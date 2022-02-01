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Штурм Капітолія

6 січня 2021 року прихильники Дональда Трампа штурмували Капітолій. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Штурм Капітолія".

6 січня 2021 року прихильники чинного президента США Дональда Трампа після його виступу на мітингу, що відбувся поблизу Білого дому у Вашингтоні, з бійками прорвалися до Капітолія - будівлі Конгресу США. Там у цей час відбувалося обговорення підсумків виборів, на якому мали сертифікувати голоси вибірників. Трамп програв вибори своєму супернику від Демократичної партії Джо Байдену, але відмовився визнавати свою поразку. У результаті штурму Капітолія, до якого охорона американського парламенту не була підготовлені, прибічники Трампа захопили будівлю, сенаторів та конгресменів довелося терміново евакуювати. Під час штурму протестувальники, незгодні з результатами виборів і перемогою Джо Байдена, на декілька годин захопили приміщення Капітолія. Внаслідок заворушень у Вашингтоні загинули 5 осіб. Серед загиблих - один поліцейський. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Прихильники Трампа зібрали понад 120 млн доларів готівкою - офіс експрезидента

Прихильники Трампа зібрали понад 120 млн доларів готівкою - офіс експрезидента 01.02.2022

Кошти використають на підтримку республіканців у кампаніях проміжних виборів до Конгресу США, що відбудуться у листопаді 2022 року, а також і президентських перегонів 2024-го, заявили в офісі Трампа.

Рік після штурму Капітолію - чого цей рік навчив США

Рік після штурму Капітолію - чого цей рік навчив США 06.01.2022

Арешти, кримінальні справи і розслідування, що триває, - через рік після заворушень у Вашингтоні, очевидно, що розкол в американському суспільстві не подоланий.
Під Капітолій вийшли кілька десятків прихильників Трампа

Під Капітолій вийшли кілька десятків прихильників Трампа 19.09.2021

Поліція очікувала набагато більше демонстрантів. Однак до Капітолія на акцію підтримки затриманих через напад на будівлю у січні прийшли лише кілька десятків людей.
Штурм Капітолія: вже четверо поліцейських вчинили самогубство

Штурм Капітолія: вже четверо поліцейських вчинили самогубство 03.08.2021

Ще двоє поліцейських, які охороняли будівлю Капітолія під час штурму в січні, вчинили самогубство. Загалом уже четверо правоохоронців, які охороняли будівлю під час заворушень, вкоротили собі віку.
У США оголошено перший тюремний вирок за штурм Капітолія

У США оголошено перший тюремний вирок за штурм Капітолія 20.07.2021

38-річного жителя Флориди засуджено до восьми місяців в'язниці за участь у штурмі Капітолія 6 січня цього року.
Штурм Капітолія: у США винесли перший вирок

Штурм Капітолія: у США винесли перший вирок 24.06.2021

Федеральний суддя виніс перший вирок через участь у штурмі Капітолія. Загалом обвинувачення у зв'язку зі штурмом висунуті близько 500 особам.
Facebook заблокував сторінку Дональда Трампа на два роки

Facebook заблокував сторінку Дональда Трампа на два роки 04.06.2021

Соцмережа Facebook заблокувала сторінку Дональда Трампа, бо він винний у "серйозному порушенні наших правил", пояснили в інтернет-компанії.
Twitter заблокував акаунти, створені для публікації заяв Дональда Трампа

Twitter заблокував акаунти, створені для публікації заяв Дональда Трампа 07.05.2021

Соціальна мережа Twitter заблокувала, зокрема, акаунт DJTDesk, відкритий для публікацій матеріалів нового сайту Дональда Трампа.
Трамп: Соцмережі мають заплатити політичну ціну за блокування акаунтів

Трамп: Соцмережі мають заплатити політичну ціну за блокування акаунтів 05.05.2021

Інтернет-компанії ганьблять Америку блокуванням його сторінок у соціальних мережах, переконаний експрезидент США Дональд Трамп.
Facebook залишив акаунт Трампа заблокованим

Facebook залишив акаунт Трампа заблокованим 05.05.2021

Заборона на доступ колишнього президента США Дональда Трампа до соцмережі Facebook буде чинною і надалі. Утім, рішення про безстрокові санкції щодо Трампа мають переглянути, вирішили в компанії.

Національна гвардія США продовжить охороняти Капітолій

Національна гвардія США продовжить охороняти Капітолій 10.03.2021

Нацгвардійці підтримуватимуть місцеві сили безпеки у Вашингтоні щонайменше ще два з половиною місяці, але їхню кількість скоротять більш ніж удвічі. Національну гвардію відправили у столицю США після штурму Капітолія.
Через загрозу нападу скасоване засідання Палати представників у Капітолії

Через загрозу нападу скасоване засідання Палати представників у Капітолії 04.03.2021

Спецслужби США не виключили загрозу нападу на Капітолій США 4 березня. Спікерка Палати представників визнала доцільним скасувати засідання.
Джо Байден нагадав про відповідальність Дональда Трампа за штурм Капітолія

Джо Байден нагадав про відповідальність Дональда Трампа за штурм Капітолія 14.02.2021

Президент США Джо Байден зазначив, що Дональд Трамп був визнаний морально відповідальним за провокування насильства навіть тими, хто в Сенаті голосував проти його імпічменту.
Імпічмент Трампа: захист назвав процес актом політичної помсти

Імпічмент Трампа: захист назвав процес "актом політичної помсти" 12.02.2021

За словами захисту Дональда Трампа, цей процес є "полюванням на відьом", який ще більше розколює країну.
Імпічмент Трампа: в Сенаті США показали нові кадри штурму Капітолія

Імпічмент Трампа: в Сенаті США показали нові кадри штурму Капітолія 11.02.2021

У Сенаті США почалися слухання сторін у справі щодо імпічменту Дональда Трампа. У перший день сторона обвинувачення проказала невідомі досі кадри штурму будівлі Конгресу.
Процес імпічменту Трампа: розпочинається вирішальна фаза

Процес імпічменту Трампа: розпочинається вирішальна фаза 09.02.2021

Щодо експрезидента США Дональда Трампа вдруге триває процедура імпічменту. 9 лютого у Сенаті починається її вирішальна фаза. Вперше главу держави намагаються усунути з посади, коли він її уже і так не обіймає.
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