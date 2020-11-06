Результати виборів у США: Байден вирвався вперед у Джорджії

За останніми даними, кандидат у президенти США Джо Байден почав випереджати чинного главу держави Дональда Трампа у підрахунку голосів у штаті Джорджії. Станом на ранок п'ятниці, 6 листопада, відрив складає лише 917 голосів, повідомляє інформаційне агентство AP та компанія Edison Research.

Говорити про перемогу когось із кандидатів у цьому штаті ще рано - адже тисячі голосів ще не пораховані. Однак, за даними AP, багато з цих бюлетенів надійшли з округів, в яких Байден тримає лідерство. Також зазначається, що в процесі підрахунку співвідношення голосів на користь Байдена зросло, коли комісії почали обробляти бюлетені, які надійшли поштою.

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У п'яти штатах, де не можна точно спрогнозувати переможця, триває підрахунок голосів

Можлива перемога у "республіканському" штаті

В будь-якому разі, за таких умов високою є вірогідність того, що голоси у Джорджії будуть перераховані. Згідно з законодавством штату, якщо розрив між двома кандидатами буде меншим за половину процентного пункту, учасники перегонів мають права вимагати перерахунку.

При цьому слід зазначити, що Джорджія є штатом, який вважається прихильним до Республіканської партії США. Хоча його і відносять до так званих "штатів-маятників", востаннє кандидат від демократів перемагав тут у 1992 році, коли це вдалося Біллу Клінтону. Також губернатором штату нині є республіканець.

Підрахунок голосів, окрім Джорджії, продовжується ще у чотирьох штатах, де результат поки що неможливо передбачити наперед: Пенсильванії, Північній Кароліні, Неваді і Аризоні. У двох з них - Неваді та Аризоні - також поки що лідирує Байден.

Перемога у будь-яких двох штатах означатиме для Байдена і перемогу на виборах. А у разі першості в Пенсильванії, яка дає переможцю одразу 20 голосів виборників, колишньому віцепрезиденту США буде достатньо й лише цього штату.

* Карта підрахунку голосів надана DW інформаційним агентством AP. За даними агентства, Джо Байден виграв в штаті Аризона і, відповідно, отримав 11 голосів колегії вибірників. Інші моніторингові інститути поки не дають прогноз щодо Аризони. Підрахунок голосів в цьому штаті триває.

Байден отримає додаткову охорону

Американське видання Washington Post повідомляє, що кандидат в президенти США від Демократичної партії отримав додаткову охорону на місці свого перебування у Вілмінгтоні в штаті Делавер. Також посилять охорону конференц-центр, де Байден планує виголосити свою промову за підсумком голосування.

Також телеканал 6abc Action News повідомив про те, що поліція Філадельфії, найбільшого міста Пенсильванії, вивчає дані щодо планів здійснити удар по конференц-центру у місті, де ведеться підрахунок голосів. Зазначається, що одного чоловіка у зв'язку з цим було затримано.