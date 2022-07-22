 Чи судитимуть Трампа: хто винен у штурмі Капітолія? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 26.07.2022

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Світ

Чи судитимуть Трампа: хто винен у штурмі Капітолія?

Комісія Конгресу США, яка розслідує штурм Капітолія, провела слухання, на яких пролунали звинувачення щодо експрезидента Трампа. Але цього може бути недостатнім для притягнення його до відповідальності перед судом.

Прихильники Трампа штурмують Капітолій, 6 січня 2021 року

Прихильники Трампа штурмують Капітолій, 6 січня 2021 року

Комісія Палати представників Конгресу США, яка займається розслідуванням штурму Капітолія після президентських виборів 2020 року, завершила публічні слухання, під час яких на адресу тодішнього глави держави Дональда Трампа пролунали звинувачення у навмисній бездіяльності. Чи вистачить зібраних доказів для притягнення Трампа до кримінальної відповідальності, поки що не зрозуміло.

Що з'ясувалося під час слухань комісії

Заключні слухання, проведені перед літніми канікулами Конгресу комісією з розслідування заворушень у Вашингтоні 6 січня 2021 року, були присвячені відмові тодішнього президента Дональда Трампа закликати сотні його прихильників, які зрештою взяли штурмом Капітолій, розійтися додому.

Трамп так вчинив, незважаючи на численні прохання його радників, сім'ї, провідних республіканців і навіть керівництва консервативного телеканалу Fox News. На думку членів комісії, Трамп та його найближчі помічники знали, що президентські вибори не були вкрадені (як на тому наполягав сам Трамп), активно намагалися підірвати довіру до результатів голосування, при цьому Трамп спровокував та заохочував дії учасників заворушень у Капітолії.

Публічні слухання, організовані комісією Конгресу, яка розслідує штурм Капітолія

Публічні слухання, організовані комісією Конгресу, яка розслідує штурм Капітолія

Трамп упродовж кількох годин свідомо не вживав заходів щодо припинення насильства з боку своїх прихильників, підкреслив голова комісії і конгресмен-демократ Бенні Томпсон увечері в четвер, 22 липня, на публічних слуханнях. За його словами, Трамп пішов "шляхом беззаконня й корупції", щоб залишитися при владі: "Він брехав, залякував, порушив свою присягу. Він спробував зруйнувати наші демократичні інститути".

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На думку члена комісії, республіканця Адама Кінзінгера, невтручання було не помилкою тодішнього президента, а свідомим рішенням, коли натовп його агресивно налаштованих прихильників перервав процедуру визнання в Конгресі результатів голосування та перемоги Джо Байдена. Таким чином Трампу вдалося досягти своєї мети, констатував Кінзінгер.

Чи призведуть слухання до юридичних наслідків?

Але чи призведуть до чогось яскраві деталі, приголомшливі свідчення та раніше небачені кадри, які були показані та прозвучали в процесі публічних слухань? Комісія Конгресу може провести розслідування, але не має права висувати звинувачення проти Трампа. Це компетенція міністерства юстиції та його голови Мерріка Гарланда.

На даний момент міністерство юстиції США висунуло обвинувачення майже 900 заарештованим учасникам заворушень, які штурмували Капітолій. А от кримінальне переслідування співробітників президентської адміністрації, найближчого оточення Трампа і навіть його самого є набагато складнішим завданням.

Учасники заворушень у будівлі Когресу США. Мін'юст пред'явив обвинувачення майже 900 із них

Учасники заворушень у будівлі Когресу США. Мін'юст пред'явив обвинувачення майже 900 із них

Кетрін Росс, професорка права юридичного факультету Університету Джорджа Вашингтона та авторка книги "Право на брехню. Президенти, інші брехуни та перша поправка", повідомила в інтерв'ю DW, що мін'юст може розслідувати звинувачення, включаючи перешкоджання порядку роботи Конгресу (спроба зупинити затвердження результатів), підбурювання до заколоту (з метою повалення уряду США або ведення проти нього війни) та змова з метою шахрайства проти Сполучених Штатів.

"У період між голосуванням колегії вибірників і 6 січня в Конгресі Трамп зробив велику кількість дій, щоб спробувати скасувати результати виборів і незаконно залишитися на своїй посаді. І на кожному етапі юристи говорили йому, що він не може цього робити. Тож не має значення, якими були його мотиви", - зазначає Росс. "Це все одно, що сказати, що я пограбував банк, але це було нормально, тому що мені справді були потрібні гроші, і я вважав, що вони в мене мають бути", - додала професорка. Вона вважає, що представлена ​​сукупність доказів досить ретельно опрацьована, щоб висунути кримінальні звинувачення проти Трампа.

Чи порушать кримінальну справу проти Трампа?

Хоча для прокуратури може бути очевиднішим доказ намірів Трампа, спостерігачі зазначають, що пов'язати його дії з заворушеннями навколо Капітолія буде набагато складніше. А звернення до суду зі звинуваченням щодо експрезидента - просто безпрецедентний крок, через що мін'юсту ще важче оцінити, чи реальна взагалі подача проти Трампа позову, який мав би шанси на успіх у суді.

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"У них мають бути докази, які б витримали випробування в ході перехресного допиту та підтвердили кримінальні звинувачення згідно з нашою правовою системою. У Сполучених Штатах це означає - "поза всякими розумними сумнівами", оскільки у кримінальному праві стандарт для визнання особи винною справді дуже високий, - уточнює Вільям Бенкс, почесний професор Юридичного коледжу Університету Сіракуз: - Це не наявність більш вагомих доказів (подія чи дія більш вірогідна, ніж ні. - Ред.). Ця вимога - "поза всякими розумними сумнівами". Адже в нашій правовій системі у звинувачених усі переваги".

Трамп відкидає всі звинувачення і має намір знову балотуватися у президенти США

Трамп відкидає всі звинувачення і має намір знову балотуватися у президенти США

Політична ситуація у країні виступає у даному випадку ще одним викликом. У той час як публічні слухання у Конгресі постійно привертали до себе увагу великої кількості глядачів - 17,7 мільйона ​​осіб 22 липня у прайм-тайм, - більшість прихильників Республіканської партії їх не дивилися. Провідні законодавці-республіканці відкинули законність слухань, назвавши їх "полюванням на відьом" та "політичним театром". А сам експрезидент виступив із гнівною відповіддю та тирадами у своїй соцмережі Truth Social.

У такій загостреній ситуації висування кримінальних звинувачень проти колишнього президента - особливо коли він готується знову балотуватися на цю посаду в 2024 році - може виявитися особливо ризикованим кроком для генпрокурора Гарланда. "Є питання, з яким він змушений зіткнутися. Якщо Гарланд вирішить пред'явити звинувачення Трампу чи комусь із його найближчого оточення, то чи буде він сприйнятий як упереджений діяч, політично мотивований у своєму рішенні домагатися звинувачення колишнього президента США?", - каже Бенкс.

Слухання комісії триватимуть у вересні

Усі ці обставини ляжуть важким тягарем на мін'юст та його шефа Мерріка Гарланда. Комісія Конгресу ще не закінчила роботу. Спочатку планувалося, що слухання завершаться у червні. Але заступниця голови Республіканської партії Ліз Чейні повідомила 22 липня, що "греблю почало проривати" в процесі слухань із новими свідками, свідченнями та доказами.

Меррік Гарланд

Меррік Гарланд

Якщо комісія зможе зібрати додаткові суттєві докази та переконати ключових свідків виступити, міністерство юстиції, яке проводить власне розслідування, але уважно стежить за слуханнями, може ухвалити рішення про порушення кримінальної справи.

Є сподівання, що високопосадовці з найближчого оточення Трампа, котрі раніше відмовлялися давати свідчення, можуть передумати. Так само, як це зробив ексрадник Білого дому Пет Чіполлоне, який виступив на слуханнях після викривальних свідчень, у яких його ім'я згадувалося кілька разів. Наступна серія публічних слухань намічена на вересень - лише за два місяці до важливих проміжних виборів до Конгресу.

Дивитись відео 06:10

Як Трамп, Байден та президентські вибори розкололи США (06.11.2020)

  • Мітинг прихильників Трампа

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Мітинг прихильників Трампа

    На спільному засіданні обох палат Конгресу США мали затвердити переможний для Джо Байдена результат президентських виборів. Водночас прихильники Дональда Трампа зібралися на скликаний ним мітинг біля Білого дому. Звертаючись до мітингарів, Трамп заявив, що не приймає результатів виборів і вказав їм іти маршем на Капітолій, аби підтримати республіканців. І натовп рушив...

  • Сили безпеки тримають прихильників Трампа на відстані від будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Буря насувається

    Прихильники Трампа почали концентруватися перед Капітолієм. Але спочатку силам безпеки вдавалося тримати їх на відстані.

  • Протести перед Капітолієм під час затвердження результатів виборів президента США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перші зіткнення

    Натовп ставав дедалі агресивнішим. Розпочалися перші зіткнення з поліцією.

  • Врешті-решт агресивному натовпу вдалося потрапити в будівлю Капітолія.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Заслабкий кордон

    Врешті-решт натовпу вдалося прорватися в будівлю Капітолія.

  • Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перед пленарним залом

    Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

  • Демонстрант у агресивній позі в будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Захист останнього оплоту

    Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.

  • Один з погромників стрибає у зал засідань Сенату США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перший проривається всередину

    Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.

  • Озброєні представники сил безпеки у залі засідань Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Пістолети напоготові

    Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.

  • Люди ховаються у галереї для відвідувачів Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Під прикриттям

    Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.

  • Прихильник Трампа в офісі конгресмена у Капітолії

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Прихильники Трампа в офісах конгресменів

    Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.

  • Демонстрант несе пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Вандалізм у стінах Капітолія

    Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.

  • Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом

    Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.

  • Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії

    Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.

    Автор: Олександр Голубов


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This exhibit from video released by the House Select Committee, shows President Donald Trump recording a video statement on the afternoon of Jan. 6, from the Rose Garden, displayed at a hearing by the House select committee investigating the Jan. 6 attack on the U.S. Capitol, Thursday, July 21, 2022, on Capitol Hill in Washington. (House Select Committee via AP)

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January 6, 2021, Washington, District of Columbia, USA: Pro-Trump mobs storm the US Capitol Wednesday, marauding in hallways, offices and forcing their way into Senate chambers in a stunning attempt to stop the official counting of electoral votes confirming the presidential election the Joe Biden. (Credit Image: Â© Miguel Juarez Lugo/ZUMA Wire

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FILE PHOTO: A mob of supporters of U.S. President Donald Trump fight with members of law enforcement at a door they broke open as they storm the U.S. Capitol Building in Washington, U.S., January 6, 2021. REUTERS/Leah Millis/File Photo

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Докладно

Прихильники Трампа штурмують Капітолій, 6 січня 2021 року

Чи судитимуть Трампа: хто винен у штурмі Капітолія?

Комісія Конгресу США, яка розслідує штурм Капітолія, провела слухання, на яких пролунали звинувачення щодо Трампа.  

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