Коментар: Джо Байден - новий президент США, але не переможець

Велика частина світу затамувала свій подих - і може тепер повільно видихнути і знову вдихнути. Це тривало довго, але Джо Байден переміг Дональда Трампа. Після однієї каденції та довгих чотирьох років чинний президент США повинен залишити Білий дім 20 січня. У цей день Джо Байден складе присягу президента, а Камала Харріс - віцепрезидентки США. Й хоча президент Трамп й анонсував судове оскарження результату виборів, схоже, що шансів у нього немає.

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Це є гарною новиною для світу, який вірить у багатосторонні договори та якому бракувало надійних Сполучених Штатів Америки. Для людей, які вірять у доцільність НАТО та Паризької кліматичної угоди. Для підприємців, які потребують надійних правил для свого бізнесу. І для кожного, хто, як і раніше, переконаний у тому, що трансатлантичні відносини є важливими для єдності і сили західної демократії.

США - більше не одноосібний світовий жандарм

Але час, коли США прагнули та були готові самотужки нести ношу світового жандарма, остаточно минув. Ще Барак Обама своєю доктриною Leading from behind ("лідерство з тилу". - Ред.) дав зрозуміти, що від Європи очікують більшої участі у питаннях оборони, зокрема і фінансової. Дональд Трамп цю стратегію посилив, а Джо Байден - продовжить, хоча й дипломатичніше.

Кореспондентка DW у Вашингтоні Інес Поль

Джо Байден, як і експрезидент Обама, за якого він був віцепрезидентом, є переконаним прихильником трансатлантичної співпраці. Він цінує Німеччину та Європу як надійних партнерів. Він пообіцяв повернутися до Паризької кліматичної угоди та дотримуватися інших зобов'язань в рамках багатосторонніх об'єднань, зокрема у НАТО.

З президентом Байденом США знову стануть надійним партнером. Якщо Європа серйозно сприймає сигнали, отримані за часів Трампа, то США, ймовірно, навіть стануть партнером на рівних. А саме тоді, коли європейська частина цього союзу нарешті візьме на себе ту відповідальність, яка є співмірною ролі Європи у світі.

Шлях руйнування

Внутрішньополітично вибори у США варто оцінювати набагато менш позитивно. Дональд Трамп проклав шлях руйнування. Його президентство, під час якого він свідомо вдавався до брехні, глибоко похитнуло довіру до демократичних процесів та інституцій. Багато виборців Трампа й надалі стверджуватимуть, що результат виборів був фальсифікований.

Ті, хто підтримує Трампа, покладатимуть відповідальність на Джо Байдена за економічні проблеми, з якими США боротимуться впродовж наступних місяців, а то й років. І це, звісно, попри те, що сам Дональд Трамп також несе відповідальність за наслідки пандемії коронавірусу, яку він ігнорував.

За чотири роки свого президентства Трамп змінив країну. Демократи сподівалися отримати переконливу перемогу на виборах й отримати тим самим доказ того, що чітка більшість населення прагне іншого курсу країни. Але цього не відбулося.

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Хоча бойовий клич "Америка передусім" й не приніс Трампу бажаної перемоги, але він ще довго не стихатиме. Дональд Трамп дозволив багатьом американкам і американцям відкрито демонструвати їхній расизм, ксенофобію та мізогінію. І вони й надалі це робитимуть.

Джо Байден переміг на виборах. Але демократу ще далеко до того, щоб перемогти ненависть, яку посіяв Трамп і яка поглибила розкол країни.

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