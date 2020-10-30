Більшість голосів - ще не перемога. Як обирають президента США

Навіть американцям складно зрозуміти власну виборчу систему. Бо безпосередній результат голосування американського народу на виборах президента США, які відбудуться 3 листопада, вплине на підсумок президентських виборів не напряму. Останнє слово у питанні, хто посяде найвищу посаду в державі, залишається за електоральним коледжем або колегією виборників. Ця колегія складається з 538 представників від американських штатів.

Кожен з 50 штатів має певну кількість виборників, яка відповідає репрезентації цього штату в обох палатах Конгресу США. Слід зазначити, що у Палаті представників кожен штат представлений пропорційно до кількості населення в ньому. У Сенаті ж кожен штат представляють по двоє сенаторів. Таким чином штат Нью-Йорк має 27 конгресменів у нижній палаті та двох сенаторів. У підсумку штат представлятимуть 29 виборників. "Це зазвичай палкі прихильники партій, яких (таким чином. - Ред.)символічно відзначають", - пояснює Джордж Едвардс ІІІ, експерт з виборчої системи США в Техаському університеті A&M.

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Дональд Трамп під час дострокового голосування на президентських виборах

Непряма демократія США

Коли американці обирають свого президента вони фактично вирішують, яка з двох партій відправить своїх виборників до колегії. Через місяць з гаком після голосування виборники зберуться в столицях штатів і проведуть фактичні вибори президента, а Конгрес до січня отримає і порахує голоси виборників усіх 50 штатів. У підсумку, кандидат, що набере щонайменше 270 голосів, стане президентом. Зазвичай волевиявлення народу збігається із волевиявленням виборників. Однак іноді стається інакше, і в таких випадках враховується саме голосування колегії.

Уже чотири рази в історії США траплялося, що кандидат ставав президентом, хоча він набирав менше голосів, ніж його опонент. Востаннє так сталося у 2016 році, коли переміг Трамп. При цьому інший подібний випадок також стався зовсім нещодавно - у 2000 році. Демократ Ал Гор здобув на півмільйона голосів більше, ніж республіканець Джордж Буш молодший. Буш здобув підтримку 271 виборника і став президентом.

"Переможець забирає все"

Колегія виборників - це результат компромісу між авторами Конституції США, що набула чинності у 1787 році. У ті часи демократія була рідкісною формою правління. Декотрі з авторів Конституції побоювалися, що прямі вибори президента призведуть до "панування натовпу". За століття США сильно змінилися. Колегія й досі існує, хоча більшість американців хотіли б її скасувати. Згідно з опитуванням американського інституту Gallup, понад 60 відсотків хотіли би обирати президента напряму.

У 48 штатах виборники дотримуються системи "переможець забирає все". Наприклад, у Каліфорнії впевнена більшість на виборах зазвичай обирає демократів. Це означає, що всі голоси йдуть кандидату від демократів. Республіканців, які перебувають у меншості, виборники ніяк не представляють. Це означає, що Каліфорнія гарантовано стоїть на боці демократів, а республіканці навіть не намагаються їм кидати виклик. Аналогічно відбувається у Техасі, тільки навпаки - тут впевнену більшість зазвичай мають республіканці. Через це у фокусі передвиборної гонки зазвичай так звані "хиткі штати", у яких обидва кандидати мають шанс здобути більшість голосів.

Одна з учасниць дострокового голосування на виборах президента США 2020 року

Заклик до реформ виборчої системи

Попри високу підтримку ідеї змін до виборчої системи реформувати її буде складно. Скасування колегії виборників потребуватиме підтримки двох третин Конгресу та трьох чвертин самих штатів. "Політики - часто невігласи, - говорить Едвардс. - Вони мають велику схильність концентруватися на короткотермінових політичних вигодах. Якщо вони думають, що мають щось від системи, вони її не мінятимуть".

Ініціатива National Popular Vote намагалася обійти цей процес. Десять штатів та столиця Вашингтон пообіцяли віддавати голоси своїх виборників тому кандидату, який здобув більшість голосів громадян по всій країні. Однак, аби це мало ефект, ініціативу мали б підтримати штати, яких разом представляють щонайменше 270 виборників. Для порівняння, на минулих виборах їх було менше половини, від необхідної кількості.