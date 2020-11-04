Спостерігачі ОБСЄ: Трамп підірвав довіру до виборчого процесу

Спостерігачі Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) не фіксують у штаті Пенсильванія серйозних порушень у ході виборів президента США - попри заяви чинного президента США Дональда Трампа. Про це в четвер, 5 листопада, заявила в коментарі DW очільниця спеціальної комісії ОБСЄ з оцінки виборів у США Урсула Гачек. "Ми зареєстрували тільки один інцидент: працівник пошти викинув посилку, в якій, серед іншого, були бюлетені, призначені для виборців", - сказала вона.

"Однак важливо інше - ми не знайшли свідчень про системні порушення при обробці надісланих поштою бюлетенів", - додала Гачек. Водночас вона спантеличена необґрунтованими, на її думку, обвинуваченнячи з боку президента США: "Своїми заявами (Трамп. - Ред.) підірвав довіру до виборчого процесу. Це - факт, і ми занесли його в протокол". Гачек висловила сподівання, що робота спостерігачів допоможе відновити довіру до системи.

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*Карта підрахунку голосів надана інформаційним агентством AP.

Нагадаємо, що в ніч після президентських виборів, що відбулися в США 3 листопада, Трамп передчасно заявив про свою перемогу, а також про "масштабні фальсифікації", не надавши при цьому жодних доказів.

Тим часом, за даними прогнозу агентства AP, противник Трампа ексвіцепрезидент Джо Байден уже наблизився впритул до перемоги на президентських виборах, забезпечивши собі 264 голоси в колегії виборників (переможець має набрати 270 голосів). Трампу ж, який має поки 214 голосів, для перемоги потрібно перемогти в усіх чотирьох "штатах-маятниках", де переможець виборів ще не визначений - Джорджія, Невада, Пенсильванія, Північна Кароліна.

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