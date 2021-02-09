Імпічмент Трампа: в Сенаті США показали нові кадри штурму Капітолія

Під час слухань щодо імпічменту Дональда Трампа в Сенаті США сторона обвинувачення продемонструвала відео, у якому містяться, зокрема, не бачені досі широкою публікою кадри штурму Капітолія прихильниками американського експрезидента. Їх продемонстрували у перший день слухань сторін - у середу, 10 лютого.

Ідеться передусім про відео, записане камерами спостереження системи безпеки Капітолія. За допомогою цих кадрів сторона обвинувачення, яка складається із членів Палати представників Конгресу США від Демократичної партії, намагалася реконструювати для сенаторів розвиток подій під час штурму.

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Кадри прихильників Трампа зі зброєю

Відео демонструє сцени того, як протестувальники вриваються до будівлі Капітолія, та аудіозаписи переговорів поліцейських, які були неспроможні стримати натовп. Також сенаторам продемонстрували відео з натільної камери поліцейського, якого побили прихильники експрезидента США Дональда Трампа.

Зокрема, як повідомляє агентство AP, деякі кадри демонструють людей, що вриваються до Капітолія зі зброєю та щитами в руках, крики та погрози протестувальників на адресу поліцейських, що намагаються їх стримати. Деякі кадри, як попереджала сторона обвинувачення, було важко дивитися. Серед них - крики поліцейського, затиснутого дверима, та відео загибелі протестувальниці Ешлі Беббітт, застреленої правоохоронцем.

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Момент, який врятував сенатора Ромні

Також на відео видно момент, коли конгресмени та інші співробітники Конгресу, включно із колишнім лідером республіканської більшості у Сенаті Чаком Шумером та ексвіцепрезидентом Майком Пенсом, поспішають сховатися від демонстрантів у безпечному місці.

Ще одним кадром, на який звернули увагу американські ЗМІ та сенатори, став момент, коли вже відомий як герой того дня поліцейський Юджин Гудман встигає попередити сенатора-республіканця Мітта Ромні, аби той втік у протилежному від натовпу напрямку. "Я не знав, що це був офіцер Гудман, - заявив Ромні журналістам пізніше. - Я з нетерпінням чекаю на можливість подякувати йому, коли зможу його побачити". Гудман став героєм американських ЗМІ після того, як стало відомо, що він відвернув увагу протестувальників на себе, аби відвести їх від зали засідань Сенату США та дати сенаторам час сховатися у безпечному місці.

Процедуру імпічмент Трампа визнано конституційною

Напередодні сенатори визнали процедуру імпічменту Трампа конституційною, дозволивши таким чином перейти до слухань позиції сторін у цій справі. Це рішення підтримала не лише демократична більшість, але й шестеро республіканців.

Під час цього процесу в Сенаті мають розглянути дії Дональда Трампа перед та під час протестів його прихильників у Вашингтоні, які закінчилися штурмом Капітолія. Сторона обвинувачення наполягає на тому, що дії експрезидента у ті дні можна кваліфікувати як "підбурювання до заколоту". Адвокати Трампа, натомість заявляють, що справа є політично мотивованою та антиконституційною.