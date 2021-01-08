 Штурм Капітолія у Вашингтоні: західна демократія у небезпеці? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 08.01.2021

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Світ

Штурм Капітолія у Вашингтоні: західна демократія у небезпеці?

Кадри штурму Капітолія у Вашингтоні викликали шок на Заході. Та не варто забувати, що й у ФРН були подібні спроби штурму парламенту. Демократія у небезпеці?

Прихильник Трампа з прапором Конфедерації всередині Капітолія

Прихильник Трампа з прапором Конфедерації всередині Капітолія

Як біблійне "Місто на пагорбі" демократичний Вашингтон упродовж поколінь слугував прикладом для наслідування. Від "батьків-засновників" як Джон Вінтроп і до президента-мораліста Рональда Рейгана, США довгий час залишалися взірцем демократичних процесів. Та останні події у столиці Сполучених Штатів нагадали колишньому президентові Джорджу Бушу-молодшому, який є однопартійцем Дональда Трампа, радше "бананову республіку".

Зловтішатися вашингтонськими подіями тепер можуть і режими, які зазвичай самі стають об'єктами критики за попрання демократії - від Венесуели до Китаю. "Мильна бульбашка "демократії" та "свободи" луснула", - пише підконтрольна китайському урядові пекінська англомовна газета Global Times. Коментар вийшов після того, як цього тижня китайський уряд продовжив репресії проти учасників демократичного руху вГонконгу.

США вже не приклад для наслідування?

Невідворотних наслідків від штурму Капітолія очікує колишній радник президента Барака Обами з питань безпеки Бен Родс. "Ці кадри значно змінять імідж США в світі. На жаль, це знецінення демократії настає тоді, коли авторитарний націоналізм піднімає голову на всіх континентах", - сказав він у коментарі інформагенції AFP.

Джон Кеннеді та Віллі Брандт, 1963 рік

Взірець демократії: президент США Джон Кеннеді та тодішній мер Берліна Віллі Брандт, 1963 рік

Знайти підтвердження цьому в Європі досить нескладно. Для цього навіть не треба звертатися до темного періоду 1920-1930 років. Наприклад, у 2006 році натовп правих екстремістів штурмував угорський парламент. Сутички з поліцією тривали в Будапешті кілька тижнів. Зрештою, події 2006 року проклали шлях до влади чинному угорському прем'єрові Віктору Орбану.

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Берлін: імперські знамена біля Рейхстагу

Лише пів року тому схожу картину можна було бачити і біля історичної будівлі Рейхстагу (Бундестагу) у Берліні. Торік у серпні  демонстранти, що виступали проти обмежувальних заходів у зв'язку з пандемією коронавірусу, штурмували сходи німецького парламенту. У багатьох була присутня імперська чорно-біло-червона символіка кайзерівської доби. Того разу праворадикальні демонстранти в Берліні не зайшли в своїх діях так далеко, як прихильники Трампа у Вашингтоні. Все ж, у Німеччині, де сильна історична пам'ять, це тоді теж викликало шок у суспільстві.

Під час спроби штурму сходів Рейхстагу багато демонстрантів тримали імперські прапори

Під час спроби штурму сходів Рейхстагу багато демонстрантів тримали імперські прапори

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) відразу вказав на паралелі між подіями в Берліні та Вашингтоні. "Підбурювальні гасла втілюються в реальних діях. Спочатку на сходах Рейхстагу, а тепер - Капітолія", - зазначив він.

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) бачить схожу загрозу. "Ненависть і підбурювання становлять загрозу демократії. Брехня загрожує демократії, як і насильство", - сказав він. До слова, Штайнмаєр ще у бутність міністром закордонних справ назвав Трампа, який тоді вів передвиборну кампанію, "проповідником ненависті". Штайнмаєр лише утвердився у своїй думці через останні події.

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Хто такі "рейхсбюргери" і чи варто їх боятися?

Берлінський дослідник діяльності правоекстермістських рухів в інтернеті Міро Діттріх (Miro Dittrich) звертає увагу на провал органів державної влади у запобіганні подібним інцидентам. Навіть попри те, що в інтернеті щоразу достатньо інформації про підготовку до таких провокацій. "Правоохоронні органи, однак, цього не помічають. Альтернативну реальність, яка формується в інтернеті і супроводжується закликами та організацією насильницьких дій, часто не сприймають серйозно", - констатує аналітик.

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Та чи варто порівнювати ситуацію у ФРН та США? Дослідник партійного ландшафту Себастіан Буков (Sebastian Bukow) вважає, що "принципова відмінність у тому, що останні чотири роки сам президент США піддає сумніву основи демократії", - упевнений він. Натомість за подіями в Берліні, за його словами, стоїть лише невелика маргінальна група.

Своєю чергою, політолог Ганс-Юрґен Пуле (Hans-Jürgen Puhle) у розмові з DW звернув увагу на ще одну відмінність. "Американське суспільство дуже поляризоване. А соціальні різниці між групами населення є набагато більшими, ніж у Європі". Дональд Трамп, каже політолог, увесь час на посаді лише підігрівав цю поляризацію, підливаючи олії у вогонь. "Такого президента у США ще не було", - констатує він.

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Кожен п'ятий американець підтримує штурм Капітолія

Про ступінь поляризації американського суспільства в контексті останніх подій у Вашингтоні можна судити з нового "гарячого" опитування YouGov. 45 відсотків прихильників Республіканської партії висловили підтримку цій насильницькій акції, 43 відсотки її засуджують. Серед усіх опитаних 21 відсоток американців висловив підтримку штурму Капітолія.

Трамп відмовлявся визнати поразку на демократичних виборах

Трамп відмовлявся визнати поразку на демократичних виборах

Ганс-Юрґен Пуле на даний момент не бачить передумов загрози подібних насильницьких нападів на демократичні інститути у Західній Європі, а Себастіан Буков посилається на дані останнього дослідження щодо авторитарних настроїв у ФРН. Результати, на його думку, вказують на те, що в Німеччині фіксують стабільне задоволення населення демократичним устроєм, яке навіть зростає. Разом з тим, "є невелика радикалізована частина суспільства, яка відкидає основи демократії", але відсоток радикалів залишається у діапазоні однозначних чисел.

За словами Пуле, не сам популізм є основною проблемою. "Популізм - це радше симптом можливих дефектів демократії та неадекватних політичних рішень". Найкращим засобом протистояння популізмові він вважає "якісну політику непопулістських партій і політиків, здатних вести виважену, відкриту та відверту політичну комунікацію та не розкидатися порожніми обіцянками".

Буков, своєю чергою, вважає, що громадяни мають активніше включатися в політичний процес, наприклад на партійному рівні, щоби ні в кого не виникало враження, що політика - справа далека від простого народу.

  • Мітинг прихильників Трампа

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Мітинг прихильників Трампа

    На спільному засіданні обох палат Конгресу США мали затвердити переможний для Джо Байдена результат президентських виборів. Водночас прихильники Дональда Трампа зібралися на скликаний ним мітинг біля Білого дому. Звертаючись до мітингарів, Трамп заявив, що не приймає результатів виборів і вказав їм іти маршем на Капітолій, аби підтримати республіканців. І натовп рушив...

  • Сили безпеки тримають прихильників Трампа на відстані від будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Буря насувається

    Прихильники Трампа почали концентруватися перед Капітолієм. Але спочатку силам безпеки вдавалося тримати їх на відстані.

  • Протести перед Капітолієм під час затвердження результатів виборів президента США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перші зіткнення

    Натовп ставав дедалі агресивнішим. Розпочалися перші зіткнення з поліцією.

  • Врешті-решт агресивному натовпу вдалося потрапити в будівлю Капітолія.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Заслабкий кордон

    Врешті-решт натовпу вдалося прорватися в будівлю Капітолія.

  • Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перед пленарним залом

    Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

  • Демонстрант у агресивній позі в будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Захист останнього оплоту

    Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.

  • Один з погромників стрибає у зал засідань Сенату США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перший проривається всередину

    Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.

  • Озброєні представники сил безпеки у залі засідань Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Пістолети напоготові

    Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.

  • Люди ховаються у галереї для відвідувачів Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Під прикриттям

    Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.

  • Прихильник Трампа в офісі конгресмена у Капітолії

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Прихильники Трампа в офісах конгресменів

    Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.

  • Демонстрант несе пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Вандалізм у стінах Капітолія

    Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.

  • Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом

    Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.

  • Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії

    Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.

    Автор: Олександр Голубов


 

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