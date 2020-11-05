Вибори в США: Байден заявив, що впевнений у власній перемозі

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден виступив ввечері п'ятниці, 6 листопада, з промовою, під час якої висловив впевненість у власній перемозі. Виступ відбувся у виборчому штабі кандидата у Вілмінгтоні в штаті Делавер.

За словами Байдена, "цифри розповідають чітку та переконливу історію про те, що ми перемагаємо у цих перегонах". Водночас він додав, що "у нас поки немає остаточного оголошення про перемогу".

Також кандидат від демократів перелічив штати, в яких він наразі обходить свого суперника, чинного президента США Дональда Трампа. За його словами, такі результати дозволять йому перемогти із чіткою більшістю, "з народом за нашими спинами", і є мандатом для активних дій з подолання пандемії COVID-19, боротьби зі змінами клімату та системним расизмом.

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Байден веде у чотирьох штатах

Колишній віцепрезидент США також закликав до спокою та терпіння, поки у п'яти штатах, де результат виборів досі не визначений, продовжується підрахунок голосів. Байден додав, що "напруга є високою", але "демократія працює".

Так, у Аризоні після підрахунку 97 відсотків бюлетенів кандидат від демократів випереджає свого суперника майже на 30 тисяч голосів. Більше 27 тисяч голосів переваги Байден має і у Пенсильванії - там порахували вже 96 відсотків бюлетенів. У Неваді, де було пораховано 93 відсотки голоси, колишній віцепрезидент випереджає Трампа на 22,7 тисячі бюлетенів. Найзапеклішим поки є протистояння у штаті Джорджія, де після підрахунку 99 відсотків голосів відрив на користь Байдена складає лише 4 289 бюлетенів.

Єдиним штатом, де перевага поки зберігається на користь Трампа, залишається Північна Кароліна. За даними інформаційного агентства AP, після підрахунку 99 відсотків бюлетенів, чинний президент випереджає свого суперника на 1,6 відсотка.

* Карта підрахунку голосів надана DW інформаційним агентством AP. За даними агентства, Джо Байден виграв в штаті Аризона і, відповідно, отримав 11 голосів колегії виборників. Інші моніторингові інститути поки не дають прогноз щодо Аризони. Підрахунок голосів в цьому штаті триває.

Трамп закликав Байдена не оголошувати себе переможцем

Напередодні виступу кандидата від демократів чинний глава Білого дому звернувся до нього у Twitter із закликом не робити "неправомірні" заяви про свою перемогу. При цьому Трамп додав, що й сам може зробити таку заяву, але судові суперечки "лише починаються".

Ввечері п'ятниці Верховний суд США ухвалив рішення, що у штаті Пенсильванія бюлетені з голосами виборців, які потрапили до виборчих комісій вже після закриття дільниць, слід відсортувати від загальної маси. Враховувати результати їх обробки, згідно з рішенням суду, також потрібно окремо - це дозволить легше анулювати такі голоси кандидатів, якщо виникне така необхідність.

Суддя Семюель Аліто ухвалив це рішення у терміновому порядку після того, як представники Республіканської партії США подали відповідну заяву до Верховного суду. При цьому бюлетені, які надійшли у Пенсильванії поштою вже після закриття дільниць, й до цього складалися окремо під час підрахунку голосів, повідомляє інформаційне агентство dpa.