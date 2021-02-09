Сенат розгляне імпічмент Дональду Трампу: як це відбувається

Щодо експрезидента США Дональда Трампа вдруге триває процедура імпічменту. 9 лютого у Сенаті починається її вирішальна фаза. Вперше главу держави намагаються усунути з посади, коли він її уже і так не обіймає.
Затвердження Конгресом США результатів голосування колегії виборників, які обирають президента за результатами всенародного волевиявлення, зазвичай є суто формальністю. Але цього року сталося інашке. Коли американський парламент зібрався 6 січня, щоб остаточно затвердити перемогу Джо Байдена на виборах 2020 року, Капітолій, де засідає Конгрес, штурмував натовп розлючених демонстрантів, підбурених тоді ще чинним президентом Дональдом Трампом. Під час промови, у якій він учергове заявив про начебто вкрадену в нього перемогу на виборах, Трамп закликав своїх прибічників іти до Капітолія.
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Ті сприйняли це буквально та насильницьки увірвалися до колиски американської демократії. П'ятеро людей загинули, серед них один поліцейський. Тепер Дональда Трампа звинувачують у "підбурюванні до заколоту" (incitement of insurrection), і це вже друга спроба оголосити йому імпічмент. 2019 року Трампа звинуватили у спробі натиснути на українського президента Володимира Зеленського, аби примусити останнього провести розслідування проти Джо Байдена - на той час майбутнього конкурента Трампа на виборах президента США, а нині господаря Білого дому. Крім того, Трампа звинувачували у спробах завадити Конгресу у розслідуванні пов'язаних із цим закидів у зловживанні владою. Утім, зрештою імпічмент президенту не підтримав Сенат.
У вівторок, 9 лютого, у Сенаті розпочинається розгляд питання про оголошення імпічменту Трампу. Раніше в історії США ще не було випадків, аби цю процедуру застосовували двічі до одного й того самого президента країни. Вперше стається і те, що обвинувачуваний вже не обіймає посаду, коли Сенат починає розглядати йому імпічмент.
Процедура імпічменту була запущена ще під час президентства Трампа у січні - тоді відповідне рішення підтримала нижня палата Конгресу США - Палата представників. Утім, за законом, саме Сенат ухвалює остаточне рішення. Тим часом у США на посаду вже заступив наступник Трампа Джо Байден. Це лише додатково посилює напруження серед прихильників Демократичної та Республіканської партій.
Центральне питання - наскільки доцільно взагалі усувати з посади президента, який більше не перебуває при владі. Сенатор-республіканець від штату Пенсильванія Дуг Мастріано, який брав участь у марші прихильників Трампа до Капітолія (до того, як вони штурмували будівлю), вважає процедуру імпічменту колишньому президенту "жахливою ідеєю". Мовляв, в історії США питання про усунення президента від посади розглядалося лише чотири рази, два з них - за останні 13 місяців.
2019 року проти Трампа (п) вже розпочинали процедуру імпічменту через його тиск на українського президента Володимира Зеленського (л)
"Це не допоможе знову об'єднати народ", - сказав Мастріано у розмові з DW. На думку сенатора, Джо Байдену варто було б припинити процедуру імпічменту, адже це "надто символічно та не має жодного значення, оскільки Трамп уже не перебуває на посаді".
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Натомість представники Демократичної партії ставлять на те, аби публічно притягнути республіканців до відповідальності, каже викладач політології Майкл Корнфілд з Університету імені Джорджа Вашингтона в столиці США. Штурм Капітолія 6 січня він називає "безпрецедентним і шокуючим нападом на демократію". Тож тепер представники Демократичної партії, за його словами, хочуть, аби оцінку цих подій сенаторами-республіканцями було офіційно задокументовано.
Де-факто демократи мають дуже незначні шанси на те, щоб притягнути Дональда Трампа до відповідальності. Вони хоч і мають мінімальну перевагу в Сенаті, але для оголошення імпічменту потрібні дві третини голосів. А це означає, що їм доведеться заручитися підтримкою великого числа республіканців.
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Крім того, демократи сподіваються заборонити Дональду Трампу обіймати високі посади в майбутньому. Для такого рішення достатньо звичайної більшості голосів. Та річ у тім, що винести це питання на голосування можна лише після остаточного імпічменту. Тож тепер демократи роблять ставку на те, що багато республіканців так само будь-що хочуть запобігти поверненню Трампа на велику політичну арену перед наступними президентськими виборами.