 Трамп заявив, що демократи намагаються ″вкрасти вибори″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2020

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Новини

Трамп заявив, що демократи намагаються "вкрасти вибори"

За словами Дональда Трампа, у Демократичній партії використали голосування поштою для "шахрайства" на виборах президента США. Він погрожує дійти до Верховного суду. Тим часом підрахунок у вирішальних штатах триває.

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу у Білому домі

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу у Білому домі

Президент США Дональд Трамп звинуватив Демократичну партію у спробах "вкрасти вибори" за допомогою голосів виборців, що надійшли на дільниці поштою. Про це він заявив на брифінгу у Білому домі ввечері четверга, 5 листопада.

Глава Білого дому пояснив, що демократи "ніколи не вірили" у можливість перемоги на виборах та звинуватив їх у спробі використати поштове голосування для того, аби фальсифікувати результати.

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Трамп погрожує Верховним судом

Водночас, під час брифінгу президент США не уточнив, про які самі порушення йдеться, однак висловив впевненість у своїй перемозі, якщо не будуть враховані "нелегальні голоси, якими вони намагаються вкрасти у нас вибори". "Якщо порахувати легальні голоси, я легко переможу", - додав Трамп.

Він також заявив про "величезні судові суперечки", які зараз точаться довкола підрахунку голосів виборців. При цьому президент США зазначив, що у підсумку вони можуть закінчитися у "найвищому суді країни". Слід зазначити, що в Верховному суді більшість суддів вважаються консервативно налаштованими.

Вибори в США: Невада надасть нові дані 6 листопада

Мішок із голосами на виборах президента США, що надійшли поштою

Мішок із голосами на виборах президента США, що надійшли поштою

Судові баталії у спірних штатах

Поки ж деякі судові позови представників виборчого штабу Трампа вже були відхилені місцевими судами. Так, у Мічігані та Джорджії суд відхилив скаргу щодо припинення підрахунку голосів у цих штатах. Позов про можливі порушення подали і до суду у штаті Невада.

У Пенсильванії представники чинного президента США вимагали дозволити спостерігачам від Республіканської партії підійти ближче до місць, де обробляються виборчі бюлетені, і також прагнули припинити рахувати голоси та переглянути результати. Судді дозволили спостерігачам підходити ближче до співробітників, які рахують голоси, однак роботу дільниць так і не зупинили.

Розрив між Байденом і Трампом скорочується

У штатах, остаточні результати голосування в яких досі не відомі, підрахунок нових голосів поступово змінює співвідношення на користь суперника Трампа Джо Байдена. Так, у Пенсильванії після опрацювання 95 відсотків бюлетенів чинний президент отримав 49,5 відсотка, а його конкурент - 49,2 відсотка голосів. При цьому ще нещодавно розрив між ними був значно більшим.

Після підрахунку 99 відсотка голосів у Джорджії розрив між Байденом і Трампом також суттєво скоротився. За даними AP, йдеться про 49,36 відсотка і 49,4 відсотка голосів відповідно. Перемога у цих двох штатах необхідна Трампу, аби зберегти президентство.

Утім, наразі отримати 270 голосів членів колеги виборників, необхідних для перемоги на виборах президента США, можуть і Джо Байден, і Дональд Трамп. За прогнозами телеканалу СNN, у Байдена зараз 253 голоси виборників, у Трампа - 213. Своєю чергою телеканал Fox News і агентство Associated Press (AP), на відміну від CNN, вже спрогнозували перемогу Джо Байдена в штаті Аризона, віддавши йому 11 голосів членів колегії виборників. Тому, за версією Fox News та AP, Байден набрав 264 голоси і йому залишається перемогти ще в одному штаті, щоб отримати 270 голосів.

* Карта підрахунку голосів надана DW інформаційним агентством AP. За даними агентства, Джо Байден виграв в штаті Аризона і, відповідно, отримав 11 голосів колегії вибірників. Інші моніторингові інститути поки не дають прогноз щодо Аризони. Підрахунок голосів в цьому штаті триває.

  • Святковий настрій в Едмонті, штат Оклахома: прихильник Дональда Трампа радіє першим результатам, що надійшли зі Флориди. Кандидат від республіканців зумів забезпечити собі підтримку в цьому хиткому штаті. Хиткими у США називають ті штати, де від самого початку виборці не мають однозначних преференцій і в обох кандидатів є рівні шанси на перемогу.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Одні святкують...

    Святковий настрій в Едмонті, штат Оклахома: прихильник Дональда Трампа радіє першим результатам, що надійшли зі Флориди. Кандидат від республіканців зумів забезпечити собі підтримку в цьому "хиткому штаті". "Хиткими" у США називають ті штати, де від самого початку більшість виборці не має однозначних преференцій і в обох кандидатів є рівні шанси на перемогу.

  • В очікуванні голосування на площі Макферсона у Вашингтоні. Розчарування на обличчях тих, хто сподівались на шалену перемогу кандидата від демократів Джо Байдена. У багатьох штатах розрив між обома політиками виявився мінімальним, що до останнього ускладнює виявлення переможця.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    ... інші застигли в очікуванні

    В очікуванні голосування на площі Макферсона у Вашингтоні. Розчарування на обличчях тих, хто сподівався на впевнену перемогу кандидата від демократів Джо Байдена. У багатьох штатах розрив між обома політиками виявився мінімальним, що до останнього ускладнює визначення переможця.

  • Палкі дискусії на площі Black Lives Matter, що поблизу Білого дому у Вашингтоні: прихильник Трампа (ліворуч) та демонстрант (праворуч) кричать одне на одного. Як повідомляє кореспондентка DW Інес Поль, настрій в американській столиці був напруженим і вибухонебезпечним.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Пристрасті розпалюються

    Палкі дискусії на площі Black Lives Matter, що поблизу Білого дому у Вашингтоні: прихильник Трампа (ліворуч) та демонстрант (праворуч) кричать одне на одного. Як повідомляє кореспондентка DW Інес Поль, настрій в американській столиці був напруженим і вибухонебезпечним.

  • Демонстрант у Нью-Йорку палицею лупцює, виготовлену з пап'є-маше, фігуру чинного президента США Дональда Трампа, яку підвісили на мотузці. У штаті Нью-Йорк виборці віддали перевагу Джо Байдену. Отже, 29 голосів виборників будуть зараховані на його користь. Для перемоги потрібно набрати 270 голосів.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Трампу з пап'є-маше не позаздриш

    Демонстрант у Нью-Йорку палицею лупцює виготовлену з пап'є-маше фігуру чинного президента США Дональда Трампа, яку підвісили на мотузці. У штаті Нью-Йорк виборці віддали перевагу Джо Байдену. Отже, 29 голосів виборників від цього штату будуть зараховані на його користь. Для перемоги потрібно набрати 270 голосів.

  • У Портленді, штат Орегон, у ніч виборів відбулись антирасистські протести. На цьому фото демонстранти спалили американські прапори. Також в інших містах США люди вийшли на вулиці. В очікуванні безладу власники крамниць частково позабивали дошками й щитами свої вікна. Після закриття виборчих дільниць великих народних заворушень, однак, не спостерігалось.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Гарячий протест

    У Портленді, штат Орегон, у ніч виборів відбулись антирасистські протести. На цьому фото демонстранти спалили американські прапори. Також в інших містах США люди вийшли на вулиці. В очікуванні безладу власники крамниць частково позабивали дошками й щитами свої вікна. Після закриття виборчих дільниць великих народних заворушень, однак, не спостерігалось.

  • Попри відсутність однозначних результатів Трамп оголосив себе переможцем уже в середу вранці. З огляду на затягнення підрахунку голосів він почав говорити про обман нації і повідомив, що звернеться до Верховного суду США з вимогою зупинити подальший підрахунок. У виборчому штабі Байдена заявили, що готові до юридичних кроків проти таких дій конкурента.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Виборчий детектив триває

    Попри відсутність однозначних результатів Трамп оголосив себе переможцем уже в середу вранці. З огляду на затягнення підрахунку голосів він почав говорити про "обман нації" і повідомив, що звернеться до Верховного суду США з вимогою зупинити подальший підрахунок голосів. У виборчому штабі Байдена заявили, що готові до юридичних кроків проти таких дій конкурента.

    Автор: Гелена Кашель


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