У Сенаті США розпочалися слухання щодо другого імпічменту Трампа

У Сенаті США розпочалися слухання в другому процесі імпічменту Дональда Трампа. У вівторок, 9 лютого, сенатори визначатимуться щодо того, чи відповідає цей процес конституції США. Якщо більшість сенаторів підтримає конституційність розпочатого імпічменту, тоді на верхню палату Конгресу США чекають багатоденні слухання.

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Виступаючи перед сенаторами, головний прокурор у справі другого імпічменту Трампа Джеймі Рескін запевнив, що цей процес базується на "холодних, твердих фактах", цитує інформагенція AFP. Під час свого виступу перед законодавцями, Рескін також презентував відеозапис зі зверненням Трампа до своїх прихильників 6 січня цього року з вимогою йти до Капітолію, а потім зі штурмом його прихильниками будівлі Конгресу США.

Нагадаємо, процедура імпічменту була запущена ще під час президентства Трампа у січні - тоді відповідне рішення підтримала нижня палата Конгресу США - Палата представників. Утім, за законом, саме Сенат ухвалює остаточне рішення. Тим часом у США на посаду вже заступив наступник Трампа Джо Байден. Це лише додатково посилює напруження серед прихильників Демократичної та Республіканської партій.

Обвинувачення на адресу Трампа

Цього разу Дональда Трампа звинувачують у "підбурюванні до заколоту", і це вже друга спроба оголосити йому імпічмент. 2019 року Трампа звинуватили у спробі натиснути на українського президента Володимира Зеленського, аби примусити останнього провести розслідування проти Джо Байдена - на той час майбутнього конкурента Трампа на виборах президента США, а нині господаря Білого дому. Крім того, Трампа звинувачували у спробах завадити Конгресу у розслідуванні пов'язаних із цим закидів у зловживанні владою. Утім, тоді імпічмент президенту не підтримав Сенат.

Раніше в історії США ще не було випадків, аби цю процедуру застосовували двічі до одного й того самого президента країни. Вперше стається і те, що обвинувачуваний вже не обіймає посаду, коли Сенат починає розглядати йому імпічмент.

Де-факто демократи мають дуже незначні шанси на те, щоб притягти Дональда Трампа до відповідальності. Вони хоч і мають мінімальну перевагу в Сенаті, але для оголошення імпічменту потрібні дві третини голосів. А це означає, що їм доведеться заручитися підтримкою значного числа республіканців.

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Крім того, демократи вимагають довічно заборонити Трампу посідати будь-які державні посади, однак передумовою цього є спочатку визнання провини Трампа й оголошення імпічменту.