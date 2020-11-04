 Вибори в США: у Пенсильванії розрив між Трампом і Байденом зменшується | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2020

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Вибори в США: у Пенсильванії розрив між Трампом і Байденом зменшується

У США пост глави держави виборюють чинний президент республіканець Дональд Трамп і ексвіцепрезидент демократ Джозеф Байден. DW стежить за подіями 5 листопада.

Вибори в США

У США підбивають підсумки загальних виборів 3 листопада, на яких американці обирали президента та віцепрезидента, 435 членів Палати представників, 35 законодавців Сенату американського Конгресу та 13 губернаторів штатів та територій. За пост глави держави борються чинний глава Білого дому - республіканець Дональд Трамп - та колишній віцепрезидент, кандидат від Демократичної партії США Джозеф Байден. DW стежить за розвитком подій у четвер, 5 листопада (час київський).

Для перемоги на президентських виборах кандидату необхідна підтримка 270 з 538 членів колегії виборників, що формується з представників усіх 50-ти штатів. Стежте за результатами виборів у США за допомогою інтерактивної інфографіки, що постійно оновлюється у режимі реального часу: 

*Карта підрахунку голосів надана інформаційним агентством AP.

++17.15++

У штаті Пенсильванія перевага Трампа зменшується. За даними Edison Research, у результаті обробки 89 відсотків бюлетенів Трапм лідирує з 50,5 відсотка голосів виборців, Байден набирає 48,2 відсотка. 

Демократу Джо Байдену, щоб стати наступним президентом США, залишається перемогти лише в одному з кількох штатів, в яких завершується підрахунок голосів.

++16.50++

У Міннеаполісі (штат Міннесота) затримали сотні учасників протесту, які вийшли на федеральну автостраду номер 94. Вони виступали, зокрема, проти повторного президентства Дональда Трампа та його обіцянок оскаржити результати виборів. Про це повідомила газета The Star Tribune. Тим часом менш ніж через 24 години після закриття дільниць щонайменше 1000 демонстрантів зібралися в центрі Чикаго (штат Іллінойс), щоб вимагати підрахунку всіх голосів без винятку. За даними The Chicago Sun Times, акція мала мирний характер. Демонстранти влаштували ходу, після чого повернулися на одну з центральних площ - Daley Plaza. Там організатори вивісили плакати: "Зупиніть Трампа", "Трамп і Пенс - негайно геть!", після чого кілька мітингувальників виступили з промовами.

Перебіг дня виборів і підрахунку голосів читайте тут.

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  • Святковий настрій в Едмонті, штат Оклахома: прихильник Дональда Трампа радіє першим результатам, що надійшли зі Флориди. Кандидат від республіканців зумів забезпечити собі підтримку в цьому хиткому штаті. Хиткими у США називають ті штати, де від самого початку виборці не мають однозначних преференцій і в обох кандидатів є рівні шанси на перемогу.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Одні святкують...

    Святковий настрій в Едмонті, штат Оклахома: прихильник Дональда Трампа радіє першим результатам, що надійшли зі Флориди. Кандидат від республіканців зумів забезпечити собі підтримку в цьому "хиткому штаті". "Хиткими" у США називають ті штати, де від самого початку більшість виборці не має однозначних преференцій і в обох кандидатів є рівні шанси на перемогу.

  • В очікуванні голосування на площі Макферсона у Вашингтоні. Розчарування на обличчях тих, хто сподівались на шалену перемогу кандидата від демократів Джо Байдена. У багатьох штатах розрив між обома політиками виявився мінімальним, що до останнього ускладнює виявлення переможця.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    ... інші застигли в очікуванні

    В очікуванні голосування на площі Макферсона у Вашингтоні. Розчарування на обличчях тих, хто сподівався на впевнену перемогу кандидата від демократів Джо Байдена. У багатьох штатах розрив між обома політиками виявився мінімальним, що до останнього ускладнює визначення переможця.

  • Палкі дискусії на площі Black Lives Matter, що поблизу Білого дому у Вашингтоні: прихильник Трампа (ліворуч) та демонстрант (праворуч) кричать одне на одного. Як повідомляє кореспондентка DW Інес Поль, настрій в американській столиці був напруженим і вибухонебезпечним.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Пристрасті розпалюються

    Палкі дискусії на площі Black Lives Matter, що поблизу Білого дому у Вашингтоні: прихильник Трампа (ліворуч) та демонстрант (праворуч) кричать одне на одного. Як повідомляє кореспондентка DW Інес Поль, настрій в американській столиці був напруженим і вибухонебезпечним.

  • Демонстрант у Нью-Йорку палицею лупцює, виготовлену з пап'є-маше, фігуру чинного президента США Дональда Трампа, яку підвісили на мотузці. У штаті Нью-Йорк виборці віддали перевагу Джо Байдену. Отже, 29 голосів виборників будуть зараховані на його користь. Для перемоги потрібно набрати 270 голосів.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Трампу з пап'є-маше не позаздриш

    Демонстрант у Нью-Йорку палицею лупцює виготовлену з пап'є-маше фігуру чинного президента США Дональда Трампа, яку підвісили на мотузці. У штаті Нью-Йорк виборці віддали перевагу Джо Байдену. Отже, 29 голосів виборників від цього штату будуть зараховані на його користь. Для перемоги потрібно набрати 270 голосів.

  • У Портленді, штат Орегон, у ніч виборів відбулись антирасистські протести. На цьому фото демонстранти спалили американські прапори. Також в інших містах США люди вийшли на вулиці. В очікуванні безладу власники крамниць частково позабивали дошками й щитами свої вікна. Після закриття виборчих дільниць великих народних заворушень, однак, не спостерігалось.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Гарячий протест

    У Портленді, штат Орегон, у ніч виборів відбулись антирасистські протести. На цьому фото демонстранти спалили американські прапори. Також в інших містах США люди вийшли на вулиці. В очікуванні безладу власники крамниць частково позабивали дошками й щитами свої вікна. Після закриття виборчих дільниць великих народних заворушень, однак, не спостерігалось.

  • Попри відсутність однозначних результатів Трамп оголосив себе переможцем уже в середу вранці. З огляду на затягнення підрахунку голосів він почав говорити про обман нації і повідомив, що звернеться до Верховного суду США з вимогою зупинити подальший підрахунок. У виборчому штабі Байдена заявили, що готові до юридичних кроків проти таких дій конкурента.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Виборчий детектив триває

    Попри відсутність однозначних результатів Трамп оголосив себе переможцем уже в середу вранці. З огляду на затягнення підрахунку голосів він почав говорити про "обман нації" і повідомив, що звернеться до Верховного суду США з вимогою зупинити подальший підрахунок голосів. У виборчому штабі Байдена заявили, що готові до юридичних кроків проти таких дій конкурента.

    Автор: Гелена Кашель


DW.COM

Ніч виборів у США - в очікуванні розв'язки (фоторепортаж)

Не лише в США, затамувавши дух, чекають на результати президентських виборів. Попри те, що ще не можна робити навіть однозначних прогнозів, Донадьд Трамп оголосив себе переможцем. Моменти історичної ночі виборів.  

Вибори президента США: чи зможе Дональд Трамп виграти через суд?

Після виборів президента США 2000 року на ім'я переможця чекали п'ять тижнів. Останнє слово тоді сказав Верховний суд. Дональд Трамп зараз також хоче підключити цю інстанцію, але це не так просто.  

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