У Гонконгу відбулися перші арешти за новим законом про нацбезпеку

Поліція Гонконгу затримала у середу, 1 липня, чоловіка з прапором із написами-закликами до незалежності. Це стало першим затриманням згідно з новим китайським законом про національну безпеку, що набув чинності цього дня, повідомляє інформаційна агенція Reuters.

"Це перше затримання з часу набуття законом чинності", - цитує агенція повідомлення місцевої поліції. На фотографіях, оприлюднених правоохоронцями, видно, що затриманий чоловік, зокрема, був одягнений у чорну футболку з написом "Свободу Гонкогу".

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У затриманого також був прапор, на якому великими літерами був надрукований девіз "Незалежність Гонконгу". Втім, якщо придивитись, то на прапорі можна побачити надруковане дрібним шрифтом слово "ні", тому формально вислів на прапорі можна також прочитати і як "Ні - незалежності Гонконгу".

У агенції зазначають, що поліція не відповіла на запит про те, чи написання слова "ні" маленькими літерами допоможе затриманому уникнути звинувачень. Жодних даних про особу затриманого також поки немає.

Пізніше поліція повідомила, що за аналогічних обставин затримали й іншу протестувальницю.

Також цього дня декілька тисяч протестувальників, попри заборону масових акцій, зібралися в одному з районів міста, заблокувавши низку вулиць. Правоохоронці застосували проти них водомети та газ та затримали не менше 70 осіб.

Попри заборону масових заходів у Гонконгу протестувальники вийшли на вулиці міста

Заборона закликів до незалежності Гонконгу

Закон про національну безпеку, ухвалений Пекіном, передбачає покарання за низку правопорушень, серед яких сепаратизм, підривна діяльність, тероризм та змова з іноземною владою. Згідно з новими правилами, демонстрація прапору із символікою прихильників незалежності Гонконгу може бути розцінена як злочин. Так само не можна закликати до незалежності Тибету, Тайваню та інших територій, які Пекін вважає своїми.

Порушники закону можуть бути ув'язненими пожиттєво. Також завдяки новому закону китайська влада отримала повноваження переслідувати підозрюваних у цих злочинах на території Гонконгу в обхід місцевої влади та правоохоронців.

Річниця передачі Гонконгу Китаю

Набуття законом чинності відбулось у день відзначення річниці передачі колишньої британської колонії під юрисдикцію КНР. Умовами передачі у 1997 році було надання Гонконгу громадянських свобод та автономності юридичної і законодавчої влади до 2047 року. Угода отримала назву "Одна країна - дві системи".

Ухвалення Пекіном закону про національну безпеку викликало гостру критику з боку США, Великобританії та ЄС. На Заході вважають цей крок порушенням умов угоди та обмеженням автономії Гонконгу.