанської війни. При цьому його завдання - відбудувати все або майже все, що було зруйновано", - коментує французька Le Monde з Парижа.

Джо Байдену доведеться розбирати завали, які залишить після себе попередник, констатують оглядачі

На Байдена чекає руїна

Аби впоратися з "руїною", яку залишає по собі його попередник, Джо Байдену доведеться "спершу зберігати спокій", пише Le Monde і веде далі: "Це не є найпоширенішою здібністю нашого часу, але Джо Байден далекий від того, щоб не мати її, що він довів цими днями, коли напруження щодо результатів виборів було вкрай високим".

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Бельгійська газета De Tijd дотримується іншої думки. Оглядач видання вважає, що у Джо Байдена замало часу, аби чогось досягти. "Республіканці вже наступають на позиції демократів у Палаті представників. За два роки знову будуть вибори. Чи вдасться демократам утримати контроль - ще питання", - пише видання.

Британська консервативна газета The Telegraph наголошує, що аби об'єднати країну, Байдену треба буде дотримуватися центристської політики. "Історики, певно, дійдуть висновку, що Джо Байден значно мірою переміг лише тому, що він - не Дональд Трамп. Залишається сподіватися, що він зробить ставку на широку політичну коаліцію, до якої увійдуть і невдоволені республіканці, і керуватиме країною на засадах центризму, спираючись на неї", - пише The Telegraph.

Президента Трампа вже кілька днів не видно на публіці. У неділю, 8 листопада, він лише помахав своїм прибічникам з вікна автомобіля дорогою до Білого дому

ЗМІ: Трамп чіпатиметься за владу

До передачі влади Дональд Трамп керуватиме країною майже два місяці. Оглядачі сумніваються, що він піде на співпрацю в питанні передачі влади наступникові. "У такому випадку видворення президента з Білого дому було би завданням спецслужб, на які до 20 січня покладено завдання його охороняти", - зазначає нідерландська газета De Telegraaf.

Паризька Le Monde також припускає, що Дональд Трамп залишатиметься вірним собі аж до останнього дня свого президентства і радше "поводитиметься, немов чорна діра егоцентризму, яка краще поглине демократію, всю країну і цілу планету, ніж визнає свої помилки і свою поразку".