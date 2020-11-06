Байден перемагає на виборах у США

У США підбивають підсумки загальних виборів 3 листопада, на яких американці обирали президента та віцепрезидента, 435 членів Палати представників, 35 законодавців Сенату американського Конгресу та 13 губернаторів штатів та територій. За пост глави держави змагалися чинний глава Білого дому - республіканець Дональд Трамп - та колишній віцепрезидент, кандидат від Демократичної партії США Джозеф Байден.

Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден, за прогнозами, перемагає у ключовому штаті - Пенсильванія. Агентство AP, а також телеканали CNN, NBC, CBS und ABC вже повідомили, що Байден, за прогнозами, одержує необхідну для перемоги на президентських виборах кількість голосів. DW стежить за подіями 7 листопада (час київський).

++20:15++

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) також привітала Джо Байдена. Твіт з вітанням Меркель поширив речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Так само Меркель привітала з перемогою і Камалу Харріс, котра стане першою жінкою на посаді віцепрезидента США. Меркель визнала, що з нетерпінням чекає на співпрацю з новою адміністрацією в Вашингтоні. Крім того, канцлерка ФРН наголосила, що трансатлантична співпраця залишається незамінною для Німеччини особливо з огляду на "значні виклики нашого часу".

++20:00++

Спікерка Палати представників демократка Ненсі Пелосі переконана, що з перемогою Джо Байдена на цих виборах розпочинається "нова ера надії". Про це вона сказала, промовляючи перед журналістами. На думку Пелосі, Байден здобув "історичну перемогу", цитує інформагенція dpa. Голова Палати представників також переконана, що вже з першого дня свого президентства Байден буде готовий протистояти викликам, що стоять перед країною.

++19:30++

Уряд Німеччини сподівається на поліпшення трансатлантичних відносин після перемоги на виборах демократа Джо Байдена. Про це написав міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) в соцмережі Twitter. "Ми з нетерпінням чекаємо роботи з наступною адміністрацією США", - написав глава зовнішньополітичного відомства ФРН.

++19:15++

Президент США Дональд Трамп не визнає перемоги свого суперника на президентських виборах, представника демократів - Джо Байдена. За словами Трампа, Байден хибно виставляє себе переможцем, а союзницькі ЗМІ його підтримують. Президент США знову анонсував "юридичні кроки" щодо підсумків виборів.

+++19:05+++

Сам Байден запевнив у своєму дописі в Twitter, що він прагне бути "президентом для всіх американців". Байден написав, що він був "удостоєний честі" бути обраним "керівником нашої великої країни". "Майбутня праця буде тяжкою, але я обіцяю Вам - я буду президентом для всіх американців, незалежно від того, проголосували Ви за мене чи ні", - наголосив Джозеф Байден.

+++18:35+++

Кандидат від Демократичної партії Джо Байден, за даними агентства Associated Press і телеканалу CNN, на президентських виборах у США заручився як мінімум 270 голосами виборників. Таке число голосів необхідне для перемоги над чинним главою держави республіканцем Дональдом Трампом.

Байден здобув остаточну перевагу над Трампом після обробки бюлетенів у Пенсильванії, де демократу дісталися голоси 20 виборників. Таких самих висновків дійшли соціологічна служба Edison Research і телеканали NBC і АBC.

Для перемоги на президентських виборах у США кандидату необхідна підтримка 270 з 538 членів колегії виборників, що формується з представників усіх 50-ти штатів. Стежте за результатами виборів у США також за допомогою інтерактивної інфографіки, що постійно оновлюється у режимі реального часу:

* Карта підрахунку голосів надана DW інформаційним агентством AP. За даними агентства, Джо Байден виграв в штаті Аризона і, відповідно, отримав 11 голосів колегії виборників. Інші моніторингові інститути поки не дають прогноз щодо Аризони. Підрахунок голосів в цьому штаті триває.

++17:30++

У суботу, 7 листопада, Дональд Трамп знову поширив серію дописів у соцмережі Twitter зі звинуваченнями в шахрайстві на виборах. Зокрема, він стверджував, що "десятки тисяч бюлетенів" були "незаконно" прийняті після закриття виборчих дільниць. Усі ці чотири коротких повідомлення Twitter позначив попередженням про те, що тут ідеться про контент, що є "суперечливим і, можливо, вводить в оману".

++16:47++

Чинний президент США Дональд Трамп оголосив, що найближчим часом у Філадельфії в штаті Пенсильванія відбудеться пресконференція його адвокатів. "Велика пресконференція сьогодні у Філадельфії", - написав Трамп на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

AP: Байден поки лідирує в чотирьох ключових штатах

++ 15:45 ++

У США триває підрахунок голосів. Ситуація в окремих штатах, за даними агентства AP, виглядає наступним чином:

У штаті Джорджія (16 голосів вибірників) Джозеф Байден обходить Дональда Трампа на 4 020 голосів за підсумками обробки 99 відсотків бюлетенів. Офіційні особи 6 листопада зазначали, що залишаються ще близько 22 600 неврахованих бюлетенів, причому в більшості випадків потрібна додаткова перевірка статусу реєстрації виборців, що означає, що підрахунок може затягтися.

У штаті Пенсильванія (20 голосів вибірників) Джозеф Байден лідирує, а Дональд Трамп відстає від нього на 28 877 голосів за підсумками підрахунку 99 відсотків бюлетенів. За останніми даними, необхідно обробити ще 89 200 бюлетенів, отриманих поштою. Більшість з них - у містах Філадельфія і Пітсбург, де, за оцінками аналітиків, настрої виборців схиляються на користь Байдена.

У штаті Невада (6 голосів вибірників) Джозеф Байден обійшов Дональда Трампа на 22 657 голосів за підсумками підрахунку 87 відсотків бюлетенів. Водночас не опрацьованими лишаються поки що десятки тисяч бюлетенів, причому основна частина їх припадає на округ Кларк, де розташований Лас-Вегас. Оновлені дані повинні бути опубліковані в 09:00 за тихоокеанським часом (19:00 за київським часом).

У штаті Аризона (11 голосів вибірників) Джозеф Байден відірвався від Дональда Трампа на 29 861 голос за підсумками підрахунку 90 відсотків бюлетенів. За словами держсекретаря штату Кеті Хоббс, опрацювати ще необхідно понад 235 тисяч бюлетенів, і цей процес триватиме до вечора 8 листопада. Агентство AP і телеканал Fox News раніше представили прогнози, згідно з якими в Аризоні Байден здобув перемогу над Трампом. Проте низка інших ЗМІ, в тому числі телеканал CNN, вважають, що підсумки голосування в штаті не настільки однозначні, хоч і визнають, що кандидат від демократів лідирує. Представники виборчого штабу Трампа в свою чергу висловлюють впевненість в тому, що в цьому штаті переможе саме він.

Нагадаємо, напередодні Джо Байден виступив з промовою, під час якої висловив упевненість у власній перемозі. Виступ відбувся у виборчому штабі кандидата у Вілмінгтоні в штаті Делавер. За словами Байдена, "цифри подають чітку та переконливу історію про те, що ми перемагаємо в цих перегонах". Водночас він додав, що "поки немає остаточного оголошення про перемогу".

Водночас чинний глава Білого дому звернувся до Байдена у Twitter із закликом не робити "неправомірних" заяв про свою перемогу. При цьому Трамп додав, що й сам може зробити таку заяву, але судові суперечки "лише починаються".

Увечері п'ятниці Верховний суд США ухвалив рішення, що у штаті Пенсильванія бюлетені з голосами виборців, які потрапили до виборчих комісій вже після закриття дільниць, слід відсортувати від загальної маси. Враховувати їхні результати, згідно з рішенням суду, також потрібно окремо - це дозволить легше анулювати такі голоси кандидатів, якщо виникне така необхідність.

Суддя Семюель Аліто ухвалив це рішення у терміновому порядку після того, як представники Республіканської партії США подали відповідну заяву до Верховного суду. При цьому бюлетені, які надійшли у Пенсильванії поштою вже після закриття дільниць, й до цього складалися окремо під час підрахунку голосів, повідомляє інформаційне агентство dpa.

На виборах 3 листопада американці обирали президента та віцепрезидента, 435 членів Палати представників, 35 законодавців Сенату американського Конгресу та 13 губернаторів штатів та територій.