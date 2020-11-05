 Вибори в США: інтрига в Пенсильванії зростає | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2020

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Вибори в США: інтрига в Пенсильванії зростає

У США пост глави держави виборюють чинний президент республіканець Дональд Трамп і ексвіцепрезидент демократ Джозеф Байден. Підрахунок голосів виборців триває, DW стежить за подіями.

Дональд Трамп

Дональд Трамп поки що лідирує в ключовому штаті Пенсильванія

У США підбивають підсумки загальних виборів 3 листопада, на яких американці обирали президента та віцепрезидента, 435 членів Палати представників, 35 законодавців Сенату американського Конгресу та 13 губернаторів штатів та територій. За пост глави держави борються чинний глава Білого дому - республіканець Дональд Трамп - та колишній віцепрезидент, кандидат від Демократичної партії США Джозеф Байден. DW стежить за розвитком подій у п'ятницю, 6 листопада (час київський).

Для перемоги на президентських виборах кандидату необхідна підтримка 270 з 538 членів колегії виборників, що формується з представників усіх 50-ти штатів. Стежте за результатами виборів у США також за допомогою інтерактивної інфографіки, що постійно оновлюється у режимі реального часу: 

* Карта підрахунку голосів надана DW інформаційним агентством AP. За даними агентства, Джо Байден виграв в штаті Аризона і, відповідно, отримав 11 голосів колегії виборників. Інші моніторингові інститути поки не дають прогноз щодо Аризони. Підрахунок голосів в цьому штаті триває.

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Соціологічна служба Edison Research уже називає Байдена переможцем у штаті Вісконсин. Однак там не виключається повторний підрахунок голосів. Агенція Reuters зазначає, що відрив Байдена від Трампа у Вісконсині достатній, щоб перерахунок голосів щось змінив. 

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Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) не коментує перебіг виборчих перегонів у США. Як пояснив її речник Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), "канцлерка і уряд чекають на остаточний результат виборів". Підрахунок голосів в деяких штатах ще триває.

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Інтрига в Пенсильванії зростає

 

CNN та Fox News повідомляють, що у Пенсильванії Байден на 5600 голосів випередив Трампа. 

За даними соціологічної служби Edison Research, після підрахунку 95 відсотків голосів Байден має 49,4 відсотка і випереджає Трампа, у якого зараз 49,3 відсотка. Перемога в цьому штаті приносить 20 голосів виборників. 

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Відрив Трампа від Байдена скорочується у Пенсильванії

Влада штату Пенсильванія повідомила про значне просування вперед щодо підрахунку голосів. Згідно з оприлюдненими на цей час даними, кількість наразі непорахованих бюлетенів скоротилася приблизно наполовину - до 160 тисяч. Після підрахунку близько 95 відсотків бюлетенів лідирує чинний президент - кандидат від Республіканської партії - Дональд Трамп з 49,5 відсотка. Його суперник-демократ Джозеф Байден набирає 49,2 відсотка. В абсолютних цифрах розрив між Трампом і Байденом скоротився до 18 050 голосів. Як зазначає інформагенція dpa, серед поки що непорахованих бюлетенів є понад 94 тисячі голосів з міст Філадельфія та Пітсбург, де традиційно сильні позиції демократів. Влада штату запевняє, що підрахунок голосів можуть завершити ще до кінця дня. Причиною затримок з підрахунком місцеві чиновники називають значне число голосів, надісланих поштою.

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Кандидат Джо Байден почав випереджати Дональда Трампа у підрахунку голосів у штаті Джорджія. Станом на ранок п'ятниці відрив становив лише 917 голосів, повідомляли інформаційне агентство AP та компанія Edison Research.

Підрахунок голосів триває у кількох штатах, де результат поки що неможливо передбачити наперед. Це, зокрема, Джорджія, Пенсильванія, Північна Кароліна, Невада й Аризона. У двох з них - Неваді та Аризоні - також поки що лідирує Байден.

Читайте також: Трамп заявив, що демократи намагаються "вкрасти вибори"

Перемога у будь-яких двох штатах означатиме для Байдена і перемогу на виборах. А у разі першості в Пенсильванії, що дає переможцю одразу 20 голосів виборників, колишньому віцепрезиденту США буде достатньо й лише цього штату.

Про перебіг підрахунку голосів 5 листопада читайте тут.

  • Святковий настрій в Едмонті, штат Оклахома: прихильник Дональда Трампа радіє першим результатам, що надійшли зі Флориди. Кандидат від республіканців зумів забезпечити собі підтримку в цьому хиткому штаті. Хиткими у США називають ті штати, де від самого початку виборці не мають однозначних преференцій і в обох кандидатів є рівні шанси на перемогу.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Одні святкують...

    Святковий настрій в Едмонті, штат Оклахома: прихильник Дональда Трампа радіє першим результатам, що надійшли зі Флориди. Кандидат від республіканців зумів забезпечити собі підтримку в цьому "хиткому штаті". "Хиткими" у США називають ті штати, де від самого початку більшість виборці не має однозначних преференцій і в обох кандидатів є рівні шанси на перемогу.

  • В очікуванні голосування на площі Макферсона у Вашингтоні. Розчарування на обличчях тих, хто сподівались на шалену перемогу кандидата від демократів Джо Байдена. У багатьох штатах розрив між обома політиками виявився мінімальним, що до останнього ускладнює виявлення переможця.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    ... інші застигли в очікуванні

    В очікуванні голосування на площі Макферсона у Вашингтоні. Розчарування на обличчях тих, хто сподівався на впевнену перемогу кандидата від демократів Джо Байдена. У багатьох штатах розрив між обома політиками виявився мінімальним, що до останнього ускладнює визначення переможця.

  • Палкі дискусії на площі Black Lives Matter, що поблизу Білого дому у Вашингтоні: прихильник Трампа (ліворуч) та демонстрант (праворуч) кричать одне на одного. Як повідомляє кореспондентка DW Інес Поль, настрій в американській столиці був напруженим і вибухонебезпечним.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Пристрасті розпалюються

    Палкі дискусії на площі Black Lives Matter, що поблизу Білого дому у Вашингтоні: прихильник Трампа (ліворуч) та демонстрант (праворуч) кричать одне на одного. Як повідомляє кореспондентка DW Інес Поль, настрій в американській столиці був напруженим і вибухонебезпечним.

  • Демонстрант у Нью-Йорку палицею лупцює, виготовлену з пап'є-маше, фігуру чинного президента США Дональда Трампа, яку підвісили на мотузці. У штаті Нью-Йорк виборці віддали перевагу Джо Байдену. Отже, 29 голосів виборників будуть зараховані на його користь. Для перемоги потрібно набрати 270 голосів.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Трампу з пап'є-маше не позаздриш

    Демонстрант у Нью-Йорку палицею лупцює виготовлену з пап'є-маше фігуру чинного президента США Дональда Трампа, яку підвісили на мотузці. У штаті Нью-Йорк виборці віддали перевагу Джо Байдену. Отже, 29 голосів виборників від цього штату будуть зараховані на його користь. Для перемоги потрібно набрати 270 голосів.

  • У Портленді, штат Орегон, у ніч виборів відбулись антирасистські протести. На цьому фото демонстранти спалили американські прапори. Також в інших містах США люди вийшли на вулиці. В очікуванні безладу власники крамниць частково позабивали дошками й щитами свої вікна. Після закриття виборчих дільниць великих народних заворушень, однак, не спостерігалось.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Гарячий протест

    У Портленді, штат Орегон, у ніч виборів відбулись антирасистські протести. На цьому фото демонстранти спалили американські прапори. Також в інших містах США люди вийшли на вулиці. В очікуванні безладу власники крамниць частково позабивали дошками й щитами свої вікна. Після закриття виборчих дільниць великих народних заворушень, однак, не спостерігалось.

  • Попри відсутність однозначних результатів Трамп оголосив себе переможцем уже в середу вранці. З огляду на затягнення підрахунку голосів він почав говорити про обман нації і повідомив, що звернеться до Верховного суду США з вимогою зупинити подальший підрахунок. У виборчому штабі Байдена заявили, що готові до юридичних кроків проти таких дій конкурента.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Виборчий детектив триває

    Попри відсутність однозначних результатів Трамп оголосив себе переможцем уже в середу вранці. З огляду на затягнення підрахунку голосів він почав говорити про "обман нації" і повідомив, що звернеться до Верховного суду США з вимогою зупинити подальший підрахунок голосів. У виборчому штабі Байдена заявили, що готові до юридичних кроків проти таких дій конкурента.

    Автор: Гелена Кашель


DW.COM

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