Білий дім - офіційна резиденція президента США у Вашингтоні. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Білий дім".

Будівлю резиденції президента США у Вашингтоні було споруджено на початку 19 століття за планами американського архітектора ірландського походження Джеймса Хобана. Першим, хто офіційно використав назву "Білий дім", вважається президент Теодор Рузвельт, який був главою США з 1901 до 1909 року. У переносному сенсі під "Білим домом" розуміють також весь бюрократичний апарат, який забезпечує діяльність американського президента. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.