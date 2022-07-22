Чи судитимуть Трампа: хто винен у штурмі Капітолія?

Комісія Палати представників Конгресу США, яка займається розслідуванням штурму Капітолія після президентських виборів 2020 року, завершила публічні слухання, під час яких на адресу тодішнього глави держави Дональда Трампа пролунали звинувачення у навмисній бездіяльності. Чи вистачить зібраних доказів для притягнення Трампа до кримінальної відповідальності, поки що не зрозуміло.

Що з'ясувалося під час слухань комісії

Заключні слухання, проведені перед літніми канікулами Конгресу комісією з розслідування заворушень у Вашингтоні 6 січня 2021 року, були присвячені відмові тодішнього президента Дональда Трампа закликати сотні його прихильників, які зрештою взяли штурмом Капітолій, розійтися додому.

Трамп так вчинив, незважаючи на численні прохання його радників, сім'ї, провідних республіканців і навіть керівництва консервативного телеканалу Fox News. На думку членів комісії, Трамп та його найближчі помічники знали, що президентські вибори не були вкрадені (як на тому наполягав сам Трамп), активно намагалися підірвати довіру до результатів голосування, при цьому Трамп спровокував та заохочував дії учасників заворушень у Капітолії.

Публічні слухання, організовані комісією Конгресу, яка розслідує штурм Капітолія

Трамп упродовж кількох годин свідомо не вживав заходів щодо припинення насильства з боку своїх прихильників, підкреслив голова комісії і конгресмен-демократ Бенні Томпсон увечері в четвер, 22 липня, на публічних слуханнях. За його словами, Трамп пішов "шляхом беззаконня й корупції", щоб залишитися при владі: "Він брехав, залякував, порушив свою присягу. Він спробував зруйнувати наші демократичні інститути".

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На думку члена комісії, республіканця Адама Кінзінгера, невтручання було не помилкою тодішнього президента, а свідомим рішенням, коли натовп його агресивно налаштованих прихильників перервав процедуру визнання в Конгресі результатів голосування та перемоги Джо Байдена. Таким чином Трампу вдалося досягти своєї мети, констатував Кінзінгер.

Чи призведуть слухання до юридичних наслідків?

Але чи призведуть до чогось яскраві деталі, приголомшливі свідчення та раніше небачені кадри, які були показані та прозвучали в процесі публічних слухань? Комісія Конгресу може провести розслідування, але не має права висувати звинувачення проти Трампа. Це компетенція міністерства юстиції та його голови Мерріка Гарланда.

На даний момент міністерство юстиції США висунуло обвинувачення майже 900 заарештованим учасникам заворушень, які штурмували Капітолій. А от кримінальне переслідування співробітників президентської адміністрації, найближчого оточення Трампа і навіть його самого є набагато складнішим завданням.

Учасники заворушень у будівлі Когресу США. Мін'юст пред'явив обвинувачення майже 900 із них

Кетрін Росс, професорка права юридичного факультету Університету Джорджа Вашингтона та авторка книги "Право на брехню. Президенти, інші брехуни та перша поправка", повідомила в інтерв'ю DW, що мін'юст може розслідувати звинувачення, включаючи перешкоджання порядку роботи Конгресу (спроба зупинити затвердження результатів), підбурювання до заколоту (з метою повалення уряду США або ведення проти нього війни) та змова з метою шахрайства проти Сполучених Штатів.

"У період між голосуванням колегії вибірників і 6 січня в Конгресі Трамп зробив велику кількість дій, щоб спробувати скасувати результати виборів і незаконно залишитися на своїй посаді. І на кожному етапі юристи говорили йому, що він не може цього робити. Тож не має значення, якими були його мотиви", - зазначає Росс. "Це все одно, що сказати, що я пограбував банк, але це було нормально, тому що мені справді були потрібні гроші, і я вважав, що вони в мене мають бути", - додала професорка. Вона вважає, що представлена ​​сукупність доказів досить ретельно опрацьована, щоб висунути кримінальні звинувачення проти Трампа.

Чи порушать кримінальну справу проти Трампа?

Хоча для прокуратури може бути очевиднішим доказ намірів Трампа, спостерігачі зазначають, що пов'язати його дії з заворушеннями навколо Капітолія буде набагато складніше. А звернення до суду зі звинуваченням щодо експрезидента - просто безпрецедентний крок, через що мін'юсту ще важче оцінити, чи реальна взагалі подача проти Трампа позову, який мав би шанси на успіх у суді.

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"У них мають бути докази, які б витримали випробування в ході перехресного допиту та підтвердили кримінальні звинувачення згідно з нашою правовою системою. У Сполучених Штатах це означає - "поза всякими розумними сумнівами", оскільки у кримінальному праві стандарт для визнання особи винною справді дуже високий, - уточнює Вільям Бенкс, почесний професор Юридичного коледжу Університету Сіракуз: - Це не наявність більш вагомих доказів (подія чи дія більш вірогідна, ніж ні. - Ред.). Ця вимога - "поза всякими розумними сумнівами". Адже в нашій правовій системі у звинувачених усі переваги".

Трамп відкидає всі звинувачення і має намір знову балотуватися у президенти США

Політична ситуація у країні виступає у даному випадку ще одним викликом. У той час як публічні слухання у Конгресі постійно привертали до себе увагу великої кількості глядачів - 17,7 мільйона ​​осіб 22 липня у прайм-тайм, - більшість прихильників Республіканської партії їх не дивилися. Провідні законодавці-республіканці відкинули законність слухань, назвавши їх "полюванням на відьом" та "політичним театром". А сам експрезидент виступив із гнівною відповіддю та тирадами у своїй соцмережі Truth Social.

У такій загостреній ситуації висування кримінальних звинувачень проти колишнього президента - особливо коли він готується знову балотуватися на цю посаду в 2024 році - може виявитися особливо ризикованим кроком для генпрокурора Гарланда. "Є питання, з яким він змушений зіткнутися. Якщо Гарланд вирішить пред'явити звинувачення Трампу чи комусь із його найближчого оточення, то чи буде він сприйнятий як упереджений діяч, політично мотивований у своєму рішенні домагатися звинувачення колишнього президента США?", - каже Бенкс.

Слухання комісії триватимуть у вересні

Усі ці обставини ляжуть важким тягарем на мін'юст та його шефа Мерріка Гарланда. Комісія Конгресу ще не закінчила роботу. Спочатку планувалося, що слухання завершаться у червні. Але заступниця голови Республіканської партії Ліз Чейні повідомила 22 липня, що "греблю почало проривати" в процесі слухань із новими свідками, свідченнями та доказами.

Меррік Гарланд

Якщо комісія зможе зібрати додаткові суттєві докази та переконати ключових свідків виступити, міністерство юстиції, яке проводить власне розслідування, але уважно стежить за слуханнями, може ухвалити рішення про порушення кримінальної справи.

Є сподівання, що високопосадовці з найближчого оточення Трампа, котрі раніше відмовлялися давати свідчення, можуть передумати. Так само, як це зробив ексрадник Білого дому Пет Чіполлоне, який виступив на слуханнях після викривальних свідчень, у яких його ім'я згадувалося кілька разів. Наступна серія публічних слухань намічена на вересень - лише за два місяці до важливих проміжних виборів до Конгресу.

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