У Гонконгу відбулися перші арешти за новим законом про нацбезпеку

Поліція Гонконгу затримала у середу, 1 липня, чоловіка з прапором із написами-закликами до незалежності. Це стало першим затриманням згідно з новим китайським законом про національну безпеку, що набув чинності цього дня, повідомляє інформаційна агенція Reuters.
"Це перше затримання з часу набуття законом чинності", - цитує агенція повідомлення місцевої поліції. На фотографіях, оприлюднених правоохоронцями, видно, що затриманий чоловік, зокрема, був одягнений у чорну футболку з написом "Свободу Гонкогу".
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У затриманого також був прапор, на якому великими літерами був надрукований девіз "Незалежність Гонконгу". Втім, якщо придивитись, то на прапорі можна побачити надруковане дрібним шрифтом слово "ні", тому формально вислів на прапорі можна також прочитати і як "Ні - незалежності Гонконгу".
У агенції зазначають, що поліція не відповіла на запит про те, чи написання слова "ні" маленькими літерами допоможе затриманому уникнути звинувачень. Жодних даних про особу затриманого також поки немає.
Пізніше поліція повідомила, що за аналогічних обставин затримали й іншу протестувальницю.
Також цього дня декілька тисяч протестувальників, попри заборону масових акцій, зібралися в одному з районів міста, заблокувавши низку вулиць. Правоохоронці застосували проти них водомети та газ та затримали не менше 70 осіб.
Попри заборону масових заходів у Гонконгу протестувальники вийшли на вулиці міста
Заборона закликів до незалежності Гонконгу
Закон про національну безпеку, ухвалений Пекіном, передбачає покарання за низку правопорушень, серед яких сепаратизм, підривна діяльність, тероризм та змова з іноземною владою. Згідно з новими правилами, демонстрація прапору із символікою прихильників незалежності Гонконгу може бути розцінена як злочин. Так само не можна закликати до незалежності Тибету, Тайваню та інших територій, які Пекін вважає своїми.
Порушники закону можуть бути ув'язненими пожиттєво. Також завдяки новому закону китайська влада отримала повноваження переслідувати підозрюваних у цих злочинах на території Гонконгу в обхід місцевої влади та правоохоронців.
Річниця передачі Гонконгу Китаю
Набуття законом чинності відбулось у день відзначення річниці передачі колишньої британської колонії під юрисдикцію КНР. Умовами передачі у 1997 році було надання Гонконгу громадянських свобод та автономності юридичної і законодавчої влади до 2047 року. Угода отримала назву "Одна країна - дві системи".
Ухвалення Пекіном закону про національну безпеку викликало гостру критику з боку США, Великобританії та ЄС. На Заході вважають цей крок порушенням умов угоди та обмеженням автономії Гонконгу.
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Колір протесту
Жовтий - Франція
Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.
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Колір протесту
Шафрановий - М'янма
2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.
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Колір протесту
Зелений - Аргентина
З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.
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Колір протесту
Жовтий - Гонконг
"Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.
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Колір протесту
Червоний і жовтий - Таїланд
У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.
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Колір протесту
Помаранчевий - Україна
Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".
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Колір протесту
Зелений - Іран
2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".
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Колір протесту
Жовтий - Філіппіни
21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.
Автор: Валерій Сааков