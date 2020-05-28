Лондон оголосив про заходи у відповідь на обмеження автономії Гонконгу

Великобританія дотримуватиметься взятих на себе зобов'язань щодо Гонконгу, заявив глава МЗС Великобританії Домінік Рааб. Він нагадав про можливості розширення візових прав для жителів Гонконгу, що володіють спеціальним Британським національним паспортом (British National (Overseas) passport), або мають право претендувати на його отримання.

"Якщо Китай таки імплементує ухвалений закон про нацбезпеку щодо Гонконгу (...), ми надамо власникам паспорта BN(O), які проживають у Гонконгу, право переїхати до Великобританії", - наводить слова Рааба інформагенція Reuters у неділю, 31 травня.

Наразі 300 тисяч жителів Гонконгу володіють такими паспортами, які свідчать про їхній спеціальний статус. Водночас паспорт BN(O) можуть отримати ще 2,9 мільйона жителів цієї території, які народилися до 1 липня 1997 року, коли Гонконг ще був колонією Великобританії. Усі ці люди мають право отримати спеціальний статус британського підданства за кордоном.

Такий паспорт дозволяє без візи в'їжджати до Великобританії, але, за нинішніми правилами, не надає його власникові права постійно проживати у Великобританії або працювати в цій країні.

Читайте також: Пекін назвав "варварством" плани США скасувати спецстатус Гонконгу

Нагадаємо, 28 травня у Китаї ухвалили закон про національну безпеку Гонконгу в обхід місцевого законодавчого органу цієї території. Завдяки цьому закону китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу, який дотепер вважався автономною територією у складі КНР.

Читайте також: Закон щодо Гонконгу: ЄС критикує Китай, але проти санкцій

Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" було закріплено під час передачі 1997 року колишньої британської колонії КНР. Він гарантував населенню адміністративного регіону свободи, що не діють у материковому Китаї. Утім, протягом останніх місяців Пекін докладав зусиль до звуження автономних прав регіону, що викликало масові протести в Гонконгу також щодо місцевої влади, яка підконтрольна Пекіну.

Читайте також: США запроваджують санкції за Гонконг