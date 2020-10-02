 Дональд Трамп повернувся в Білий дім і закликав не боятися коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.10.2020

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Новини

Дональд Трамп повернувся в Білий дім і закликав не боятися коронавірусу

Після трьох днів лікування від COVID-19 президента США Дональда Трампа виписали з військового шпиталю. Прибувши в Білий дім, він закликав американців не боятися коронавірусу.

Дональд Трамп

Дональд Трамп знімає маску на балконі Білого дому

Президент США Дональд Трамп ввечері в понеділок, 5 жовтня, залишив Національний військово-медичний центр імені Уолтера Ріда в штаті Меріленд після трьох днів лікування від COVID-19. Того ж дня його доставили в Білий дім гелікоптером Корпусу морської піхоти США Marine One.

Після того, як вертоліт приземлилася на Південній галявині, Трамп піднявся сходами й зняв маску для фотографування, передає агентство новин AP. "Я почуваюся добре", - заявив він присутнім, після чого - все ще без маски - пройшов у будівлю.

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Згідно з рекомендаціями фахівців Центрів з контролю і профілактики захворювань США американський лідер мусить дотримуватися режиму ізоляції мінімум 10 днів з моменту визначення діагнозу. Про його зараження стало офіційно відомо рано вранці 2 жовтня. Тим часом представник передвиборного штабу Трампа вже заявив, що президент візьме участь в наступних дебатах, запланованих на 15 жовтня.

Трамп закликав не боятися коронавірусу

У розміщеному в соцмережі Twitter відео президент США вже спробував знівелювати загрозу коронавірусу. "Не дозволяйте йому панувати над Вашим життям. Не бійтеся його", - заявив він. "Виходьте надвір, будьте обережними", - додав Трамп. Він також зазначив, що вже два дні тому добре почувався. "Давно я так добре себе не почував", - наголосив Трамп.

Під час лікування Трампа в центрі імені Уолтера Ріда застосовувалися експериментальні ліки, що містили антитіла, а також стероїди, нагадує інформагенція dpa.

Байден вказав на важливість носіння масок

Водночас головний суперник Трампа на виборах - кандидат в президенти від Демократичної партії Джозеф Байден - після виписки Трампа з лікарні вказав на необхідність носіння масок. "Сподіваюся, що президент, пройшовши через те, через що він пройшов, подасть правильний урок американському народу: маски важливі. Вони рятують життя", - написав Байден у Twitter.

Нагадаємо, раніше Білий дім запевняв, що Трампа помістили в центр імені Уолтера Ріда з превентивною метою за рекомендацією лікарів. Днями ділове видання The Wall Street Journal, посилаючись на поінформовані неназвані джерела, стверджувало, що Трамп знав про позитивний результат свого першого експрес-тесту на коронавірус ще 1 жовтня, проте підтвердив журналістам лише діагноз своєї помічниці Хоуп Хікс.

Як повідомлялося, США найбільше постраждали від спалаху пандемії COVID-19. У цій країні зафіксували найбільше заражень - 7,6 мільйона. Так само в США найвища кількість смертей пацієнтів з COVID-19 - понад 210 тисяч, на що вказують дані Університету Джонса Хопкінса.

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Лікарі: Дональда Трампа можуть виписати вже в понеділок

Лікарі обережно прогнозують, що інфікованого коронавірусом президента США можуть у понеділок виписати з лікарні. За їхніми словами, Дональд Трамп почувається добре.  

Трамп заявив, що невдовзі залишить лікарню

Дональд Трамп запевнив, що ще 5 жовтня залишить лікарню, у яку він потрапив через інфікування коронавірусом. Президент США стверджує, що "почувається краще, ніж 20 років тому".  

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