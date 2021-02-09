 Імпічмент Трампа: в Сенаті США показали нові кадри штурму Капітолія | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.02.2021

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Імпічмент Трампа: в Сенаті США показали нові кадри штурму Капітолія

У Сенаті США почалися слухання сторін у справі щодо імпічменту Дональда Трампа. У перший день сторона обвинувачення проказала невідомі досі кадри штурму будівлі Конгресу.

Плакат над тунелем неподалік будівлі Конгресу США у Вашингтоні із написом Засуди чи стань співучасником

Плакат над тунелем неподалік будівлі Конгресу США у Вашингтоні із написом "Засуди чи стань співучасником"

Під час слухань щодо імпічменту Дональда Трампа в Сенаті США сторона обвинувачення продемонструвала відео, у якому містяться, зокрема, не бачені досі широкою публікою кадри штурму Капітолія прихильниками американського експрезидента. Їх продемонстрували у перший день слухань сторін - у середу, 10 лютого.

Ідеться передусім про відео, записане камерами спостереження системи безпеки Капітолія. За допомогою цих кадрів сторона обвинувачення, яка складається із членів Палати представників Конгресу США від Демократичної партії, намагалася реконструювати для сенаторів розвиток подій під час штурму.

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Кадри прихильників Трампа зі зброєю

Відео демонструє сцени того, як протестувальники вриваються до будівлі Капітолія, та аудіозаписи переговорів поліцейських, які були неспроможні стримати натовп. Також сенаторам продемонстрували відео з натільної камери поліцейського, якого побили прихильники експрезидента США Дональда Трампа.

Зокрема, як повідомляє агентство AP, деякі кадри демонструють людей, що вриваються до Капітолія зі зброєю та щитами в руках, крики та погрози протестувальників на адресу поліцейських, що намагаються їх стримати. Деякі кадри, як попереджала сторона обвинувачення, було важко дивитися. Серед них - крики поліцейського, затиснутого дверима, та відео загибелі протестувальниці Ешлі Беббітт, застреленої правоохоронцем.

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Момент, який врятував сенатора Ромні

Також на відео видно момент, коли конгресмени та інші співробітники Конгресу, включно із колишнім лідером республіканської більшості у Сенаті Чаком Шумером та ексвіцепрезидентом Майком Пенсом, поспішають сховатися від демонстрантів у безпечному місці.

Ще одним кадром, на який звернули увагу американські ЗМІ та сенатори, став момент, коли вже відомий як герой того дня поліцейський Юджин Гудман встигає попередити сенатора-республіканця Мітта Ромні, аби той втік у протилежному від натовпу напрямку. "Я не знав, що це був офіцер Гудман, - заявив Ромні журналістам пізніше. - Я з нетерпінням чекаю на можливість подякувати йому, коли зможу його побачити". Гудман став героєм американських ЗМІ після того, як стало відомо, що він відвернув увагу протестувальників на себе, аби відвести їх від зали засідань Сенату США та дати сенаторам час сховатися у безпечному місці.

Процедуру імпічмент Трампа визнано конституційною

Напередодні сенатори визнали процедуру імпічменту Трампа конституційною, дозволивши таким чином перейти до слухань позиції сторін у цій справі. Це рішення підтримала не лише демократична більшість, але й шестеро республіканців.

Під час цього процесу в Сенаті мають розглянути дії Дональда Трампа перед та під час протестів його прихильників у Вашингтоні, які закінчилися штурмом Капітолія. Сторона обвинувачення наполягає на тому, що дії експрезидента у ті дні можна кваліфікувати як "підбурювання до заколоту". Адвокати Трампа, натомість заявляють, що справа є політично мотивованою та антиконституційною.

  • Мітинг прихильників Трампа

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Мітинг прихильників Трампа

    На спільному засіданні обох палат Конгресу США мали затвердити переможний для Джо Байдена результат президентських виборів. Водночас прихильники Дональда Трампа зібралися на скликаний ним мітинг біля Білого дому. Звертаючись до мітингарів, Трамп заявив, що не приймає результатів виборів і вказав їм іти маршем на Капітолій, аби підтримати республіканців. І натовп рушив...

  • Сили безпеки тримають прихильників Трампа на відстані від будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Буря насувається

    Прихильники Трампа почали концентруватися перед Капітолієм. Але спочатку силам безпеки вдавалося тримати їх на відстані.

  • Протести перед Капітолієм під час затвердження результатів виборів президента США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перші зіткнення

    Натовп ставав дедалі агресивнішим. Розпочалися перші зіткнення з поліцією.

  • Врешті-решт агресивному натовпу вдалося потрапити в будівлю Капітолія.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Заслабкий кордон

    Врешті-решт натовпу вдалося прорватися в будівлю Капітолія.

  • Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перед пленарним залом

    Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

  • Демонстрант у агресивній позі в будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Захист останнього оплоту

    Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.

  • Один з погромників стрибає у зал засідань Сенату США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перший проривається всередину

    Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.

  • Озброєні представники сил безпеки у залі засідань Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Пістолети напоготові

    Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.

  • Люди ховаються у галереї для відвідувачів Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Під прикриттям

    Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.

  • Прихильник Трампа в офісі конгресмена у Капітолії

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Прихильники Трампа в офісах конгресменів

    Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.

  • Демонстрант несе пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Вандалізм у стінах Капітолія

    Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.

  • Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом

    Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.

  • Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії

    Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.

    Автор: Олександр Голубов


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