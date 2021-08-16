Трамп закликав Байдена до відставки після "поразки" в Афганістані

Після захоплення радикальним ісламістським рухом "Талібан" столиці Афганістану Кабула колишній президент США Дональд Трамп закликав свого наступника Джо Байдена до відставки. "Байдену настав час з ганьбою піти через те, що він допустив у Афганістані", - сказав Трамп у неділю, 15 серпня, у Вашингтоні.

"Те, що Джо Байден накоїв у Афганістані, - неймовірно" і "увійде в історію як одна з найбільших поразок американців", - написав експрезидент. Трамп також розкритикував політику чинного глави США у сфері імміграції, економіки та енергетики.

Він і раніше критикував плани Байденащодо виведення військ США з Афганістану, стверджуючи, що він здійснив би виведення військ "зовсім по-іншому й набагато успішніше".

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Трамп домовився з "Талібаном" про виведення військ США

При цьому саме за адміністрації Трампа у 2018 році США почали прямі переговори з талібами. У лютому 2020 року сторони уклали угоду про терміни виведення американських військ з Афганістану.

Виведення військ неодноразово відкладалося і почалося лише за правління Байдена у травні поточного року. Паралельно Афганістан почали залишати війська інших країн НАТО, зокрема, й Німеччини.

Інші республіканці також критикують Байдена

Інші лідери Республіканської партії США також розкритикували Байдена за ситуацію в Афганістані. "Провальне виведення військ і сумбурна евакуація американців та їхніх помічників стали ганебною невдачею американського керівництва", - заявив лідер республіканської меншості в Сенаті США Мітч Макконнел 15 серпня. На його думку, у США була можливість "запобігти цій катастрофі".

Американський гелікоптер над посольством США в Кабулі

Республіканка Ліз Чейні вважає, що нинішня ситуація в Афганістані, - ілюстрація того, що відбувається, коли Америка усувається від розв'язання світових проблем. Вона зазначила, що союзники США тепер шукатимуть відповіді на запитання, чи можуть вони взагалі покладатися на американців.

Своєю чергою, сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив думку, що повернення терористичної мережі "Аль-Каїда" до Афганістану - тепер лише питання часу. До критики приєднався і колишній державний секретар США часів Трампа Майк Помпео. "Виглядає так, що адміністрація Байдена зазнала краху при виконанні свого власного плану", - заявив він, додавши, що американські військові мали б завдати ударів по силах "Талібану", що оточили аеропорт Кабула.

Команда Байдена виявилася заскоченою зненацька

Провідні політики в адміністрації Джо Байдена 15 серпня визнали, що були заскочені зненацька стрімкими темпами розвалу афганських силових структур. Це стало очевидним після того, як спорадична стрілянина в аеропорту Кабула змусила американців бігти в укриття в очікуванні евакуації після завершення вивезення персоналу посольства США.

"Ми бачили, що ці сили не в змозі захищати країну, і це сталося швидше, ніж ми очікували", - констатував держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи дії афганських військових.

При цьому ще 8 липня Байден заявляв, що ймовірність встановлення талібами контролю над всією територією Афганістану "вкрай невелика".