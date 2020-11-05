Трамп заявив, що демократи намагаються "вкрасти вибори"

Президент США Дональд Трамп звинуватив Демократичну партію у спробах "вкрасти вибори" за допомогою голосів виборців, що надійшли на дільниці поштою. Про це він заявив на брифінгу у Білому домі ввечері четверга, 5 листопада.

Глава Білого дому пояснив, що демократи "ніколи не вірили" у можливість перемоги на виборах та звинуватив їх у спробі використати поштове голосування для того, аби фальсифікувати результати.

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Трамп погрожує Верховним судом

Водночас, під час брифінгу президент США не уточнив, про які самі порушення йдеться, однак висловив впевненість у своїй перемозі, якщо не будуть враховані "нелегальні голоси, якими вони намагаються вкрасти у нас вибори". "Якщо порахувати легальні голоси, я легко переможу", - додав Трамп.

Він також заявив про "величезні судові суперечки", які зараз точаться довкола підрахунку голосів виборців. При цьому президент США зазначив, що у підсумку вони можуть закінчитися у "найвищому суді країни". Слід зазначити, що в Верховному суді більшість суддів вважаються консервативно налаштованими.

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Мішок із голосами на виборах президента США, що надійшли поштою

Судові баталії у спірних штатах

Поки ж деякі судові позови представників виборчого штабу Трампа вже були відхилені місцевими судами. Так, у Мічігані та Джорджії суд відхилив скаргу щодо припинення підрахунку голосів у цих штатах. Позов про можливі порушення подали і до суду у штаті Невада.

У Пенсильванії представники чинного президента США вимагали дозволити спостерігачам від Республіканської партії підійти ближче до місць, де обробляються виборчі бюлетені, і також прагнули припинити рахувати голоси та переглянути результати. Судді дозволили спостерігачам підходити ближче до співробітників, які рахують голоси, однак роботу дільниць так і не зупинили.

Розрив між Байденом і Трампом скорочується

У штатах, остаточні результати голосування в яких досі не відомі, підрахунок нових голосів поступово змінює співвідношення на користь суперника Трампа Джо Байдена. Так, у Пенсильванії після опрацювання 95 відсотків бюлетенів чинний президент отримав 49,5 відсотка, а його конкурент - 49,2 відсотка голосів. При цьому ще нещодавно розрив між ними був значно більшим.

Після підрахунку 99 відсотка голосів у Джорджії розрив між Байденом і Трампом також суттєво скоротився. За даними AP, йдеться про 49,36 відсотка і 49,4 відсотка голосів відповідно. Перемога у цих двох штатах необхідна Трампу, аби зберегти президентство.

Утім, наразі отримати 270 голосів членів колеги виборників, необхідних для перемоги на виборах президента США, можуть і Джо Байден, і Дональд Трамп. За прогнозами телеканалу СNN, у Байдена зараз 253 голоси виборників, у Трампа - 213. Своєю чергою телеканал Fox News і агентство Associated Press (AP), на відміну від CNN, вже спрогнозували перемогу Джо Байдена в штаті Аризона, віддавши йому 11 голосів членів колегії виборників. Тому, за версією Fox News та AP, Байден набрав 264 голоси і йому залишається перемогти ще в одному штаті, щоб отримати 270 голосів.

* Карта підрахунку голосів надана DW інформаційним агентством AP. За даними агентства, Джо Байден виграв в штаті Аризона і, відповідно, отримав 11 голосів колегії вибірників. Інші моніторингові інститути поки не дають прогноз щодо Аризони. Підрахунок голосів в цьому штаті триває.