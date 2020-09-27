Десятки тисяч протестували у США проти Трампа та за права жінок

Десятки тисяч людей вийшли ввечері в суботу, 17 жовтня, на вулиці американських міст для участі у акціях протесту проти президента США Дональда Трампа та на захист прав жінок. За даними організаторів демонстрацій, загалом по всій країні у близько 430-ти акціях взяли участь понад 100 тисяч людей, повідомляє інформагентство AFP.

Головна демонстрація відбулася у столиці США Вашингтоні, де протестувальники розпочали свій марш поблизу Білого дому. За словами організаторів, аналогічні акції відбулися у кожному з штатів країни.

Цю серію протестів надихнули жіночі марші, які прокотилися країною після інавгурації Дональда Трампа у 2017 році. Тоді у них взяли участь понад три мільйони людей. Утім, цього разу через пандемію COVID-19 кількість учасників була значно меншою. Протестувальників, що не змогли долучитися до акцій фізично, закликали розсилати агітаційні повідомлення, які б мобілізували людей для участі у виборах.

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Протестувальники проти кандидатки Трампа

Більшість серед демонстрантів становили жінки, які вийшли не лише із закликом не допустити переобрання Трампа на посаду президента, але також протестували проти його наміру призначити суддею Верховного суду Емі Коні Барретт, кандидатуру якої Трамп висунув наприкінці вересня.

Багато учасниць вдягнули білий комірець на знак поваги до судді Верховного суду США Рут Бейдер Гінзбург, яка померла 18 вересня. Вона була відомою поборницею ліберальних цінностей. Натомість Барретт, яка має посісти місце Гінзбург, має консервативні погляди з таких питань, як аборти, право на володіння зброєю та імміграція.

Через це обрання Барретт суддею Верховного суду США активно підтримують у Республіканській партії, а Трамп прагне домогтися призначення ще до виборів президента, запланованих на 3 листопада. Верховних суддів у Сполучених Штатах призначають пожиттєво, тому обрання Барретт змінить співвідношення в суді на користь представників консервативного крила на тривалий час.

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