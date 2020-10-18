Сенат затвердив кандидатку Трампа суддею Верховного суду США

Сенат США у понеділок, 26 жовтня, схвалив призначення Емі Коні Барретт на посаду судді Верховного суду країни. У Сенаті, де більшість за республіканцями, її підтримали 52 із 53 представників цієї політсили, а 47 демократів і представниця Республіканської партії Сьюзан Коллінз проголосували проти кандидатури консервативної судді, яку номінував президент США Дональд Трамп, повідомляє інформагентство dpa.

За годину після голосування Барретт вже склала присягу в Білому домі у присутності Трампа. 27 жовтня вона стане повноправною суддею Верховного суду США. Вона пообіцяла, що її політичні погляди та особисті переконання не відіграватимуть жодної ролі при ухваленні рішень Верховного суду.

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Новопризначеній Емі Коні Барретт 48 років, вона відома своїми консервативними поглядами. Оскільки судді призначаються пожиттєво, то тепер консервативне крило, вочевидь, упродовж наступних десятиліть домінуватиме у Верховному суді, за яким останнє слово з багатьох важливих для американського суспільства питань, як-от право на аборт чи одностатеві шлюби. Також суд може відіграти вирішальну роль у разі процесу щодо підрахунку голосів на майбутніх президентських виборах.

Президент пропонує кандидатів до Верховного суду США, яких затверджує Сенат. Трамп номінував, а Сенат затвердив вже трьох консервативних суддів Верховного суду. Тепер у суді шестеро суддів, яких номінували республіканці, і троє, яких висунули демократи.

Демократи виступали проти номінації та призначення Барретт і вимагали, щоб кандидатуру судді висунули вже після виборів президента США. Вони звинувачують республіканців у лицемірстві, оскільки у 2016 році була схожа ситуація і тоді республіканці не дали змоги Бараку Обамі номінувати свого кандидата.

Барретт замінить суддю Верховного суду США Рут Бейдер Гінзбург, яка померла 18 вересня. Гінзбург була відомою поборницею ліберальних цінностей.

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