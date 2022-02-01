6 січня 2021 року прихильники Дональда Трампа штурмували Капітолій. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Штурм Капітолія".

6 січня 2021 року прихильники чинного президента США Дональда Трампа після його виступу на мітингу, що відбувся поблизу Білого дому у Вашингтоні, з бійками прорвалися до Капітолія - будівлі Конгресу США. Там у цей час відбувалося обговорення підсумків виборів, на якому мали сертифікувати голоси вибірників. Трамп програв вибори своєму супернику від Демократичної партії Джо Байдену, але відмовився визнавати свою поразку. У результаті штурму Капітолія, до якого охорона американського парламенту не була підготовлені, прибічники Трампа захопили будівлю, сенаторів та конгресменів довелося терміново евакуювати. Під час штурму протестувальники, незгодні з результатами виборів і перемогою Джо Байдена, на декілька годин захопили приміщення Капітолія. Внаслідок заворушень у Вашингтоні загинули 5 осіб. Серед загиблих - один поліцейський. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.