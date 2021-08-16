Майк Помпео - американський політик, представник Республіканської партії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Майк Помпео".

Майк Помпео обіймав посаду державного секретаря США за часів президентства Дональда Трампа. До цього він майже рік керував Центральним розвідувальним управлінням (ЦРУ). Раніше - з 2011 до 2017 року - Майк Помпео представляв у Палаті представників США штат Канзас. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.