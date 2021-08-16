 Трамп закликав Байдена до відставки після ″поразки″ в Афганістані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Трамп закликав Байдена до відставки після "поразки" в Афганістані

За словами Трампа, дії Байдена в Афганістані увійдуть в історію як одна з найбільших поразок США. Інші республіканці також засудили "провальне" виведення військ із країни.

Експрезидент США Дональд Трамп

Експрезидент США Дональд Трамп

Після захоплення радикальним ісламістським рухом "Талібан" столиці Афганістану Кабула колишній президент США Дональд Трамп закликав свого наступника Джо Байдена до відставки. "Байдену настав час з ганьбою піти через те, що він допустив у Афганістані", - сказав Трамп у неділю, 15 серпня, у Вашингтоні.

"Те, що Джо Байден накоїв у Афганістані, - неймовірно" і "увійде в історію як одна з найбільших поразок американців", - написав експрезидент. Трамп також розкритикував політику чинного глави США у сфері імміграції, економіки та енергетики.

Він і раніше критикував плани Байденащодо виведення військ США з Афганістану, стверджуючи, що він здійснив би виведення військ "зовсім по-іншому й набагато успішніше".

Читайте також: Російська розвідка платила талібам за вбивство солдатів США - ЗМІ

Трамп домовився з "Талібаном" про виведення військ США

При цьому саме за адміністрації Трампа у 2018 році США почали прямі переговори з талібами. У лютому 2020 року сторони уклали угоду про терміни виведення американських військ з Афганістану.

Виведення військ неодноразово відкладалося і почалося лише за правління Байдена у травні поточного року. Паралельно Афганістан почали залишати війська інших країн НАТО, зокрема, й Німеччини.

Інші республіканці також критикують Байдена

Інші лідери Республіканської партії США також розкритикували Байдена за ситуацію в Афганістані. "Провальне виведення військ і сумбурна евакуація американців та їхніх помічників стали ганебною невдачею американського керівництва", - заявив лідер республіканської меншості в Сенаті США Мітч Макконнел 15 серпня. На його думку, у США була можливість "запобігти цій катастрофі".

Американський гелікоптер над посольством США в Кабулі

Американський гелікоптер над посольством США в Кабулі

Республіканка Ліз Чейні вважає, що нинішня ситуація в Афганістані, - ілюстрація того, що відбувається, коли Америка усувається від розв'язання світових проблем. Вона зазначила, що союзники США тепер шукатимуть відповіді на запитання, чи можуть вони взагалі покладатися на американців.

Своєю чергою, сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив думку, що повернення терористичної мережі "Аль-Каїда" до Афганістану - тепер лише питання часу. До критики приєднався і колишній державний секретар США часів Трампа Майк Помпео. "Виглядає так, що адміністрація Байдена зазнала краху при виконанні свого власного плану", - заявив він, додавши, що американські військові мали б завдати ударів по силах "Талібану", що оточили аеропорт Кабула.

Команда Байдена виявилася заскоченою зненацька

Провідні політики в адміністрації Джо Байдена 15 серпня визнали, що були заскочені зненацька стрімкими темпами розвалу афганських силових структур. Це стало очевидним після того, як спорадична стрілянина в аеропорту Кабула змусила американців бігти в укриття в очікуванні евакуації після завершення вивезення персоналу посольства США.

"Ми бачили, що ці сили не в змозі захищати країну, і це сталося швидше, ніж ми очікували", - констатував держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи дії афганських військових.

При цьому ще 8 липня Байден заявляв, що ймовірність встановлення талібами контролю над всією територією Афганістану "вкрай невелика".

  • Громадянська війна розгорілася із новою силою

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Громадянська війна розгорілася із новою силою

    Справдилися найгірші очікування: після виведення міжнародного військового контингенту, відновилося протистояння між фундаменталістським рухом "Талібан" та афганськими силами безпеки. Бої зі застосуванням важких озброєнь розгорнулися по всій території країни.

  • Запеклі бої

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Запеклі бої

    Сили "Талібану" упевнено просуваються, а бої дедалі частіше загрожують цивільному населенню, як у місті Лашкаргах, на південь від столиці Кабула. Минулими вихідними повітряним ударом була зруйнована лікарня та школа. Цивільні мусять рятуватися втечею, їх використовують у ролі "живого щита", зростає кількість убитих та поранених.

  • Втеча заради порятунку

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Рятується, хто може

    В особливо загрозливому становищі опинилися афганці, які співпрацювали зі силами НАТО. Вони побоюються акцій помсти з боку бойовиків "Талібану" і намагаються завчасно перебратися у безпечніші місця. Багато з них прагнуть виїхати за кордон. Часу на збори обмаль, із собою беруть лише речі першої необхідності, а шляхи на виїзд пролягають лінією фронту, як тут, на околицях Герата.

  • Захоплення Кундуза

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Захоплення Кундуза

    У ході боїв за Кундуз - столицю однойменної провінції - "Талібан" отримав перемогу. Бойовики захопили офіс губернатора та головне управління поліції. Значної шкоди було завдано об'єктам цивільної інфраструктури.

  • Символ поразки

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Символ поразки

    У захопленому бойовиками Кундузі вже майорить прапор "Талібану", немов символ поразки, яку зазнали в Афганістані сили західної коаліції. Виведення контингенту НАТО розв'язало талібам руки і відкрило шлях до легкого захоплення влади. Сотні тисяч афганців намагаються врятуватися від фундаменталістського режиму втечею.

  • Порятунок просто неба

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Порятунок просто неба

    Багато біженців прямують до Кабула, однак місць для розміщення у столиці критично бракує. Людям доводиться розселятися просто неба, у парках. Деякі країни пообіцяли афганському персоналу, з яким співпрацювали, посприяти з евакуацією за кордон. На заваді стає бюрократія. Правозахисні організації закликають західні уряди посприяти евакуації, адже йдеться про порятунок людських життів.

    Автор: Сара Кляйн, Клаудія Ден


Також за темою

US President Joe Biden speaks about the situation in Afghanistan from the East Room of the White House in Washington, DC, July 8, 2021. - US President Joe Biden expressed confidence on July 8, 2021 in the Afghan military and said that a Taliban takeover of the country is not inevitable. I do not trust the Taliban, Biden told reporters at the White House, but I trust the capacity of the Afghan military. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo by SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

Коментар: Провал США в Афганістані 16.08.2021

Виведення військ США та захоплення влади "Талібаном" занурили Афганістан у хаос та пролили світло на помилкову оцінку ситуації Вашингтоном. США втратили кредит довіри до себе, вважає Інес Поль.

Taliban fighters sit on the back of a vehicle in the city of Herat, west of Kabul, Afghanistan, Saturday, Aug. 14, 2021, after they took this province from Afghan government. The Taliban seized two more provinces and approached the outskirts of Afghanistan’s capital. (AP Photo/Hamed Sarfarazi)

"Талібан" взяв усі великі міста Афганістану, крім Кабула 15.08.2021

Ісламісти без спротиву захопили Джелалабад - останнє, окрім Кабула, велике місто Афганістану, що контролював уряд.

An Afghan civilian carry a wounded child to the hospital after he was injured during fighting between Taliban and government in Badghis province, northwest of Afghanistan, Wednesday, July,7 2021. From the early hours of Wednesday morning, battles have raged near the provincial police headquarters and a Qala-e-Naw army base, said Abdul Aziz beg, head of the provincial council in Badghis. (AP Photo/ Mirwis Omari)

Афганістан: що кажуть жителі провінцій, захоплених талібами 11.08.2021

Таліби продовжують наступ на Кабул. Цивільне населення опинилось у ролі живого щита між ісламістами та афганською армією. Багато афганців закидають Заходу, що той кинув їх напризволяще.

Реклама

Докладно

Президент США Джо Байден

Провал США в Афганістані

Захоплення влади "Талібаном" занурило Афганістан у хаос та показало, що США хибно оцінюють ситуацію.  

Мурахи вміють тримати дистанцію та уникають заторів

Чому у мурашок немає заторів (відео)

У яких містах - рекордні затори? Скільки втрачає через пробки економіка? І чому немає заторів у мурашок?  