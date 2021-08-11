"Талібан" почав наступ на столицю Афганістану

В Афганістані таліби здійснюють наступ на столицю. Як повідомляє міністерство внутрішніх справ Афганістану у неділю, 15 серпня, бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" наступають на Кабул з усіх боків.

Керівництво ісламістської організації наказало бойовикам утриматися від насильства у Кабулі, дозволити безпечний вихід усім, хто бажатиме залишити місто, та закликав жінок слідувати у захищені ділянки, заявив представник "Талібану" на переговорах про врегулювання у Афганістані, які зараз проходять у столиці Катару Досі.

Агенція dpa з посиланням на заяву "Талібану" повідомляє, що бойовики мають наказ не заходити на територію афганської столиці, а базуватися по периметру кордонів Кабула. Таліби ніби мають намір зайти до Кабула "мирно" і, зважаючи на щільне заселення міста, уникнути насильства чи боїв. Водночас dpa наголошує, що заява оприлюднена у той час, коли очевидці повідомляють про те, що бойовики "Талібану" уже зайшли на територію міста, чути постріли.

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За даними AFP у районі посольства США в Кабулі приземляються гелікоптери. Співробітників посольства переправляють в аеропорт, де американці посилили свою присутність кількома тисячами військових.

Гелікоптер над будівлею посольства США в Кабулі

Евакуацію співробітників своїх посольств проводять і уряди інших країн, зокрема Німеччини.

Як повідомлялось, вранці 15 серпня під контроль "Талібану" без спротиву перейшов адміністративний центр афганської провінції Нангархар, місто Джелалабад.