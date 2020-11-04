Вибори в США: у Пенсильванії розрив між Трампом і Байденом зменшується

У США підбивають підсумки загальних виборів 3 листопада, на яких американці обирали президента та віцепрезидента, 435 членів Палати представників, 35 законодавців Сенату американського Конгресу та 13 губернаторів штатів та територій. За пост глави держави борються чинний глава Білого дому - республіканець Дональд Трамп - та колишній віцепрезидент, кандидат від Демократичної партії США Джозеф Байден. DW стежить за розвитком подій у четвер, 5 листопада (час київський).

Для перемоги на президентських виборах кандидату необхідна підтримка 270 з 538 членів колегії виборників, що формується з представників усіх 50-ти штатів. Стежте за результатами виборів у США за допомогою інтерактивної інфографіки, що постійно оновлюється у режимі реального часу:

*Карта підрахунку голосів надана інформаційним агентством AP.

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У штаті Пенсильванія перевага Трампа зменшується. За даними Edison Research, у результаті обробки 89 відсотків бюлетенів Трапм лідирує з 50,5 відсотка голосів виборців, Байден набирає 48,2 відсотка.

Демократу Джо Байдену, щоб стати наступним президентом США, залишається перемогти лише в одному з кількох штатів, в яких завершується підрахунок голосів.

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У Міннеаполісі (штат Міннесота) затримали сотні учасників протесту, які вийшли на федеральну автостраду номер 94. Вони виступали, зокрема, проти повторного президентства Дональда Трампа та його обіцянок оскаржити результати виборів. Про це повідомила газета The Star Tribune. Тим часом менш ніж через 24 години після закриття дільниць щонайменше 1000 демонстрантів зібралися в центрі Чикаго (штат Іллінойс), щоб вимагати підрахунку всіх голосів без винятку. За даними The Chicago Sun Times, акція мала мирний характер. Демонстранти влаштували ходу, після чого повернулися на одну з центральних площ - Daley Plaza. Там організатори вивісили плакати: "Зупиніть Трампа", "Трамп і Пенс - негайно геть!", після чого кілька мітингувальників виступили з промовами.

Перебіг дня виборів і підрахунку голосів читайте тут.

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