Трамп висунув свою кандидатку до Верховного суду США
Якщо Емі Коні Барретт, кандидатуру якої запропонував Дональд Трамп, стане суддею Верховного суду США, республіканці отримають у ньому перевагу на роки наперед.
Президент США Дональд Трамп та кандидатка на посаду судді Верховного суду Емі Коні Барретт
Президент США Дональд Трамп номінував суддю Емі Коні Барретт на посаду судді Верховного суду. Церемонія з висунення кандидатки відбулася у Вашингтоні в суботу, 26 вересня.
"Сьогодні для мене є честю номінувати до Верховного суду одне з найкращих і найталановитіших юридичних світил нашої нації", - заявив Трамп під час церемонії, що відбулася у Трояндовому саду Білого дому. Номінуючи Барретт, президент США наполягав на її "незрівняних досягненнях, височенному інтелекті, блискучій репутації та непохитній лояльності до конституції".
Висунення Барретт на посаду судді Верховного суду США не було несподіванкою. Повідомлення про намір Трампа зробити це, з'явилися в ЗМІ ще напередодні. На її чинну посаду судді федерального апеляційного суду 48-річну Барретт також призначив президент США.
Її кандидатуру підтримують у Республіканській партії США, оскільки вона відома своїми консервативними поглядами. Це стосується, зокрема, таких важливих для республіканців питань, як аборти, право на володіння зброєю та імміграція.
Шанс для Республіканської партії
Барретт має замінити суддю Верховного суду США Рут Бейдер Гінзбург, яка померла 18 вересня. Гінзбург була відомою прихильницею ліберальних цінностей. При цьому членів суду асоціюють з головними політичними партіями в країні - демократичною і республіканською. До смерті Гінзбург п'ятеро суддів належали до консервативного табору, а четверо - до ліберального.
Для Республіканської партії США це стало шансом для того, аби скористатися більшістю в Сенаті та президентством Трампа, аби призначити до Верховного суду людину, яка відповідає їхнім поглядам, та ще більше змінити співвідношення у суді на свою користь. Судді Верховного суду у Сполучених Штатах номінуються президентом та затверджуються сенаторами. Їхнє призначення відбувається пожиттєво.
Якщо членами суду призначаються порівняно молоді юристи, як це було у випадку з номінованими Трампом суддями 53-річним Нілом Горсачем і 55-річним Бреттом Кавано, то вони можуть істотно впливати на рішення найважливішого суду США з найпринциповіших правових і конституційних питань протягом багатьох десятиліть незалежно від того, який президент перебуває при владі.
Які насправді владні повноваження у президента США
Згідно з конституцією...
Президента обирають на 4 роки і він не може залишатися при владі довше за два строки. Він - глава держави й уряду, який заправляє усім державним апаратом, що налічує близько 4 мільйонів працівників, і відповідає за виконання ухвалених Конгресом законодавчих актів. Конституція наділяє його і "силою визнання" - президент може без згоди Конгресу приймати послів, визнаючи державність їхніх країн.
Які насправді владні повноваження у президента США
Система стримувань і противаг
Конституцією США передбачений принцип розподілу трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої та судової. Така система покликана врівноважити усі владні інститути, не надаючи переваги жодному з них. Президент має право помилування громадян, а також призначає федеральних суддів, але лише за згодою Сенату. За цим же принципом він призначає міністрів та послів.
Які насправді владні повноваження у президента США
Сила звернення "Про становище в країні"
Президент мусить звітувати перед Конгресом про ситуацію в державі. Саме це він і робить у своєму зверненні "State of the Union" (Про становище в країні), під час якого він не може виступати із законодавчими ініціативами, але вільний озвучувати ті чи інші теми й пропозиції. Таким чином він може тиснути на Конгрес за допомогою уваги громадськості. Інших засобів тиску він не має.
Які насправді владні повноваження у президента США
Він може просто сказати "ні"
Президент може заветувати законопроект, повернувши його в Конгрес без власного автографа. Подолати президентське вето можна лише двома третинами голосів обох палат Конгресу. За даними Сенату, в історії США з 1500 випадків накладання вето, подолати його вдалося лише 111 разів. Це лише сім відсотків від загальної кількості.
Які насправді владні повноваження у президента США
"Сірі зони" законодавства
Конституція та постанови Верховного суду США не дуже чітко визначають межі президентських повноважень. Ці прогалини уможливили появу другого типу президентського вето - "кишенькового вето". За певних обставин, президент може "покласти" законопроект, образно кажучи, в кишеню, його не підписуючи. Закон не набере чинності і Конгрес буде безсилим. Цей трюк використовували вже понад тисячу разів.
Які насправді владні повноваження у президента США
Указ із силою закону
Президент може віддавати урядовцям укази щодо того, як вони мають виконувати свої обов'язки. Ці директиви, відомі як "Executive orders", мають силу закону і не потребують додаткового схвалення з боку інших інституцій. Однак, влада президента не безмежна: такий указ може скасувати суд або ж Конгрес може ухвалити зустрічний закон на противагу. Такий указ може бути скасований наступним президентом.
Які насправді владні повноваження у президента США
Як переграти Конгрес
Президент може домовлятися про укладання угод з урядами інших країн. Останнє слово - за Сенатом. Він мусить більшістю у дві третини голосів їх схвалити. Щоби обійти норму, президенти нерідко надають угоді статус "Executive agreement" (виконавча угода), який не потребує затвердження у Сенаті. Вони залишаються чинними допоки Конгрес не ухвалює законів, направлених на втрату угодами юридичної сили.
Які насправді владні повноваження у президента США
Коли без Конгресу не обійтися
Президент США є і головнокомандувачем. Але війну оголошує Конгрес. Існувала суперечність у тому, чи може президент направляти війська для участі у збройному конфлікті без згоди Конгресу. Під час ніксонівської війни у В'єтнамі в Конгресі ухвалили спеціальний закон, яким звузили повноваження президента у царині початку воєнних дій, зобов'язавши його тісно співпрацювати з Конгресом.
Які насправді владні повноваження у президента США
Ультимативний контроль
У випадку зловживання президентом своїм службовим становищем або ж вчинення правопорушення, Палата представників може розпочати процедуру імпічменту. В історії це ставалося двічі, але обидва рази безуспішно. Існує, однак, більш дієвий запобіжник - бюджет, який ухвалює Конгрес. За бажання, Конгрес може просто "перекрити" грошовий "кран", звівши нанівець будь-яку ініціативу президента.
Автор: Ута Штайнвер, Клаус Ассманн, Дмитро Каневський