"Це ще не кінець": прихильники Трампа протестували по всій країні

У багатьох містах Сполучених Штатів Америки протестувальники зібралися поблизу будівель місцевої влади, аби взяти участь у демонстраціях на підтримку Дональда Трампа, який програв у виборчих перегонах. Серія акцій протесту відбулася у суботу, 7 листопада, повідомляє інформаційне агентство AP.

"Це ще не кінець!" та "Зупиніть крадіжку!". З такими гаслами, згідно з повідомленням, прихильники чинного президента США виражають свою підтримку Трампу та його поки нічим не підкріпленим заявам про те, що у Демократичній партії виграли вибори за допомогою фальсифікацій. Кількість учасників таких акцій у різних містах складає від декількох десятків, та подекуди вони переростають у сутички із прихильниками Байдена.

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Прихильники Трампа впевнені у фальсифікаціях

Так, у Атланті, що є столицею штату Джорджія, поблизу місцевого Капітолію зібралося близько тисячі учасників мітингу на підтримку чинного президента. В певний момент поліція була змушена втрутитися, аби розділити демонстрації прихильників Байдена та Трампа. У штаті, у якому з 1992 року в президентських перегонах ніколи не перемагали демократи, за попереднім підрахунком голосів першість бере Джо Байден. Втім, згідно з повідомленням AP, у акції брали участь не лише жителі штату, але й прихильники Трампа з сусідніх регіонів.

Декілька тисяч прихильників Трампа зібралися біля Капітолію у Харрісбургу в Пенсильванії. Саме після оголошення перемоги Байдена у цьому штаті, ЗМІ почали повідомляти про його перемогу і на президентських виборах загалом. При цьому до демонстрації приєдналися декілька десятків чоловіків, озброєних вогнепальною зброєю. Дехто з яких був у камуфляжі.

Озброєні учасники акції на підтримку Трампа у Гаррісбургу в Пенсильванії

Про щонайменше одну тисячу учасників подібних акцій повідомляється і з столиці Арізони Фенікса та столиці Техасу Остіна. Декілька сотень демонстрантів зібралися у Салемі в Орегоні з закликами "зупинити крадіжку". Менш чисельні акції відбулися у багатьох інших населених пунктах країни.

При цьому жодних доказів значних фальсифікацій штабу Трампа навести так і не вдалося. Низка політиків, обраних від Республіканської партії, вже почали дистанціюватися від Трампа та закликати його прийняти свою поразку на виборах.

Байден закликає прихильників Трампа "дати один одному шанс"

На тлі цих акцій протесту переможець виборчих перегонів Джо Байден звернувся до прихильників свого опонента із закликом до порозуміння попри розчарування від поразки. "Але зараз - давайте дамо одне одному шанс… Аби досягти прогресу, ми маємо перестати вважати наших опонентів ворогами. Ми - не вороги. Ми - американці", - заявив Байден.

У своїй промові переможець виборів заявив, що прагне не розділяти, а об'єднувати країну, яка страждає від пандемії COVID-19, економічних проблем та соціальної напруги. "Я боровся за цю посаду, аби відновити душу Америки", - зазначив Байден.