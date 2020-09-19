Трамп висунув свою кандидатку до Верховного суду США

Президент США Дональд Трамп номінував суддю Емі Коні Барретт на посаду судді Верховного суду. Церемонія з висунення кандидатки відбулася у Вашингтоні в суботу, 26 вересня.

"Сьогодні для мене є честю номінувати до Верховного суду одне з найкращих і найталановитіших юридичних світил нашої нації", - заявив Трамп під час церемонії, що відбулася у Трояндовому саду Білого дому. Номінуючи Барретт, президент США наполягав на її "незрівняних досягненнях, височенному інтелекті, блискучій репутації та непохитній лояльності до конституції".

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Суддя з консервативними поглядами

Висунення Барретт на посаду судді Верховного суду США не було несподіванкою. Повідомлення про намір Трампа зробити це, з'явилися в ЗМІ ще напередодні. На її чинну посаду судді федерального апеляційного суду 48-річну Барретт також призначив президент США.

Її кандидатуру підтримують у Республіканській партії США, оскільки вона відома своїми консервативними поглядами. Це стосується, зокрема, таких важливих для республіканців питань, як аборти, право на володіння зброєю та імміграція.

Шанс для Республіканської партії

Барретт має замінити суддю Верховного суду США Рут Бейдер Гінзбург, яка померла 18 вересня. Гінзбург була відомою прихильницею ліберальних цінностей. При цьому членів суду асоціюють з головними політичними партіями в країні - демократичною і республіканською. До смерті Гінзбург п'ятеро суддів належали до консервативного табору, а четверо - до ліберального.

Для Республіканської партії США це стало шансом для того, аби скористатися більшістю в Сенаті та президентством Трампа, аби призначити до Верховного суду людину, яка відповідає їхнім поглядам, та ще більше змінити співвідношення у суді на свою користь. Судді Верховного суду у Сполучених Штатах номінуються президентом та затверджуються сенаторами. Їхнє призначення відбувається пожиттєво.

Якщо членами суду призначаються порівняно молоді юристи, як це було у випадку з номінованими Трампом суддями 53-річним Нілом Горсачем і 55-річним Бреттом Кавано, то вони можуть істотно впливати на рішення найважливішого суду США з найпринциповіших правових і конституційних питань протягом багатьох десятиліть незалежно від того, який президент перебуває при владі.

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