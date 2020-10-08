"Поцілую усіх": Трамп відновив мітинги після зараження коронавірусом

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 12 жовтня, провів мітинг для своїх прихильників у місті Сенфорд у штаті Флорида, який є дуже важливим під час президентських виборів. Цей передвиборчий захід став першим після зараження Трампа коронавірусом.

"Я почуваюся дуже сильним. (...) Я поцілую усіх тут присутніх. Я поцілую хлопців і прекрасних жінок. Я подарую всім вам великий міцний поцілунок", - сказав Трамп під час одногодинного виступу, цитує інформагенція dpa. При цьому президент США запевнив, що має імунітет до коронавірусу, .

Раніше лікар Трампа Шон Конлі повідомив, що 74-річному Трампу зробили кілька експрес-тестів на коронавірус "декілька днів поспіль" і всі вони виявилися негативними. Додатково до цих тестів дослідили інші лабораторні показники, аби визначити, що президент вже не ä заразним.

Утім, у Білому домі не вказали, коли Трамп вперше отримав негативний результат і скільки всього провели тестів. Також Конлі не пояснив, чому публічно не повідомляється, чи провели президенту ПЛР-тестування, яке вважається надійнішим за експрес-тести.

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Флорида - важливий штат на президентських виборах 3 листопада. Він належить до штатів, які коливаються, і в яких не можна говорити про однозначну перевагу певного кандидата у президенти. Тому для Дональда Трампа і його суперника від демократів Джо Байдена важливо заручитися підтримкою жителів штату.

Раніше у Трампа підтвердили інфікування коронавірусом. У ніч на 3 жовтня його доправили в Національний військово-медичний центр імені Уолтера Ріда (Walter Reed National Military Medical Center). Як стверджували в Білому домі, це зробили з превентивною метою за рекомендацією лікарів.

Після трьох днів лікування Трампа виписали з військового шпиталю. Прибувши в Білий дім, він закликав американців не боятися коронавірусу і зняв захисну маску. Його поведінку жорстко розкритикували опоненти з Демократичної партії.