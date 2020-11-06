 Результати виборів у США: Байден вирвався вперед у Джорджії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2020

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Результати виборів у США: Байден вирвався вперед у Джорджії

Станом на ранок п'ятниці Байден почав випереджати Трампа за підрахованими голосами у Джорджії. Відрив складає лише 917 голосів й тисячі бюлетенів ще не пораховані.

Джо Байден під час виступу у Вілмінгтоні в американському штаті Делавер, де він перебуває під час підрахунку голосів

Джо Байден під час виступу у Вілмінгтоні в американському штаті Делавер, де він перебуває під час підрахунку голосів

За останніми даними, кандидат у президенти США Джо Байден почав випереджати чинного главу держави Дональда Трампа у підрахунку голосів у штаті Джорджії. Станом на ранок п'ятниці, 6 листопада, відрив складає лише 917 голосів, повідомляє інформаційне агентство AP та компанія Edison Research.

Говорити про перемогу когось із кандидатів у цьому штаті ще рано - адже тисячі голосів ще не пораховані. Однак, за даними AP, багато з цих бюлетенів надійшли з округів, в яких Байден тримає лідерство. Також зазначається, що в процесі підрахунку співвідношення голосів на користь Байдена зросло, коли комісії почали обробляти бюлетені, які надійшли поштою.

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У п'яти штатах, де не можна точно спрогнозувати переможця, триває підрахунок голосів

У п'яти штатах, де не можна точно спрогнозувати переможця, триває підрахунок голосів

Можлива перемога у "республіканському" штаті

В будь-якому разі, за таких умов високою є вірогідність того, що голоси у Джорджії будуть перераховані. Згідно з законодавством штату, якщо розрив між двома кандидатами буде меншим за половину процентного пункту, учасники перегонів мають права вимагати перерахунку.

При цьому слід зазначити, що Джорджія є штатом, який вважається прихильним до Республіканської партії США. Хоча його і відносять до так званих "штатів-маятників", востаннє кандидат від демократів перемагав тут у 1992 році, коли це вдалося Біллу Клінтону. Також губернатором штату нині є республіканець.

Підрахунок голосів, окрім Джорджії, продовжується ще у чотирьох штатах, де результат поки що неможливо передбачити наперед: Пенсильванії, Північній Кароліні, Неваді і Аризоні. У двох з них - Неваді та Аризоні - також поки що лідирує Байден.

Перемога у будь-яких двох штатах означатиме для Байдена і перемогу на виборах. А у разі першості в Пенсильванії, яка дає переможцю одразу 20 голосів виборників, колишньому віцепрезиденту США буде достатньо й лише цього штату.

* Карта підрахунку голосів надана DW інформаційним агентством AP. За даними агентства, Джо Байден виграв в штаті Аризона і, відповідно, отримав 11 голосів колегії вибірників. Інші моніторингові інститути поки не дають прогноз щодо Аризони. Підрахунок голосів в цьому штаті триває.

Байден отримає додаткову охорону

Американське видання Washington Post повідомляє, що кандидат в президенти США від Демократичної партії отримав додаткову охорону на місці свого перебування у Вілмінгтоні в штаті Делавер. Також посилять охорону конференц-центр, де Байден планує виголосити свою промову за підсумком голосування.

Також телеканал 6abc Action News повідомив про те, що поліція Філадельфії, найбільшого міста Пенсильванії, вивчає дані щодо планів здійснити удар по конференц-центру у місті, де ведеться підрахунок голосів. Зазначається, що одного чоловіка у зв'язку з цим було затримано.

  • Святковий настрій в Едмонті, штат Оклахома: прихильник Дональда Трампа радіє першим результатам, що надійшли зі Флориди. Кандидат від республіканців зумів забезпечити собі підтримку в цьому хиткому штаті. Хиткими у США називають ті штати, де від самого початку виборці не мають однозначних преференцій і в обох кандидатів є рівні шанси на перемогу.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Одні святкують...

    Святковий настрій в Едмонті, штат Оклахома: прихильник Дональда Трампа радіє першим результатам, що надійшли зі Флориди. Кандидат від республіканців зумів забезпечити собі підтримку в цьому "хиткому штаті". "Хиткими" у США називають ті штати, де від самого початку більшість виборці не має однозначних преференцій і в обох кандидатів є рівні шанси на перемогу.

  • В очікуванні голосування на площі Макферсона у Вашингтоні. Розчарування на обличчях тих, хто сподівались на шалену перемогу кандидата від демократів Джо Байдена. У багатьох штатах розрив між обома політиками виявився мінімальним, що до останнього ускладнює виявлення переможця.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    ... інші застигли в очікуванні

    В очікуванні голосування на площі Макферсона у Вашингтоні. Розчарування на обличчях тих, хто сподівався на впевнену перемогу кандидата від демократів Джо Байдена. У багатьох штатах розрив між обома політиками виявився мінімальним, що до останнього ускладнює визначення переможця.

  • Палкі дискусії на площі Black Lives Matter, що поблизу Білого дому у Вашингтоні: прихильник Трампа (ліворуч) та демонстрант (праворуч) кричать одне на одного. Як повідомляє кореспондентка DW Інес Поль, настрій в американській столиці був напруженим і вибухонебезпечним.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Пристрасті розпалюються

    Палкі дискусії на площі Black Lives Matter, що поблизу Білого дому у Вашингтоні: прихильник Трампа (ліворуч) та демонстрант (праворуч) кричать одне на одного. Як повідомляє кореспондентка DW Інес Поль, настрій в американській столиці був напруженим і вибухонебезпечним.

  • Демонстрант у Нью-Йорку палицею лупцює, виготовлену з пап'є-маше, фігуру чинного президента США Дональда Трампа, яку підвісили на мотузці. У штаті Нью-Йорк виборці віддали перевагу Джо Байдену. Отже, 29 голосів виборників будуть зараховані на його користь. Для перемоги потрібно набрати 270 голосів.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Трампу з пап'є-маше не позаздриш

    Демонстрант у Нью-Йорку палицею лупцює виготовлену з пап'є-маше фігуру чинного президента США Дональда Трампа, яку підвісили на мотузці. У штаті Нью-Йорк виборці віддали перевагу Джо Байдену. Отже, 29 голосів виборників від цього штату будуть зараховані на його користь. Для перемоги потрібно набрати 270 голосів.

  • У Портленді, штат Орегон, у ніч виборів відбулись антирасистські протести. На цьому фото демонстранти спалили американські прапори. Також в інших містах США люди вийшли на вулиці. В очікуванні безладу власники крамниць частково позабивали дошками й щитами свої вікна. Після закриття виборчих дільниць великих народних заворушень, однак, не спостерігалось.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Гарячий протест

    У Портленді, штат Орегон, у ніч виборів відбулись антирасистські протести. На цьому фото демонстранти спалили американські прапори. Також в інших містах США люди вийшли на вулиці. В очікуванні безладу власники крамниць частково позабивали дошками й щитами свої вікна. Після закриття виборчих дільниць великих народних заворушень, однак, не спостерігалось.

  • Попри відсутність однозначних результатів Трамп оголосив себе переможцем уже в середу вранці. З огляду на затягнення підрахунку голосів він почав говорити про обман нації і повідомив, що звернеться до Верховного суду США з вимогою зупинити подальший підрахунок. У виборчому штабі Байдена заявили, що готові до юридичних кроків проти таких дій конкурента.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Виборчий детектив триває

    Попри відсутність однозначних результатів Трамп оголосив себе переможцем уже в середу вранці. З огляду на затягнення підрахунку голосів він почав говорити про "обман нації" і повідомив, що звернеться до Верховного суду США з вимогою зупинити подальший підрахунок голосів. У виборчому штабі Байдена заявили, що готові до юридичних кроків проти таких дій конкурента.

    Автор: Гелена Кашель


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