Китай ухвалив закон щодо Гонконгу

Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників у вівторок, 30 червня, ухвалив закон про національну безпеку Гонконгу. Про це повідомляє низка китайських і гонконзьких ЗМІ. За їхніми даними, закон ухвалений одноголосно 162-ма членами комітету. Повідомляється, що текст закону оприлюднять пізніше у той же день, а чинності він набуде з 1 липня.

Нагадаємо, 28 травня Всекитайські збори народних представників схвалили законопроєкт про національну безпеку Гонконгу в обхід місцевого законодавчого органу цієї території. Завдяки цьому документу китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу, який дотепер вважався автономною територією у складі КНР.

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Підготову цього закону розкритикували у ЄС, Великобританії, США та інших країнах. Зокрема, владу Китаю звинувачують у порушенні зобов'язань щодо Гонконгу, взятих у рамках китайсько-британської угоди про передачу цієї території КНР. Також у США заявили, що почнуть позбавляти Гонконг привілейованого статусу, оскільки він втрачає права відокремленої складової КНР.

У самому Гонконгу законопроєкт викликав регулярні протести населення, що завершувались сутичками з поліцією і арештами.

Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" було закріплено під час передачі 1997 року колишньої британської колонії КНР. Він гарантував населенню адміністративного регіону свободи, що не діють у материковому Китаї. Утім, протягом останніх місяців Пекін докладав зусиль до звуження автономних прав регіону, що викликало масові протести в Гонконгу також щодо місцевої влади, яка підконтрольна Пекіну.