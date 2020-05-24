 Китай ухвалив закон щодо Гонконгу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2020

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Новини

Китай ухвалив закон щодо Гонконгу

Підготовку закону розкритикували у ЄС, Великобританії, США та інших країнах, звинувачуючи владу Китаю у порушенні зобов'язань щодо Гонконгу під час передачі цієї території КНР.

Рекламний банер за ухвалення закону щодо Гонконгу, що викликає критику

Рекламний банер за ухвалення закону щодо Гонконгу, що викликає критику

Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників у вівторок, 30 червня, ухвалив закон про національну безпеку Гонконгу. Про це повідомляє низка китайських і гонконзьких ЗМІ. За їхніми даними, закон ухвалений одноголосно 162-ма членами комітету. Повідомляється, що текст закону оприлюднять пізніше у той же день, а чинності він набуде з 1 липня.

Нагадаємо, 28 травня Всекитайські збори народних представників схвалили законопроєкт про національну безпеку Гонконгу в обхід місцевого законодавчого органу цієї території. Завдяки цьому документу китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу, який дотепер вважався автономною територією у складі КНР. 

 Читайте також: Закон щодо Гонконгу: ЄС критикує Китай, але проти санкцій

Підготову цього закону розкритикували у ЄС, ВеликобританіїСША та інших країнах. Зокрема, владу Китаю звинувачують у порушенні зобов'язань щодо Гонконгу, взятих у рамках китайсько-британської угоди про передачу цієї території КНР. Також у США заявили, що почнуть позбавляти Гонконг привілейованого статусу, оскільки він втрачає права відокремленої складової КНР. 

У самому Гонконгу законопроєкт викликав регулярні протести населення, що завершувались сутичками з поліцією і арештами.

Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" було закріплено під час передачі 1997 року колишньої британської колонії КНР. Він гарантував населенню адміністративного регіону свободи, що не діють у материковому Китаї. Утім, протягом останніх місяців Пекін докладав зусиль до звуження автономних прав регіону, що викликало масові протести в Гонконгу також щодо місцевої влади, яка підконтрольна Пекіну.

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