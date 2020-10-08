 ″Поцілую усіх″: Трамп відновив мітинги після зараження коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

"Поцілую усіх": Трамп відновив мітинги після зараження коронавірусом

Дональд Трамп провів перший передвиборчий мітинг після інфікування коронавірусом у Флориді. Він запевняє, що вже одужав і у нього з'явився імунітет до коронавірусу.

Дональд Трамп на мітингу у місті Сенфорд у Флориді

Дональд Трамп на мітингу у місті Сенфорд у Флориді

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 12 жовтня, провів мітинг для своїх прихильників у місті Сенфорд у штаті Флорида, який є дуже важливим під час президентських виборів. Цей передвиборчий захід став першим після зараження Трампа коронавірусом.

"Я почуваюся дуже сильним. (...) Я поцілую усіх тут присутніх. Я поцілую хлопців і прекрасних жінок. Я подарую всім вам великий міцний поцілунок", - сказав Трамп під час одногодинного виступу, цитує інформагенція dpa. При цьому президент США запевнив, що має імунітет до коронавірусу, .

Раніше лікар Трампа Шон Конлі повідомив, що 74-річному Трампу зробили кілька експрес-тестів на коронавірус "декілька днів поспіль" і всі вони виявилися негативними. Додатково до цих тестів дослідили інші лабораторні показники, аби визначити, що президент вже не ä заразним.

Утім, у Білому домі не вказали, коли Трамп вперше отримав негативний результат і скільки всього провели тестів. Також Конлі не пояснив, чому публічно не повідомляється, чи провели  президенту ПЛР-тестування, яке вважається надійнішим за експрес-тести.

Читайте також: За допомогою яких тестів виявляють COVID-19

Флорида - важливий штат на президентських виборах 3 листопада. Він належить до штатів, які коливаються, і в яких не можна говорити про однозначну перевагу певного кандидата у президенти. Тому для Дональда Трампа і його суперника від демократів Джо Байдена важливо заручитися підтримкою жителів штату.

Раніше у Трампа підтвердили інфікування коронавірусом. У ніч на 3 жовтня його доправили в Національний військово-медичний центр імені Уолтера Ріда (Walter Reed National Military Medical Center). Як стверджували в Білому домі, це зробили з превентивною метою за рекомендацією лікарів.

Після трьох днів лікування Трампа виписали з військового шпиталю. Прибувши в Білий дім, він закликав американців не боятися коронавірусу і зняв захисну маску. Його поведінку жорстко розкритикували опоненти з Демократичної партії. 

Дивитись відео 05:20

Коронавірус назавжди? Найвідоміший німецький вірусолог про те, коли ми знімемо маски (18.09.2020)

Також за темою

USA TV Debatte Donald Trump mit Maske

Трамп відмовився від віртуальних дебатів з Байденом 08.10.2020

Дональд Трамп відмовився від віртуальних дебатів з Джо Байденом. Раніше організатори вирішили провести другі дебати кандидатів у президенти США у віртуальному форматі через інфікування Трампа коронавірусом.

Bildkombo Trump Biden

У США скасували другі дебати Трампа і Байдена 10.10.2020

У США скасували другі дебати кандидатів у президенти між Дональдом Трампом і Джо Байденом, котрі мали відбутися 15 жовтня. Втім, кандидати погодилися на дебати 22 жовтня.

USA Präsidentschaftswahlen TV Debatte Trump Biden

Перші дебати Трампа та Байдена: жорсткі заяви та взаємні образи 30.09.2020

Перші дебати між Дональдом Трампом та Джо Байденом перетворилися на хаотичний обмін образами між суперниками президентських перегонів у США.

Реклама

Докладно

Пацієнти, стан яких наближається до вкрай важкого, змушені чекати на госпіталізацію у чергах швидких (picture-alliance/Photoshot)

Чи стане Харків українським Бергамо? (відео)

Харківщина б’є антирекорди за кількістю хворих на COVID-19. DW поспілкувалася про ситуацію з лікарями й волонтерами.  

Сезонні працівників на сільському господарстві у ЄС

У ЄС хочуть покращити умови для сезонних працівників

Рада ЄС рекомендувала державам Євросоюзу подбати про покращення умов працевлаштування на сезонні роботи.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  