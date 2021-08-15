"Талібан" оголосив про свою перемогу в Афганістані

Бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" захопили президентський палац у столиці Афганістану Кабулі та святкували там свою перемогу над афганським урядом. Кадри захопленої будівлі у неділю, 15 серпня, опублікував арабський телеканал Al Jazeera.

Згідно з опублікованими відео, речник ісламістів заявив про завершення війни у країні. Один із лідерів "Талібану" мулла Абдул Гані Барадар у своєму відеозверненні назвав цей успіх безпрецедентним для світу.

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Президент Афганістану визнав перемогу "Талібану"

Про перемогу ісламістів у Facebook заявив і президент країни Ашраф Гані. "Талібан" переміг", - написав він у зверненні, в якому також підтвердив факт своєї втечі з Афганістану. За його словами, якби він залишився, то було б убито "незліченну кількість патріотів", а Кабул було б зруйновано.

При цьому Гані не уточнив, де саме він зараз перебуває. Al Jazeera із посиланням на одного з охоронців афганського президента повідомляє, що Гані виїхав у столицю Узбекистану Ташкент.

Перед цим про втечу Гані повідомив голова Вищої ради національного примирення Абдулла Абдулла. "Те, що колишній президент покинув країну, залишив народ і країну в такому стані, Бог йому суддя, і народ дасть йому оцінку", - завив він у відеозверненні.

Бойовики "Талібану" піднімають свій прапор біля будинку губернатора провінції Газні в Афганістані

Таліби не визнають перехідний уряд

Координаційну раду у складі голови Вищої ради національного примирення Абдулли Абдулли, експрезидента країни Хаміда Карзая і лідера Ісламської партії Гульбеддіна Хекматіара було створено в Афганістані в неділю, 15 серпня. Про це повідомив у Twitter сам Карзай.

За його словами, цей крок спрямований на "запобігання хаосу і зменшення страждань людей", а також "на краще управління справами", пов'язаними з мирною передачею влади.

Тим часом представник "Талібану" Альханафі Вардак написав в Twitter, що рух не обговорює створення тимчасового перехідного уряду в Афганістані. "Чутки про тимчасовий і перехідний уряд не відповідають дійсності", - зазначив він. Два представники бойовиків також повідомили агентству Reuters, що вони очікують повної передачі влади талібам.