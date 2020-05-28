 Лондон оголосив про заходи у відповідь на обмеження автономії Гонконгу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2020

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Новини

Лондон оголосив про заходи у відповідь на обмеження автономії Гонконгу

Якщо Пекін застосовуватиме закон про нацбезпеку Гонконгу, Великобританія може поширити на його жителів свій спеціальний статус, заявив очільник британського МЗС Домінік Рааб.

Глава МЗС Великобританії Домінік Рааб

Глава МЗС Великобританії Домінік Рааб

Великобританія дотримуватиметься взятих на себе зобов'язань щодо Гонконгу, заявив глава МЗС Великобританії Домінік Рааб. Він нагадав про можливості розширення візових прав для жителів Гонконгу, що володіють спеціальним Британським національним паспортом (British National (Overseas) passport), або мають право претендувати на його отримання. 

"Якщо Китай таки імплементує ухвалений закон про нацбезпеку щодо Гонконгу (...), ми надамо власникам паспорта BN(O), які проживають у Гонконгу, право переїхати до Великобританії", - наводить слова Рааба інформагенція Reuters у неділю, 31 травня.

Наразі 300 тисяч жителів Гонконгу володіють такими паспортами, які свідчать про їхній спеціальний статус. Водночас паспорт BN(O) можуть отримати ще 2,9 мільйона жителів цієї території, які народилися до 1 липня 1997 року, коли Гонконг ще був колонією Великобританії. Усі ці люди мають право отримати спеціальний статус британського підданства за кордоном.

Такий паспорт дозволяє без візи в'їжджати до Великобританії, але, за нинішніми правилами, не надає його власникові права постійно проживати у Великобританії або працювати в цій країні.

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Нагадаємо, 28 травня у Китаї ухвалили закон про національну безпеку Гонконгу в обхід місцевого законодавчого органу цієї території. Завдяки цьому закону китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу, який дотепер вважався автономною територією у складі КНР.

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Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" було закріплено під час передачі 1997 року колишньої британської колонії КНР. Він гарантував населенню адміністративного регіону свободи, що не діють у материковому Китаї. Утім, протягом останніх місяців Пекін докладав зусиль до звуження автономних прав регіону, що викликало масові протести в Гонконгу також щодо місцевої влади, яка підконтрольна Пекіну.

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  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

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  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


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