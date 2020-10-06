 Трамп впевнений, що має імунітет від COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2020

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Новини

Трамп впевнений, що має імунітет від COVID-19

Президент США стверджує, що повністю одужав від спричиненої коронавірусом хвороби COVID-19 і не несе ризику зараження для інших осіб.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп після повернення до активної участі у своїй передвиборчій кампанії стверджує, що повністю одужав від хвороби COVID-19, не несе ризику зараження для інших осіб, і перебуває у відмінній формі. Про це він заявив у неділю, 11 жовтня, в інтерв'ю телеканалу Fox News, передає агентство Reuters.

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За словами Трампа, медичні тести показали, що він може повернутися до передвиборної кампанії без ризику для інших. "Схоже, що у мене імунітет, я не знаю, можливо, це надовго, можливо, ні. Може, це буде на все життя, ніхто насправді не знає, але імунітет в мене є", - заявив Трамп в ефірі телеканалу на наступний день після повідомлення його лікаря про те, що він вже не несе ризику зараження для оточуючих. Американський президент також додав, що почувається "фантастично". 

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Нагадаємо, у Трампа минулого тижня було підтверджено інфікування коронавірусом. В ніч на 3 жовтня його доправили в Національний військово-медичний центр імені Уолтера Ріда (Walter Reed National Military Medical Center). Як стверджували в Білому домі, це зробили з превентивною метою за рекомендацією лікарів.

Після трьох днів лікування Трампа виписали з військового шпиталю. Прибувши в Білий дім, він закликав американців не боятися коронавірусу і зняв захисну маску. Його поведінку жорстко розкритикували опоненти з Демократичної партії.

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