Трамп знову президент США: "Америка передусім" удруге

Дональда Трампа знову обрали президентом США. Республіканець переміг демократку Камалу Гарріс у боротьбі за Білий дім. Прихильники вважають, що Трамп діє в інтересах країни, критики ж звинувачують в розколі суспільства.

Дональд Трамп - колишній і тепер знову обраний президент США. Він переміг під час голосування, що відбулося 5 листопада 2024 року, набравши щонайменше 277 голосів вибірників і досягнувши успіху у важливих "хитких" штатах - Пенсильванії, Північній Кароліні, Джорджії та Вісконсині. Раніше - з 2017 до 2021 року - Трамп, мільярдер, який заробив статки в будівельному, гральному і готельному бізнесі, уже обіймав посаду глави держави.

Прихильники президента-республіканця вважають його рятівником і героєм, готовим захищати їхні цінності від американських лібералів. Критики зі свого боку вказують на те, що Трамп - єдиний в історії президент Сполучених Штатів, засуджений за скоєння кримінального злочину, і з подивом, а часто й обуренням слідкують за його передвиборчими кампаніями та шоковані радикальними заявами, неналежною поведінкою та імпульсивним використанням соцмереж як на посаді президента, так і у приватному житті.

Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп, наприклад, наробив галасу висловлюванням про те, що гаїтянські мігранти в штаті Огайо крадуть сусідських кішок і собак, щоб з'їсти їх. Це твердження виявилося помилковим. Неможливо передбачити, що чекає на США і на решту світу під час другого президентства Трампа, але досвід його першого перебування при владі і дії в наступний період можуть дати деяке уявлення про те, що може статися далі.

"Вкрадені вибори", штурм Капітолія та кримінальні звинувачення

Шанувальники Дональда Трампа всі ці роки зберігали йому вірність. Коли республіканець відмовився визнати, що програв президентські вибори 2020 року кандидату від Демократичної партії Джо Байдену, і заявив, що вибори в нього "вкрали", багато консервативно налаштованих американців повірили йому. Численні судові розгляди довели, що це твердження не відповідає дійсності, але Трамп і сьогодні дотримується версії, що демократи чотири роки тому сфальсифікували підсумки голосування, попри те, що всі суди, до яких подавали відповідні позови, відхилили їх.

6 січня 2021 року група правих екстремістів і прихильників Трампа увірвалася в будівлю Капітолія у Вашингтоні, намагаючись зупинити офіційне підтвердження в Конгресі перемоги Байдена. Раніше того ж дня Трамп виступив із промовою перед тисячами своїх прихильників, у якій повторив свої, як виявилося пізніше, брехливі заяви, сказавши: "Якщо ви не будете битися, як чорти, у вас більше не буде країни". Ця промова, а також постійна брехня про фальсифікацію результатів виборів, на думку спостерігачів, підштовхнули агресивний натовп до штурму Капітолія, під час якого та невдовзі після нього п'ятеро людей загинули, понад 100 дістали поранення.

Прихильники Трампа біля будівлі Капітолія, 6 січня 2021 року Фото: Jose Luis Magana/AP/picture alliance

13 січня 2021 року, за тиждень до закінчення першої каденції Трампа, Палата представників, де більшість була у демократів, проголосувала за імпічмент президента за підбурювання до заколоту. За це висловилися і десять конгресменів від Республіканської партії, що стало найбільшою в історії США кількістю голосів "за" імпічмент президента-однопартійця і першим випадком, коли господаря Білого дому за один термін повноважень двічі намагалися зняти з посади. Через місяць Сенат виправдав Трампа, але 2023 року йому висунули обвинувачення за чотирма пунктами, пов'язаними з відмовою визнати результати президентських виборів 2020 року.

Юристи мільярдера оскаржили це рішення прокурорів, і справа дійшла до Верховного суду США. Суд постановив, що американські президенти користуються імунітетом від судового переслідування за свої дії під час виконання службових обов'язків. Прокуратура повторно висунула Трампу звинувачення з цього приводу, трохи їх скорегувавши. Справу досі не закрито.

Напередодні президентської кампанії 2024 року Трамп зіткнувся з безліччю інших юридичних проблем. Серед них кілька судових процесів про шахрайство, пов'язаних із тим, як він і його сини управляли сімейним бізнесом, а також справи, викликані його поведінкою після поразки на виборах 2020 року.

Напередодні президентської кампанії 2024 року Трамп зіткнувся з безліччю юридичних проблем Фото: Kamil Krzaczynski/AFP/Getty Images

Трампа обвинуватили за 34 пунктами у справі про фальсифікацію ділової документації з метою приховування таємних грошових виплат за мовчання порноакторці Стормі Деніелс. При цьому його поки що не притягли до відповідальності навіть після того, як суд присяжних визнав експрезидента винним за всіма 34 пунктами. Суддя відклав оголошення вироку на термін після закінчення виборів. Незрозуміло, чи доведеться обраному президенту відбувати тюремний термін.

Дональда Трампа також звинуватили в незаконному зберіганні секретних урядових документів у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, коли він уже залишив посаду глави держави. Крім того, Трампу довелося виплатити мільйони доларів як компенсацію колишній журналістці Джин Керролл, після того як присяжні визнали його винним у сексуальному насильстві щодо неї наприкінці 1990-х років, а потім у наклепі на неї, коли мільярдер робив заяви про те, що та бреше про те, що було скоєно.

Прихильники Трампа цінують його за кампанію "Америка передусім"

Виборці Дональда Трампа цінують його обіцянку завжди ставити інтереси своєї країни на перший план, що знайшло втілення в гаслі "Америка передусім". У цьому ключі Трамп критикував НАТО, вивів США з міжнародних організацій, таких як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), і відмовився від виконання Паризької кліматичної угоди.

Сполучені Штати знову приєдналися до неї за президента Байдена, але Трамп знову планує вихід Америки з цього договору. Унілатеральний підхід за першого правління президента-республіканця викликав явне невдоволення європейських союзників, але сподобався багатьом американським консерваторам.

Прихильники Трампа також вітали скорочення податків для багатих.

Трамп зробив кар'єру в бізнесі та сфері розваг, а не в політиці

47-й обраний президент США народився 14 червня 1946 року у нью-йоркському районі Квінс. Його дід по батьківській лінії наприкінці XIX століття емігрував до США з німецького Кальштадта, розташованого нині у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Дональд Трамп навчався у престижній філадельфійській Вортонській школі бізнесу, яку закінчив 1968 року зі ступенем бакалавра економіки.

У 1970-х і 1980-х роках Трамп продовжував розвивати сімейний бізнес у галузі нерухомості. Компанія Trump Organization здійснила такі проєкти, як будівництво Trump Tower на Мангеттені, де сам майбутній президент жив до переїзду до Флориди. Протягом багатьох років ця компанія управляла готелями, казино і полями для гольфу, багато з яких у підсумку збанкрутували.

Trump Organization здійснила такі гучні проєкти, як будівництво Trump Tower на Мангеттені Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Трамп також прославився як ведучий популярного американського реаліті-шоу The Apprentice (стажист, практикант), яке вперше вийшло в ефір 2004 року. У ньому група молодих кандидатів боролася за річний контракт в одній із компаній мільярдера. Після кожного раунду Трамп - він став продюсером і виконавцем головної ролі великого бізнесмена - прибирав із перегонів одного з учасників, вимовляючи свою коронну фразу: "Вас звільнено". Кілька років шоу мало шалений успіх, лише перший сезон подивилися 20 мільйонів людей.

"Фейкові новини" і жорстка імміграційна політика

Протягом усього першого президентства Трампа його адміністрація зберігала неприязні стосунки з пресою і робила неправдиві заяви, які вводили в оману. Трамп часто заперечував факти, які йому не подобалися, як "фейкові новини", переконуючи своїх прихильників, що критично налаштовані ЗМІ поширюють брехню, щоб заплямувати його репутацію.

Будучи главою держави, Трамп проводив жорстку імміграційну політику і неодноразово допускав расистські висловлювання. Напередодні президентських виборів 2016 року він назвав мексиканських іммігрантів "ґвалтівниками" і "злочинцями". А згодом пообіцяв побудувати стіну вздовж американо-мексиканського кордону і змусити Мексику оплатити рахунок за цей проєкт, чого вона так і не зробила. До кінця першого правління Трампа 2021 року було зведено стіну завдовжки 732 кілометри уздовж кордону, що розтягнувся загалом на 3145 кілометрів. Будівництво обійшлося американським платникам податків приблизно в 16 мільярдів доларів.

Дональд Трамп біля стіни на американо-мексиканському кордоні Фото: Saul Loeb/Getty Images/AFP

Перша спроба імпічменту і пандемія COVID-19

18 грудня 2019 року щодо Трампа вперше було розпочато процедуру імпічменту, що зробило його третім президентом в історії США, який зіткнувся з подібним процесом. Приводом для нього стало те, що в телефонній розмові з Володимиром Зеленським Трамп попросив президента України порушити справу проти Гантера Байдена, сина його головного політичного суперника Джо Байдена.

Байден-молодший був членом ради директорів української газової компанії "Бурісма" саме в той час, коли його батько обіймав посаду віцепрезидента в адміністрації Барака Обами і відігравав ключову роль у політиці США щодо України. На адресу Байденів лунали звинувачення в конфлікті інтересів. Висунуте під час процедури імпічменту обвинувачення на адресу Трампа полягало в тому, що він нібито не надавав військової допомоги Україні, щоб чинити тиск на Київ та здобути підтримку для свого переобрання 2020 року - у вигляді розслідування української влади проти Джо і Гантера Байденів.

Джо і Гантер Байдени, лютий 2024 року Фото: Patrick Semansky/AP/picture alliance

Трамп рішуче відкинув усі звинувачення. Палата представників проголосувала за його імпічмент за зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу. Але Сенат, у якому більшість тоді мали республіканці, виправдав президента, і він залишився в Білому домі.

Пандемія COVID-19 також наклала свій відбиток на перше президентство Дональда Трампа. Рівень смертності від COVID-19 у США був значно вищим, ніж в інших багатих країнах. Трамп применшив серйозність ситуації і поставив на перше місце якнайшвидше повернення країни до нормального життя і допандемійного функціонування економіки замість того, щоб дослухатися до порад медичних експертів і вчених. Критики Трампа наполягають на тому, що його поведінка сприяла загибелі сотень тисяч американців. В інтерв'ю в серпні 2020 року він визнав, що люди дійсно вмирають: "Це те, що відбувається".

Три шлюби, п'ятеро дітей

У 2005 році Трамп одружився зі словенкою Меланією Кнавс, колишньою фотомоделлю. У пари є син Беррон Трамп. До цього мільярдер був одружений з акторкою Марлою Мейплз, яка після того, як вони розлучилися, виховувала їхню доньку Тіффані.

Дональд Трамп з дружиною Меланією, листопад 2022 року Фото: Jonathan Ernst/REUTERS

Від першого шлюбу Трампа з фотомоделлю Іваною Зельничковою, що тривав з 1977 до 1990 року, у нього народилося троє дітей: Дональд-молодший, Іванка та Ерік. Іванка відома як улюблениця батька, яка тісно співпрацювала з ним, обіймаючи різні посади. Іванка та її чоловік Джаред Кушнер були радниками президента під час першого терміну Трампа.

На Національному з'їзді Республіканської партії в липні 2024 року Дональд Трамп, всупереч своїм попереднім випадам проти представників ліберальної частини політичного спектра США, наголосив на важливості ідеї єдності. "Як американці ми пов'язані єдиною долею і спільним призначенням, - зазначив він у своїй промові. - Ми піднімаємося разом або розпадаємося на частини. Я балотуюся у президенти від імені всієї Америки".

І його зусилля з переобрання в підсумку увінчалися успіхом. Поки що незрозуміло, чи буде адміністрація Трампа щиро прагнути до консолідації сильно поляризованого суспільства Сполучених Штатів.