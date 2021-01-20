 Адміністрація Байдена хоче переглянути угоду Трампа з талібами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.01.2021

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Новини

Адміністрація Байдена хоче переглянути угоду Трампа з талібами

Вашингтон бажає переконатися в тому, що "Талібан" дійсно виконує взяті на себе зобов'язання. Таліби заявили, що дотримуються домовленості, укладеної під час адміністрації Дональда Трампа.

Адміністрація Джо Байдена перегляне угоду Дональда Трампа з талібами

Адміністрація Джо Байдена перегляне угоду Дональда Трампа з талібами

Адміністрація нового президента США Джо Байдена має намір переглянути угоду з талібами, укладену за колишнього президента Дональда Трампа. Вашингтон бажає переконатися в тому, що радикальний рух "Талібан" дійсно виконує взяті на себе зобов'язання, заявив в суботу, 23 січня, представник Ради з національної безпеки США і додав, що новий радник президента з нацбезпеки Джейк Саліван вже повідомив про це афганському колезі Хамдуллі Мохібу.

Білий дім хоче з'ясувати, чи дійсно таліби припинили контакти з терористичними угрупованнями, скоротили масштаби насильства і всерйоз почали мирні переговори з урядом Афганістану, зазначив американський чиновник. Представник "Талібану" в інтерв'ю агентству AFP заявив, що таліби виконують свої обіцянки і чекають того ж від іншої сторони.

У лютому 2020 року США підписали угоду з "Талібаном", обіцяючи в обмін на гарантії безпеки з боку талібів повністю вивести свої війська з Афганістану до середини 2021 року. За повідомленням Білого дому, Джейк Саліван в розмові з Мохібом заявив, що Вашингтон підтримує мирний процес в Афганістані. Вашингтон бажає "допомогти обом сторонам досягти міцної і справедливої політичної угоди і стабільного припинення вогню", сказав Саліван.

Уряд в Кабулі задоволений рішенням США

Уряд в Кабулі з полегшенням відреагував на плани США переглянути угоду з талібами. Радник президента Афганістану з національної безпеки Мохіб написав на своїй сторінці у соцмережі Twitter, що США і Афганістан "домовилися прагнути до постійного припинення вогню і справедливого та міцного миру".

Заступник глави МВС Афганістану Седік Седіккі, зі свого боку, зазначив, що угода з талібами "поки не дозволила досягти мети - припинити насильство з боку "Талібану". Відповідальність за це він поклав на талібів, які, за його словами, не виконують взятих на себе зобов'язань.

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