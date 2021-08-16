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Майк Помпео

Майк Помпео - американський політик, представник Республіканської партії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Майк Помпео".

Майк Помпео обіймав посаду державного секретаря США за часів президентства Дональда Трампа. До цього він майже рік керував Центральним розвідувальним управлінням (ЦРУ). Раніше - з 2011 до 2017 року - Майк Помпео представляв у Палаті представників США штат Канзас. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Трамп закликав Байдена до відставки після поразки в Афганістані

Трамп закликав Байдена до відставки після "поразки" в Афганістані 16.08.2021

За словами Трампа, дії Байдена в Афганістані увійдуть в історію як одна з найбільших поразок США. Інші республіканці також засудили "провальне" виведення військ із країни.
Китай запровадив санкції проти Помпео та інших членів адміністрації Трампа

Китай запровадив санкції проти Помпео та інших членів адміністрації Трампа 20.01.2021

Хоч офіційний Пекін запевнив, що готовий співпрацювати з новою адміністрацією Джо Байдена, водночас він запровадив санкції проти майже 30 посадовців у попередній американській адміністрації.
Вашингтон вимагає негайно звільнити Навального

Вашингтон вимагає негайно звільнити Навального 18.01.2021

Олексія Навального намагаються змусити замовкнути, вказав глава Держдепартаменту Майк Помпео. Винних у замаху на опозиціонера треба притягнути до відповідальності, заявив майбутній радник обраного президента США.

Суд у США заблокував санкції Трампа щодо Міжнародного кримінального суду

Суд у США заблокував санкції Трампа щодо Міжнародного кримінального суду 05.01.2021

США не визнають Міжнародний кримінальний суд, який з березня розслідує ймовірну причетність американських військових і ЦРУ до воєнних злочинів в Афганістані.
Держсекретар Помпео вважає росіян причетними до кібератаки на відомства США

Держсекретар Помпео вважає росіян причетними до кібератаки на відомства США 19.12.2020

Очільник Держдепартаменту Майк Помпео заявив про причетність росіян до масштабної кібератаки у США, від якої постраждали десятки урядових установ, аналітичних центрів та IT-компаній.
США запровадили санкції проти Туреччини через російські С-400

США запровадили санкції проти Туреччини через російські С-400 14.12.2020

США запровадили санкції проти турецьких посадовців, причетних до закупівлі російської системи С-400. Як пояснив держсекретар Майк Помпео, Вашингтон не терпітиме укладання значних угод з російським оборонним сектором.

США запровадили нові санкції щодо Китаю через Гонконг

США запровадили нові санкції щодо Китаю через Гонконг 07.12.2020

14 членів вищого законодавчого органу КНР опинилися під американськими санкціями через наступ на свободи населення Гонконгу.

Партія Мадуро перемогла на виборах у Венесуелі на тлі бойкоту опозиції

Партія Мадуро перемогла на виборах у Венесуелі на тлі бойкоту опозиції 07.12.2020

У виборчій комісії Венесуели заявили про перемогу на виборах партії глави країни Ніколаса Мадуро. Лідер опозиції Хуан Гуайдо закликав бойкотувати голосування.
Держсекретар США Помпео провів телефонну розмову з Лукашенком

Держсекретар США Помпео провів телефонну розмову з Лукашенком 25.10.2020

Держсекретар США Майк Помпео закликав Олександра Лукашенка негайно звільнити затриманого в Білорусі американського громадянина. Він також висловив підтримку прагненню білорусів до демократії.

Нагірний Карабах: держсекретар США Помпео наполягає на припиненні вогню

Нагірний Карабах: держсекретар США Помпео наполягає на припиненні вогню 24.10.2020

Держсекретар США Майк Помпео провів окремі переговори з очільниками МЗС Вірменії та Азербайджану. Як і передбачалося, прориву досягти не вдалося.
Суперечка щодо збройного ембарго проти Ірану: США попереджають про санкції

Суперечка щодо збройного ембарго проти Ірану: США попереджають про санкції 18.10.2020

У США стверджують, що збройове ембарго проти Ірану залишається в силі, погрожують санкціями.
США створюють коаліцію для зупинки будівництва Північного потоку-2

США створюють коаліцію для зупинки будівництва "Північного потоку-2" 21.09.2020

"Північний потік-2" загрожує Європі, оскільки робить її залежною від російського газу та загрожує Україні, заявив держсекретар США Майк Помпео. Вашингтон створює коаліцію для зупинки будівництва газопроводу.
США оголосили про відновлення санкцій ООН проти Ірану

США оголосили про відновлення санкцій ООН проти Ірану 20.09.2020

Вашингтон вважає, що обмежувальні заходи ООН проти Тегерана, що діяли до ядерної угоди 2015, знову чинні. Держсекретар США Майк Помпео очікує від решти членів ООН виконання цих санкцій.
В Катарі відбудуться історичні переговори між талібами і урядом Афганістану

В Катарі відбудуться "історичні" переговори між талібами і урядом Афганістану 12.09.2020

Переговори в Катарі мають вирішити конфлікт, що точиться в Афганістані 19 років. Оглядачі припускають, що переговори можуть тривати роками.
США стурбовані через інвестиції Китаю в Україну - Помпео

США стурбовані через інвестиції Китаю в Україну - Помпео 30.08.2020

Майк Помпео висловив Володимиру Зеленському стурбованість США щодо китайських інвестицій в українську промисловість, зокрема через спроби Китаю купити українську компанію "Мотор Січ".

США готові допомогти в розслідуванні отруєння Навального

США готові допомогти в розслідуванні отруєння Навального 26.08.2020

США стурбовані попереднім висновком лікарів про отруєння Олексія Навального, заявив держсекретар Майк Помпео. У разі підтвердження інформації США готові допомогти у розслідуванні.
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