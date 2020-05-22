Вашингтон пригрозив Пекіну санкціями через законопроєкт про нацбезпеку Гонконгу

Радник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн попередив Китай щодо можливості запровадження Вашингтоном санкцій щодо Пекіна й Гонконгу. Про це він сказав у неділю, 24 травня, в ефірі телеканалу NBC.

За словами О'Браєна, ухвалення китайськими законодавцями законопроєкту про національну безпеку Гонконгу може призвести до санкцій з боку США і поставити під загрозу статус міста як азійського й міжнародного фінансового центру.

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"Схоже, що цим законом про національну безпеку вони, по суті, захоплять Гонконг", - сказав О'Брайен, якого цитує інформагенція Reuters. "А якщо вони це зроблять (...), держсекретар Майк Помпео, швидше за все, не зможе підтвердити, що Гонконг зберігає високу ступінь автономії. Коли це станеться, будуть запроваджені санкції щодо Гонконгу й Китаю", - сказав радник президента Дональда Трампа.

Під загрозою економічна репутація Гонконгу

Американські посадовці вже неодноразово попереджали, що цей закон покладе край автономії міста, що перебуває під управлінням Китаю, і матиме негативні наслідки як для економіки Гонконгу, так і для економіки Китаю. Вказувалося, зокрема, й на те, що такий крок китайських можновладців може поставити під загрозу особливий статус території в американському законодавстві, що дотепер допомагав їй зберігати свої позиції світового фінансового центру.

"Важко уявити, як Гонконг зможе залишитися азійським фінансовим центром, якщо це (ухвалення законопроєкту про нацбезпеку Гонконгу. - Ред.) станеться, і якщо Китай візьме на себе управління", - визнав О'Браєн. У такому разі в глобальних корпорацій не буде більше причин залишатися в Гонконзі, додав він.

"Одна з причин, через яку вони (корпорації. - Ред.) перебували в Гонконзі, це те, що там було верховенство права, було вільне підприємництво, капіталістична система, демократія і вибори в місцеві законодавчі органи, - пояснив О'Браєн. - Якщо все це зникне, то я не впевнений, як фінансова спільнота зможе там залишатися".

Як повідомлялося, вищим законодавчим органом Китаю - Всекитайськими зборами народних представників (ВЗНП) - заплановано ухвалення нового закону щодо національної безпеки Гонконгу. В разі затвердження, він надасть Пекіну розширені можливості втручання в справи колишньої британської колонії. Це питання включене до порядку денного сесії ВЗНП, що розпочалася 22 травня і триватиме до 28 травня.

Великобританія, США та інші країни вже озвучували вимоги до влади в Пекіні не ухвалювати цей законопроєкт.

Нагадаємо, у Гонконгу з минулого року тривають масові протести проти посилення впливу Пекіна. Виступи поновилися цієї весни.