Сенат розгляне імпічмент Дональду Трампу: як це відбувається

У чому звинувачують Дональда Трампа?

Затвердження Конгресом США результатів голосування колегії виборників, які обирають президента за результатами всенародного волевиявлення, зазвичай є суто формальністю. Але цього року сталося інашке. Коли американський парламент зібрався 6 січня, щоб остаточно затвердити перемогу Джо Байдена на виборах 2020 року, Капітолій, де засідає Конгрес, штурмував натовп розлючених демонстрантів, підбурених тоді ще чинним президентом Дональдом Трампом. Під час промови, у якій він учергове заявив про начебто вкрадену в нього перемогу на виборах, Трамп закликав своїх прибічників іти до Капітолія.

Читайте також: Друга спроба імпічменту: ціна питання для президента Трампа

Ті сприйняли це буквально та насильницьки увірвалися до колиски американської демократії. П'ятеро людей загинули, серед них один поліцейський. Тепер Дональда Трампа звинувачують у "підбурюванні до заколоту" (incitement of insurrection), і це вже друга спроба оголосити йому імпічмент. 2019 року Трампа звинуватили у спробі натиснути на українського президента Володимира Зеленського, аби примусити останнього провести розслідування проти Джо Байдена - на той час майбутнього конкурента Трампа на виборах президента США, а нині господаря Білого дому. Крім того, Трампа звинувачували у спробах завадити Конгресу у розслідуванні пов'язаних із цим закидів у зловживанні владою. Утім, зрештою імпічмент президенту не підтримав Сенат.

Прибічники Дональда Трампа штурмували Капітолій 6 січня

Що далі?

У вівторок, 9 лютого, у Сенаті розпочинається розгляд питання про оголошення імпічменту Трампу. Раніше в історії США ще не було випадків, аби цю процедуру застосовували двічі до одного й того самого президента країни. Вперше стається і те, що обвинувачуваний вже не обіймає посаду, коли Сенат починає розглядати йому імпічмент.

Процедура імпічменту була запущена ще під час президентства Трампа у січні - тоді відповідне рішення підтримала нижня палата Конгресу США - Палата представників. Утім, за законом, саме Сенат ухвалює остаточне рішення. Тим часом у США на посаду вже заступив наступник Трампа Джо Байден. Це лише додатково посилює напруження серед прихильників Демократичної та Республіканської партій.

Навіщо усувати з посади колишнього президента?

Центральне питання - наскільки доцільно взагалі усувати з посади президента, який більше не перебуває при владі. Сенатор-республіканець від штату Пенсильванія Дуг Мастріано, який брав участь у марші прихильників Трампа до Капітолія (до того, як вони штурмували будівлю), вважає процедуру імпічменту колишньому президенту "жахливою ідеєю". Мовляв, в історії США питання про усунення президента від посади розглядалося лише чотири рази, два з них - за останні 13 місяців.

2019 року проти Трампа (п) вже розпочинали процедуру імпічменту через його тиск на українського президента Володимира Зеленського (л)

"Це не допоможе знову об'єднати народ", - сказав Мастріано у розмові з DW. На думку сенатора, Джо Байдену варто було б припинити процедуру імпічменту, адже це "надто символічно та не має жодного значення, оскільки Трамп уже не перебуває на посаді".

Читайте також: Хто такий Джо Байден: портрет нового президента США

Натомість представники Демократичної партії ставлять на те, аби публічно притягнути республіканців до відповідальності, каже викладач політології Майкл Корнфілд з Університету імені Джорджа Вашингтона в столиці США. Штурм Капітолія 6 січня він називає "безпрецедентним і шокуючим нападом на демократію". Тож тепер представники Демократичної партії, за його словами, хочуть, аби оцінку цих подій сенаторами-республіканцями було офіційно задокументовано.

Які реальні шанси на імпічмент Трампу?

Де-факто демократи мають дуже незначні шанси на те, щоб притягнути Дональда Трампа до відповідальності. Вони хоч і мають мінімальну перевагу в Сенаті, але для оголошення імпічменту потрібні дві третини голосів. А це означає, що їм доведеться заручитися підтримкою великого числа республіканців.

Читайте також: Переважна більшість республіканців у Сенаті - проти імпічменту Трампа

Крім того, демократи сподіваються заборонити Дональду Трампу обіймати високі посади в майбутньому. Для такого рішення достатньо звичайної більшості голосів. Та річ у тім, що винести це питання на голосування можна лише після остаточного імпічменту. Тож тепер демократи роблять ставку на те, що багато республіканців так само будь-що хочуть запобігти поверненню Трампа на велику політичну арену перед наступними президентськими виборами.

Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США Мітинг прихильників Трампа На спільному засіданні обох палат Конгресу США мали затвердити переможний для Джо Байдена результат президентських виборів. Водночас прихильники Дональда Трампа зібралися на скликаний ним мітинг біля Білого дому. Звертаючись до мітингарів, Трамп заявив, що не приймає результатів виборів і вказав їм іти маршем на Капітолій, аби підтримати республіканців. І натовп рушив...

Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США Буря насувається Прихильники Трампа почали концентруватися перед Капітолієм. Але спочатку силам безпеки вдавалося тримати їх на відстані.

Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США Перші зіткнення Натовп ставав дедалі агресивнішим. Розпочалися перші зіткнення з поліцією.

Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США Заслабкий кордон Врешті-решт натовпу вдалося прорватися в будівлю Капітолія.

Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США Перед пленарним залом Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США Захист останнього оплоту Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.

Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США Перший проривається всередину Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.

Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США Пістолети напоготові Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.

Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США Під прикриттям Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.

Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США Прихильники Трампа в офісах конгресменів Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.

Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США Вандалізм у стінах Капітолія Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.

Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.

Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена. Автор: Олександр Голубов

