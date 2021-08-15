"Талібан" оголосив про свою перемогу в Афганістані

Бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" захопили президентський палац у столиці Афганістану Кабулі та святкували там свою перемогу над афганським урядом. Кадри захопленої будівлі у неділю, 15 серпня, опублікував арабський телеканал Al Jazeera.
Згідно з опублікованими відео, речник ісламістів заявив про завершення війни у країні. Один із лідерів "Талібану" мулла Абдул Гані Барадар у своєму відеозверненні назвав цей успіх безпрецедентним для світу.
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Президент Афганістану визнав перемогу "Талібану"
Про перемогу ісламістів у Facebook заявив і президент країни Ашраф Гані. "Талібан" переміг", - написав він у зверненні, в якому також підтвердив факт своєї втечі з Афганістану. За його словами, якби він залишився, то було б убито "незліченну кількість патріотів", а Кабул було б зруйновано.
При цьому Гані не уточнив, де саме він зараз перебуває. Al Jazeera із посиланням на одного з охоронців афганського президента повідомляє, що Гані виїхав у столицю Узбекистану Ташкент.
Перед цим про втечу Гані повідомив голова Вищої ради національного примирення Абдулла Абдулла. "Те, що колишній президент покинув країну, залишив народ і країну в такому стані, Бог йому суддя, і народ дасть йому оцінку", - завив він у відеозверненні.
Бойовики "Талібану" піднімають свій прапор біля будинку губернатора провінції Газні в Афганістані
Таліби не визнають перехідний уряд
Координаційну раду у складі голови Вищої ради національного примирення Абдулли Абдулли, експрезидента країни Хаміда Карзая і лідера Ісламської партії Гульбеддіна Хекматіара було створено в Афганістані в неділю, 15 серпня. Про це повідомив у Twitter сам Карзай.
За його словами, цей крок спрямований на "запобігання хаосу і зменшення страждань людей", а також "на краще управління справами", пов'язаними з мирною передачею влади.
Тим часом представник "Талібану" Альханафі Вардак написав в Twitter, що рух не обговорює створення тимчасового перехідного уряду в Афганістані. "Чутки про тимчасовий і перехідний уряд не відповідають дійсності", - зазначив він. Два представники бойовиків також повідомили агентству Reuters, що вони очікують повної передачі влади талібам.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Громадянська війна розгорілася із новою силою
Справдилися найгірші очікування: після виведення міжнародного військового контингенту, відновилося протистояння між фундаменталістським рухом "Талібан" та афганськими силами безпеки. Бої зі застосуванням важких озброєнь розгорнулися по всій території країни.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Запеклі бої
Сили "Талібану" упевнено просуваються, а бої дедалі частіше загрожують цивільному населенню, як у місті Лашкаргах, на південь від столиці Кабула. Минулими вихідними повітряним ударом була зруйнована лікарня та школа. Цивільні мусять рятуватися втечею, їх використовують у ролі "живого щита", зростає кількість убитих та поранених.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Рятується, хто може
В особливо загрозливому становищі опинилися афганці, які співпрацювали зі силами НАТО. Вони побоюються акцій помсти з боку бойовиків "Талібану" і намагаються завчасно перебратися у безпечніші місця. Багато з них прагнуть виїхати за кордон. Часу на збори обмаль, із собою беруть лише речі першої необхідності, а шляхи на виїзд пролягають лінією фронту, як тут, на околицях Герата.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Захоплення Кундуза
У ході боїв за Кундуз - столицю однойменної провінції - "Талібан" отримав перемогу. Бойовики захопили офіс губернатора та головне управління поліції. Значної шкоди було завдано об'єктам цивільної інфраструктури.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Символ поразки
У захопленому бойовиками Кундузі вже майорить прапор "Талібану", немов символ поразки, яку зазнали в Афганістані сили західної коаліції. Виведення контингенту НАТО розв'язало талібам руки і відкрило шлях до легкого захоплення влади. Сотні тисяч афганців намагаються врятуватися від фундаменталістського режиму втечею.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Порятунок просто неба
Багато біженців прямують до Кабула, однак місць для розміщення у столиці критично бракує. Людям доводиться розселятися просто неба, у парках. Деякі країни пообіцяли афганському персоналу, з яким співпрацювали, посприяти з евакуацією за кордон. На заваді стає бюрократія. Правозахисні організації закликають західні уряди посприяти евакуації, адже йдеться про порятунок людських життів.
Автор: Сара Кляйн, Клаудія Ден