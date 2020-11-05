Вибори в США: інтрига в Пенсильванії зростає

У США підбивають підсумки загальних виборів 3 листопада, на яких американці обирали президента та віцепрезидента, 435 членів Палати представників, 35 законодавців Сенату американського Конгресу та 13 губернаторів штатів та територій. За пост глави держави борються чинний глава Білого дому - республіканець Дональд Трамп - та колишній віцепрезидент, кандидат від Демократичної партії США Джозеф Байден. DW стежить за розвитком подій у п'ятницю, 6 листопада (час київський).

Для перемоги на президентських виборах кандидату необхідна підтримка 270 з 538 членів колегії виборників, що формується з представників усіх 50-ти штатів. Стежте за результатами виборів у США також за допомогою інтерактивної інфографіки, що постійно оновлюється у режимі реального часу:

* Карта підрахунку голосів надана DW інформаційним агентством AP. За даними агентства, Джо Байден виграв в штаті Аризона і, відповідно, отримав 11 голосів колегії виборників. Інші моніторингові інститути поки не дають прогноз щодо Аризони. Підрахунок голосів в цьому штаті триває.

++16.55++

Соціологічна служба Edison Research уже називає Байдена переможцем у штаті Вісконсин. Однак там не виключається повторний підрахунок голосів. Агенція Reuters зазначає, що відрив Байдена від Трампа у Вісконсині достатній, щоб перерахунок голосів щось змінив.

++16.50++

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) не коментує перебіг виборчих перегонів у США. Як пояснив її речник Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), "канцлерка і уряд чекають на остаточний результат виборів". Підрахунок голосів в деяких штатах ще триває.

++16.35++

Інтрига в Пенсильванії зростає

CNN та Fox News повідомляють, що у Пенсильванії Байден на 5600 голосів випередив Трампа.

За даними соціологічної служби Edison Research, після підрахунку 95 відсотків голосів Байден має 49,4 відсотка і випереджає Трампа, у якого зараз 49,3 відсотка. Перемога в цьому штаті приносить 20 голосів виборників.

++15.45++

Відрив Трампа від Байдена скорочується у Пенсильванії

Влада штату Пенсильванія повідомила про значне просування вперед щодо підрахунку голосів. Згідно з оприлюдненими на цей час даними, кількість наразі непорахованих бюлетенів скоротилася приблизно наполовину - до 160 тисяч. Після підрахунку близько 95 відсотків бюлетенів лідирує чинний президент - кандидат від Республіканської партії - Дональд Трамп з 49,5 відсотка. Його суперник-демократ Джозеф Байден набирає 49,2 відсотка. В абсолютних цифрах розрив між Трампом і Байденом скоротився до 18 050 голосів. Як зазначає інформагенція dpa, серед поки що непорахованих бюлетенів є понад 94 тисячі голосів з міст Філадельфія та Пітсбург, де традиційно сильні позиції демократів. Влада штату запевняє, що підрахунок голосів можуть завершити ще до кінця дня. Причиною затримок з підрахунком місцеві чиновники називають значне число голосів, надісланих поштою.

++15.00++

Кандидат Джо Байден почав випереджати Дональда Трампа у підрахунку голосів у штаті Джорджія. Станом на ранок п'ятниці відрив становив лише 917 голосів, повідомляли інформаційне агентство AP та компанія Edison Research.

Підрахунок голосів триває у кількох штатах, де результат поки що неможливо передбачити наперед. Це, зокрема, Джорджія, Пенсильванія, Північна Кароліна, Невада й Аризона. У двох з них - Неваді та Аризоні - також поки що лідирує Байден.

Читайте також: Трамп заявив, що демократи намагаються "вкрасти вибори"

Перемога у будь-яких двох штатах означатиме для Байдена і перемогу на виборах. А у разі першості в Пенсильванії, що дає переможцю одразу 20 голосів виборників, колишньому віцепрезиденту США буде достатньо й лише цього штату.

Про перебіг підрахунку голосів 5 листопада читайте тут.