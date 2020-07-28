У Гонконгу затримано близько 50 демократичних активістів

Близько п'ятдесяти активістів демократичного руху і колишніх депутатів затримані в Гонконгу за звинуваченням у порушенні нового закону про безпеку. Як повідомляють у середу, 6 січня, місцеві ЗМІ, затримання пов'язані з тим, що в липні минулого року напередодні запланованих виборів до місцевої законодавчої ради опозиційні сили провели неофіційні праймеріз серед демократичних кандидатів.

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Влада КНР тоді різко розкритикувала попередні вибори кандидатів від опозиції, угледівши в них прагнення вплинути на виборчий процес і заявивши про спробу революції. У підсумку керівництво спеціального адміністративного району КНР відклало на 12 місяців вибори, які повинні були пройти у вересні 2020 року, під приводом пандемії коронавірусу.

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Іноземні спостерігачі і правозахисники попереджали, що новий закон про нацбезпеку буде використовуватися владою КНР для придушення демократичного руху в Гонконзі і ознаменує кінець дії принципу "одна країна - дві системи", якому в Китаї слідували з часу набуття суверенітету над автономією в 1997 році.

Закон про нацбезпеку Гонконгу

Закон про національну безпеку Гонконгу, прийнятий в Пекіні в кінці червня в якості реакції на масові протести 2019 року, надає великі повноваження китайським службам безпеки.

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Закон визначає зобов'язання центрального уряду країни і відповідальність влади Гонконгу за забезпечення національної безпеки спеціального адміністративного району, передбачає покарання за сепаратистську діяльність, підрив державної влади, терористичну діяльність, вступ у змову з іноземними державами або силами, які перебувають за кордоном, з метою завдання шкоди національній безпеці.

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Правозахисники вважають, що влада КНР використвує новий закон про нацбезпеку для придушення демократичного руху в Гонконзі, що ознаменує кінець чинності принципу "одна країна - дві системи", якому в Китаї слідували з часу набуття суверенітету над автономією в 1997 році.

Ухвалення цього закону викликало критику з боку США, Великобританії, низки країн Заходу і призвело до запровадження санкцій проти Пекіна.