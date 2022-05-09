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Білий дім

Білий дім - офіційна резиденція президента США у Вашингтоні. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Білий дім".

Будівлю резиденції президента США у Вашингтоні було споруджено на початку 19 століття за планами американського архітектора ірландського походження Джеймса Хобана. Першим, хто офіційно використав назву "Білий дім", вважається президент Теодор Рузвельт, який був главою США з 1901 до 1909 року. У переносному сенсі під "Білим домом" розуміють також весь бюрократичний апарат, який забезпечує діяльність американського президента. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Байден підписав закон про ленд-ліз для України

Байден підписав закон про ленд-ліз для України 09.05.2022

Програма дозволить США впродовж двох років швидше постачати зброю в Україну завдяки скороченню стандартних бюрократичних процедур.
Країни G7 домовилися працювати над відмовою від російської нафти - Білий дім

Країни G7 домовилися працювати над відмовою від російської нафти - Білий дім 08.05.2022

74-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 8 травня.
Речницею Білого дому вперше стане чорношкіра представниця ЛГБТ

Речницею Білого дому вперше стане чорношкіра представниця ЛГБТ 06.05.2022

Новою речницею Білого дому призначено Карін Жан-П'єр - уродженку французького острова Мартиніка.
США відмовляються від випробувань протисупутникової зброї

США відмовляються від випробувань протисупутникової зброї 19.04.2022

Вашингтон не проводитиме випробування протисупутникових ракет прямого перехоплення та виступає за закріплення цього підходу на рівні міжнародної норми.
США дадуть Україні ще 300 мільйонів доларів і засоби хімзахисту

США дадуть Україні ще 300 мільйонів доларів і засоби хімзахисту 02.04.2022

Крім того, за даними ЗМІ, Сполучені Штати допоможуть союзникам передати Україні танки радянського виробництва.
США оголосили масивне відкриття стратегічних запасів нафти

США оголосили масивне відкриття стратегічних запасів нафти 01.04.2022

Протягом шести місяців на ринок надходитиме по мільйону барелів на добу зі стратегічного резерву, повідомив Білий дім. Також у Вашингтоні планують збільшити нафтовидобуток у країні.
ЄС домовився зі США про суттєве збільшення поставок скрапленого газу

ЄС домовився зі США про суттєве збільшення поставок скрапленого газу 25.03.2022

Лише 2022 року США зобов'язалися поставити додатково 15 мільярдів кубометрів скрапленого газу до ЄС. Згодом обсяги поставок блакитного палива зі США планується підвищити.
Білий дім планує спростити переселення українських біженців до США - ЗМІ

Білий дім планує спростити переселення українських біженців до США - ЗМІ 23.03.2022

План уряду США передбачає прискорення та спрощення процесу переселення до США для деяких українських біженців. Цей задум стосується насамперед активістів, журналістів та членів ЛГБТК-спільноти.
США відкидають створення безпольотної зони над Україною

США відкидають створення безпольотної зони над Україною 01.03.2022

Забезпечення безпольотної зони вимагає присутності збройних сил США, що загрожує потенційним зіткненням із Росією, яка уже веде війну з Україною, пояснив Білий дім.
Байден доручив виділити Україні 600 млн доларів негайної військової допомоги

Байден доручив виділити Україні 600 млн доларів негайної військової допомоги 26.02.2022

Також Білий дім запросив у Конгресу США додатково 6,4 мільярда доларів для надання допомоги Україні, країнам Балтії, Польщі, та на потреби Пентагону.
Джо Байден підписав указ про санкції проти ДНР та ЛНР

Джо Байден підписав указ про санкції проти "ДНР" та "ЛНР" 22.02.2022

Президент США наклав санкції у відповідь на визнання РФ самопроголошених "ЛДНР", якими зокрема заборонив нові інвестиції та фінансову діяльність представників США на тимчасово непідконтрольних територіях.

Макрон запропонував провести саміт Байдена та Путіна

Макрон запропонував провести саміт Байдена та Путіна 21.02.2022

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував провести зустріч лідерів США та РФ. Сторони прийняли пропозицію, повідомляє Єлисейський палац. Саміт відбудеться лише в тому разі, якщо Росія не вторгнеться в Україну.
Шольц і Байден: Відведення військ РФ від кордонів України не спостерігається

Шольц і Байден: Відведення військ РФ від кордонів України не спостерігається 17.02.2022

Під час телефонної розмови канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден обговорили продовження нарощування військ Росії на кордонах України.
Байден обговорив з Макроном його зустрічі з Путіним та Зеленським

Байден обговорив з Макроном його зустрічі з Путіним та Зеленським 10.02.2022

Президенти США та Франції говорили про "зусилля з дипломатії та стримування", які сторони докладають у відповідь на продовження нарощування російських військ на кордоні з Україною, повідомляє Білий дім.
Радник Байдена: Північний потік-2 не запрацює у разі нападу РФ на Україну

Радник Байдена: "Північний потік-2" не запрацює у разі нападу РФ на Україну 07.02.2022

Москва може обрати кібератаки, анексію Донбасу, повномасштабне вторгнення чи дипломатію, вважає Джейк Салліван. Однак напад РФ позначиться на долі "Північного потоку-2", заявили у Білому домі.
США більше не називають можливе вторгнення РФ в Україну неминучим

США більше не називають можливе вторгнення РФ в Україну "неминучим" 03.02.2022

Білий дім, як і раніше, вважає, що Росія може вдатись до вторгнення в Україну "в будь-який момент", але не знає, чи ухвалив президент РФ Володимир Путін відповідне рішення, заявила Джен Псакі.
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